Франция вызвала российского посла из-за вторжения дронов в Польшу, - Барро

Фото: leparisien.fr

В пятницу утром Министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла в ответ на вторжение беспилотников РФ в воздушное пространство Польши.

Об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире France Inter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы скажем ему, что не позволим себя запугать, и что нужно прекратить нас испытывать и пытаться нас запугать", - подчеркнул Барро.

Министр подчеркнул, что вторжение беспилотников в Польшу является абсолютно неприемлемым. Он также отметил, что Москва просчиталась, считая, что союзники по НАТО не будут демонстрировать единства.

"Россия сделала грубую ошибку, считая, что европейцы и союзники по НАТО не являются солидарными. НАТО - это оборонительный альянс, самый мощный сдерживающий альянс в мире", - добавил глава французского МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины - Словакии: Не ищите оправданий для РФ неуместными сомнениями, а признайте реальность агрессии

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по столице Катара Дохе является неприемлемым и грубым нарушением международного права, - МИД Украины

Потужна реакція на агресію..."ми скажемо йому ай-яй-яй" і ще пальчиком погрозимо....чи пальчиком - то вже занадто?
12.09.2025 12:42 Ответить
Не "тряси яйцями"... французи вже прийняли рішення про перекидання кількох винищувачів, які будуть прикривать польський повітряний простір...
12.09.2025 12:51 Ответить
І що? Це що - відповідь на агресію? При такій беззубій відповіді рашистам вигідно буде розмінювати дешеві дрони на дорогі ракети.
12.09.2025 13:14 Ответить
У тебе є якісь пропозиції? Пропонуй... Інші й цього не роблять... Німці роблять інші речі - так як танки частково втратили своє значення на полі бою (особливо застарілі та легкоброньовані), Рейнметалл розробила версію гусеничної зенітки, на базі шасі Леопард 1. (у нас вони є на озброєнні). Кожен робить те, що вважає доцільним...
12.09.2025 13:27 Ответить
Дякуємо Франції .
12.09.2025 12:46 Ответить
Хай їм потужно соромно стане!!
12.09.2025 12:48 Ответить
12.09.2025 12:49 Ответить
Через вторгнення російських дронів російських послів треба не викликати, а викидати.
12.09.2025 12:50 Ответить
Потужно
12.09.2025 13:46 Ответить
 
 