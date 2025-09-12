Франция вызвала российского посла из-за вторжения дронов в Польшу, - Барро

В пятницу утром Министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла в ответ на вторжение беспилотников РФ в воздушное пространство Польши.

Об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире France Inter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы скажем ему, что не позволим себя запугать, и что нужно прекратить нас испытывать и пытаться нас запугать", - подчеркнул Барро.

Министр подчеркнул, что вторжение беспилотников в Польшу является абсолютно неприемлемым. Он также отметил, что Москва просчиталась, считая, что союзники по НАТО не будут демонстрировать единства.

"Россия сделала грубую ошибку, считая, что европейцы и союзники по НАТО не являются солидарными. НАТО - это оборонительный альянс, самый мощный сдерживающий альянс в мире", - добавил глава французского МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины - Словакии: Не ищите оправданий для РФ неуместными сомнениями, а признайте реальность агрессии

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по столице Катара Дохе является неприемлемым и грубым нарушением международного права, - МИД Украины