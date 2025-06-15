Консул Хорватии в Израиле и его жена пострадали в результате удара Ирана по Тель-Авиву.

Во время ночных иранских атаках на Израиль получили ранения консул Хорватии в Израиле и его жена.

Об этом заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман, пишет Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

"Я глубоко обеспокоен сообщением о том, что во время нападения на Тель-Авив пострадали наш консул и его жена. Удару подверглось здание, где они проживают. Я лично с ними разговаривал, к счастью, травмы легкие, жизни ничего не угрожает. Министерство иностранных и европейских дел находится в постоянном контакте с посольством и принимает все меры для обеспечения их безопасности", - заявил хорватский министр.

Дипломаты сообщили, что эвакуироваться пока нет возможности, поскольку воздушное пространство Израиля закрыто из-за атак Ирана.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о как минимум двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.