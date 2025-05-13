РУС
5 545 81

Россию на переговорах в Турции могут представлять Лавров и Ушаков, - WP

Лавров и Ушаков полетят на переговоры в Стамбул

Россию на переговорах в Турции могут представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и советник российского диктатора Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновник Кремля, пожелавшего остаться анонимным, информирует Цензор.НЕТ.

"Высокопоставленный бывший кремлевский чиновник, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности темы, сказал, что Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков", - пишет издание.

Напомним, что пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет в четверг, 15 мая, в Стамбуле ждать украинскую. Однако состав делегации от РФ он не озвучил.

Читайте также: Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции Эрдоганом 15 мая

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте также: Российская делегация будет ждать украинскую 15 мая в Стамбуле, - Песков

Автор: 

+13
Тобто хйло жахається Зеленського? На очах всього світу?
13.05.2025 21:12 Ответить
+12
Засеруть увесь Стамбул конячим лайном.
13.05.2025 21:12 Ответить
+9
Хай самі собі і представляють.. Вони ніхто.
13.05.2025 21:13 Ответить
Підтягуйте Сибігу
13.05.2025 21:09 Ответить
а правий Яковина , Зеленський повинен взяти з собою на цей випадок умовного "Доктора Комаровського " , а краще псхиіратра та якогось дружбана з КВАРТАЛУ 95... Там же у ВР серед СН є статусні клоуни й психіатри?
13.05.2025 21:18 Ответить
Усика повинен взяти.
13.05.2025 21:40 Ответить
Грузіть овес
13.05.2025 21:24 Ответить
А Україну повинен представлять Єрмак і Подоляк 😁
13.05.2025 22:39 Ответить
Немає державників при владі - одні пристосуванці
13.05.2025 22:43 Ответить
Рояль буде?
13.05.2025 21:12 Ответить
Тобто хйло жахається Зеленського? На очах всього світу?
13.05.2025 21:12 Ответить
Та ні, це означає, що ***** не збираєтсья ні про що домовлятись, а відправив шісток, аби вони продовжували напускати лайна в ставок. Бо мета там одна - відтермінувати, хоч на тиждень, а хоч би і на 1 день нові пакети "корисних" санкцій. І більше нічого за всіма цими *********** витребеньками - немає.
13.05.2025 22:03 Ответить
з якого дуба ?

хіба що рашисти "побєдним" маршем крокують Україною... по одному кв. кілометру в день

.
14.05.2025 02:36 Ответить
Тому, що ***** твоє сцикливе тільки в бункері герой.
А Зеленського сциться, як самка шакала.
13.05.2025 22:48 Ответить
Так путин и не говорил,что приедет туда. Изначально был разговор ,что делегация поедет,это зеля придумал,что путин туда должен ехать,в 22г тоже не было ни зели,ни путина на переговорах.
13.05.2025 21:26 Ответить
Питання війни та миру вирішують тількі Президенти, а деталі узгоджують делегації.
13.05.2025 21:31 Ответить
Ця комбінація не для "россии", це для Заходу. Зеленському треба показати, що хйло не дотримується жодних домовленостей, та зневажає протокольну взаємодію між главами держав.
І йому це вдалося.
13.05.2025 21:40 Ответить
"рф" ніхто "приборкати" не буде. Це - не мета. Мета - розчленування рф-ії.
13.05.2025 22:25 Ответить
Що вдалось? Трампон скаже що друган Вова Фуйло трохи захворів. Ось коли виздоровіє - тоді і приїде. Не будете ж ви на хворого накладати санкції.
13.05.2025 22:08 Ответить
По-перше - одужає.
Коли приїде - то ми поїдемо. Десь так, мабуть колись, десь, може і зустрінемось. Можливо. Напевно. Колись щось станеться, та десь відбудеться. Мабуть так. Але неточно. Тому що щось трапилось, не зрозуміло. Оце таке.
13.05.2025 22:29 Ответить
Росія має чисельно більшу армію та перевагу на полі бою ?

