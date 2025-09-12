УКР
Франція викликала російського посла через вторгнення дронів у Польщу, - Барро

барро,жан-ноель,франція
Фото: leparisien.fr

У п’ятницю вранці Міністерство закордонних справ Франції викликало російського посла у відповідь на вторгнення безпілотників РФ у повітряний простір Польщі.

Про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро в ефірі France Inter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми скажемо йому, що не дозволимо себе залякати, і що потрібно припинити нас випробовувати та намагатися нас залякати", - наголосив Барро.

Міністр підкреслив, що вторгнення безпілотників у Польщу є абсолютно неприйнятним. Він також зазначив, що Москва прорахувалася, вважаючи, що союзники по НАТО не демонструватимуть єдності.

"Росія зробила грубу помилку, вважаючи, що європейці та союзники по НАТО не є солідарними. НАТО - це оборонний альянс, найпотужніший стримуючий альянс у світі", - додав глава французького МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України – Словаччині: Не шукайте виправдань для РФ недоречними сумнівами, а визнайте реальність агресії

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по столиці Катару Досі є неприйнятним та грубим порушенням міжнародного права, - МЗС України

МЗС (4274) Польща (8897) посол (1136) Франція (3161)
Потужна реакція на агресію..."ми скажемо йому ай-яй-яй" і ще пальчиком погрозимо....чи пальчиком - то вже занадто?
12.09.2025 12:42 Відповісти
Не "тряси яйцями"... французи вже прийняли рішення про перекидання кількох винищувачів, які будуть прикривать польський повітряний простір...
12.09.2025 12:51 Відповісти
І що? Це що - відповідь на агресію? При такій беззубій відповіді рашистам вигідно буде розмінювати дешеві дрони на дорогі ракети.
12.09.2025 13:14 Відповісти
У тебе є якісь пропозиції? Пропонуй... Інші й цього не роблять... Німці роблять інші речі - так як танки частково втратили своє значення на полі бою (особливо застарілі та легкоброньовані), Рейнметалл розробила версію гусеничної зенітки, на базі шасі Леопард 1. (у нас вони є на озброєнні). Кожен робить те, що вважає доцільним...
12.09.2025 13:27 Відповісти
Дякуємо Франції .
12.09.2025 12:46 Відповісти
Хай їм потужно соромно стане!!
12.09.2025 12:48 Відповісти
12.09.2025 12:49 Відповісти
Через вторгнення російських дронів російських послів треба не викликати, а викидати.
12.09.2025 12:50 Відповісти
 
 