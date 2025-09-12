Франція викликала російського посла через вторгнення дронів у Польщу, - Барро

У п’ятницю вранці Міністерство закордонних справ Франції викликало російського посла у відповідь на вторгнення безпілотників РФ у повітряний простір Польщі.

Про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро в ефірі France Inter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми скажемо йому, що не дозволимо себе залякати, і що потрібно припинити нас випробовувати та намагатися нас залякати", - наголосив Барро.

Міністр підкреслив, що вторгнення безпілотників у Польщу є абсолютно неприйнятним. Він також зазначив, що Москва прорахувалася, вважаючи, що союзники по НАТО не демонструватимуть єдності.

"Росія зробила грубу помилку, вважаючи, що європейці та союзники по НАТО не є солідарними. НАТО - це оборонний альянс, найпотужніший стримуючий альянс у світі", - додав глава французького МЗС.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