мєня тєрзают смутні сомнєнія
14.05.2025 02:38 Ответить
Засеруть увесь Стамбул конячим лайном.
13.05.2025 21:12 Ответить
Він вживає віскі,і як воно ферментується в кон*ячне лайно.
13.05.2025 23:30 Ответить
він вживає вже тільки крємльовські таблетки

і другий також..

.
14.05.2025 02:40 Ответить
Хай самі собі і представляють.. Вони ніхто.
13.05.2025 21:13 Ответить
Пусть Тампон ответит какие результаты переговоров в между США и рашкой ?
Чего добились, какие продвижения ?

Исходя их этого, какой смысл сейчас встречаться ?
13.05.2025 21:13 Ответить
Цікаво, а чого твоя думка - слово в слово повторює побажання засрашки? Ти давно на себе в дзеркало дивився? Схоже, кацапсіна проросла крізь твій портрет на 99%...
13.05.2025 22:01 Ответить
свинокацап. Президент трамп хай поверне Україні 3ій потенціал зброї, який в неї вкрали. І ПШНХЙ.
13.05.2025 23:53 Ответить
конь и чмо? Ну да, такие себе "переговоры", вот между собой пусть и переговариваются
13.05.2025 21:13 Ответить
Кто бы туда не поехал, им следует захватить с собой седло и овса
13.05.2025 21:13 Ответить
А також ,,Казбека" пачку.
13.05.2025 21:20 Ответить
Тоді від нас - директор зоопарку.
13.05.2025 21:13 Ответить
Якщо це так, то ніяких переговорів. Крапка.
13.05.2025 21:14 Ответить
А король то голий. Ссаний КГБшник.
13.05.2025 21:16 Ответить
Вухастий кінь...
13.05.2025 21:16 Ответить
З ким стара коняка буде переговорювати в Стамбулі?
Це як лапті аладіна не може зустрітися з ЗСУ. Ясно ж сказали, має приїхати ху"ло в Анкару, якщо хоче перемовин. Так нє, присилає свою конюшню та ще й в інше місто.
13.05.2025 21:18 Ответить
я наполягаю, що б від нас виступали: хламідія, безкутна і колян каклєта.
і нехай включають увесь свій дипломатичний талант.
13.05.2025 21:18 Ответить
Тепер якщо Зеля поїде переговори вести з цими конюхами то впаде вже нижче плінтуса. Далі вже без Зелі будуть все вирішувати а Зеля в коридорі на лаві посидить почикає коли його дяді позвуть підписати що вони там порішали
13.05.2025 21:19 Ответить
Так буде в любому випадку.Ти віриш в розумові здібності ЗЕ?Думаю,що і таблички множення він не знає і в яких областях бойові дії.
13.05.2025 21:23 Ответить
Кацабот
Реєстрація: 13.05.2025
13.05.2025 22:13 Ответить
100% ,ти мене викрив.Який у тебе IQ??
13.05.2025 22:34 Ответить
Кацапське біосміття про IQ розмірковує, лол.
14.05.2025 00:48 Ответить
Як там у классика: "Напрасно ждал Наполєон маскви коленопреклоньонной..."
13.05.2025 21:19 Ответить
Ніт, просто ху* ло з заморозки не встигли витяхти ...
13.05.2025 21:20 Ответить
Ну тоді Україну мають представляти сибіга та хтось з радників зеленського! Толку все одно нуль, але хоч статуси «перемовників» будуть однакові!
13.05.2025 21:20 Ответить
Кацапи знизили статус, тому і ми повинні знизити, до якогось радника по охороні довкілля.
13.05.2025 21:47 Ответить
Але ж головною вимогою Заходу та України було спочатку перемир'я, а потім переговори. Це росія пропонувала воювати і вести переговори, бо так і санкцій не введуть і простору для маневру більше.
13.05.2025 22:28 Ответить
13.05.2025 21:23 Ответить
. Всьо ? ******* здувся !! Сам забив стрілу і сам здувся .!!
.
13.05.2025 21:24 Ответить
Главзеб правильно говорит, шо пыня все решает и только, значит и пыне быть в Истанбуле... ЗЫ... Может йцукен повяжет международный суд.
13.05.2025 21:24 Ответить
А Пуйло як завжди в портки наклало.
13.05.2025 21:24 Ответить
Путин засцал
13.05.2025 21:26 Ответить
Путин замутил эту встречу и соскочил,теперь он выглядет бакланом и треплом а потряет авторитет и свреди своих и чужих.
13.05.2025 21:28 Ответить
якщо не їдуть трампон і ****-значить результтат =0.
13.05.2025 21:29 Ответить
нам не можна зустрічатися з ними. Адже й так пішли по сценарію пуйла, який захотів «продовження перерваних переговорів у Стамбулі». Достатньо вступилися. Куди ж далі… Чітко було сказано- перемовини з міллю! Якщо вона не прилетить, з конякою нема чого сідати за стіл. Перемовини вони використовують для зняття санкцій. Не заходьте в оманливий данець.
13.05.2025 21:30 Ответить
Хіба з мерином можна розмовляти.І як він з "неонацистським" київським режимом вестиме переговори.?
13.05.2025 21:32 Ответить
"Фраєр " сдал назад. ,©
13.05.2025 21:37 Ответить
«І оказался наш Пахан,
Нє Ф'юрєром, а Фраєром...»

