Россию на переговорах в Турции могут представлять Лавров и Ушаков, - WP

Россию на переговорах в Турции могут представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и советник российского диктатора Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновник Кремля, пожелавшего остаться анонимным, информирует Цензор.НЕТ.

"Высокопоставленный бывший кремлевский чиновник, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности темы, сказал, что Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков", - пишет издание.

Напомним, что пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет в четверг, 15 мая, в Стамбуле ждать украинскую. Однако состав делегации от РФ он не озвучил.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

