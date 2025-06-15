Консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина постраждали внаслідок удару Ірану по Тель-Авіву

Під час нічних іранських атаках на Ізраїль зазнали поранень консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина.

Про це заявив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман, пише Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

"Я глибоко стурбований повідомленням про те, що під час нападу на Тель-Авів постраждали наш консул і його дружина. Удару зазнала будівля, де вони мешкають. Я особисто з ними розмовляв, на щастя, травми легкі, життю нічого не загрожує. Міністерство закордонних і європейських справ перебуває в постійному контакті з посольством і вживає всіх заходів для гарантування їхньої безпеки", - заявив хорватський міністр.

Дипломати повідомили, що евакуюватися поки що немає можливості, оскільки повітряний простір Ізраїлю закритий через атаки Ірану.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.