по Юз Олєшковскій.
13.05.2025 22:02 Ответить
А доручення у них є? З яких таких справ вони будуть щось представляти? З Константинополя недалечко,хай гайнуть за документом до св. Петра.
13.05.2025 21:48 Ответить
Не вирішили,котрий з тютіних поїде?
13.05.2025 21:51 Ответить
13.05.2025 21:54 Ответить
тобто - ніхто.

а хом'ячки збудилися - перемир'я, перемир'я.

Поки є чим платити зарплати на заводах ВПК в засрашці - ніхєра не буде...
13.05.2025 21:58 Ответить
13.05.2025 22:04 Ответить
*****-це сциклива і зашугана мерзота. Воєнний злочинець, терорист т викрадач дітей.
13.05.2025 22:10 Ответить
Про Ушакова непонятно, но с Лавровым можно обсудить качество кокса.
Ну или овса, по крайней мере...
13.05.2025 22:16 Ответить
З чумаданами, на московії, напряжно з 2022 року, от воно, у ****** і страх!!
13.05.2025 22:30 Ответить
Якщо пуйло не поїде то це буде звичайне затягування часу.
13.05.2025 23:04 Ответить
Навіщо взагалі на перших етапах переговорів зустрічатись президентам? Якщо справді є бажання припинити війну, то спочатку треба знайти точки дотику та працювати над компромісами. Помічники повинні виставити свої вимоги та побоювання. Може, доведеться провести багато раундів переговорів і робити тимчасові перерви для оцінки ситуації.Треба багато часу, терпіння та готовності обох сторін до компромісів. І лише на кінцевому етапі враховуючи громадську думку своїх громадян, президенти, можливо, підпишуть напрацьовані договори. Але я взагалі не бачу жодного бажання громадян обох держав домовлятися про щось. Ще не навоювались до кінця. Нас ще забагато залишилося.
13.05.2025 23:08 Ответить
А Україну Лисий та Пікалов. 😁
13.05.2025 23:18 Ответить
це варіант !

і тупо мичати у відповідь,
а на вимоги денаціфікації виставити зустрічні вимоги по дефекалізації пуйла

.
14.05.2025 02:44 Ответить
Украина должна выставить своих переговорщиков соответствующим расейским - смотрителя лошадиной фермы и санитара из психбольницы.
14.05.2025 00:57 Ответить
Так на ці морди є вирок суду України щодо їх арешту як військових злочинців й терористів!
Про який мир можна говорити з терористами та вбивцми??!!
Надіти кайданки на них слід прямісінько там, у Стамбулі!
14.05.2025 07:41 Ответить
Лише арешт путіна як військового злочинця й терориста поставить крапку у війні!
14.05.2025 10:02 Ответить
 
 