Новини Шахеди залетіли в Польщу
1 797 49

Китай про вторгнення російських дронів у Польщу: "Побічний ефект української кризи"

Китай прокоментував заліт дронів у Польщу

У Китаї переконані, що вторгнення російських дронів на територію Польщі начебто є "побічним ефектом української кризи".

Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан на засіданні Радбезу ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Представник Китаю закликав "всі сторони зберігати спокій і виявляти стриманість".

На його думку, суперечки повинні бути належним чином вирішені шляхом діалогу та консультацій. Шуан зазначив, що потрібно запобігати ескалації конфлікту.

"У нинішній ситуації будь-яке непорозуміння або помилкове судження поглибить дефіцит довіри. Будь-яка конфронтаційна риторика може спровокувати ескалацію конфлікту. Будь-яке військове протистояння може спричинити більш масштабні заворушення", - заявив Шуан.

Заступник постпреда Китаю назвав інцидент з дронами РФ у Польщі "побічним ефектом української кризи". Він нагадав про "певний позитивний імпульс" у діалозі та переговорах, але з низки ключових питань позиції сторін залишаються "дуже віддаленими".

"Китай закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів, а саме: не допускати поширення конфлікту з поля бою на територію інших країн, не вдаватися до ескалації конфлікту та не допускати розпалення конфлікту з боку жодної сторони, а також сприяти деескалації", - додав він.

Вторгнення дронів РФ в Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Китай (4894) Польща (8921) дрони (5521)
Топ коментарі
+21
Головний акціонер цієї геноцидної війни...
показати весь коментар
13.09.2025 11:05 Відповісти
+18
Пора вводить проти цих підарів жовтомордих санкції
показати весь коментар
13.09.2025 11:04 Відповісти
+14
Дай бог весь світ скоро побачить побічний ефект і китайської кризи! А за ним і покарання цієї комунофашистської країни, завдяки якої х. Уйло почав і продовжує війну проти України.
показати весь коментар
13.09.2025 11:10 Відповісти
Пора вводить проти цих підарів жовтомордих санкції
показати весь коментар
13.09.2025 11:04 Відповісти
Вводь. Не купуй китайське.
показати весь коментар
13.09.2025 11:09 Відповісти
Стараюсь не купувати, якщо є альтернатива. А на багато товарів альтернатива китайському є.
показати весь коментар
13.09.2025 11:11 Відповісти
Гереги товари тільки з Китаю і везуть. Якби ми могли вибирати
показати весь коментар
13.09.2025 11:16 Відповісти
Не купуйте у них.
показати весь коментар
13.09.2025 11:17 Відповісти
ну не тільки, але навіть європейські виробники свої виробництва розмістили в Китаї або замовляють у китайчатини під своїми ТМ.
показати весь коментар
13.09.2025 11:23 Відповісти
Взагалі то вони керують ООН та іншими структурами.
Приклад: всесвітня організація охорони здоров'я, чи як її там просто провтикала початок пандемії. Головою був член-партвєць з пласкомордою пикою !! Коли вчені били на сполох, мовляв є сигнал про небезпеку з лабораторій Уханя, ця контора все заперечувала, і дала вірусу поширитися, аж поки весь світ на карантин не присів... С сотнями мільонів загиблих... !!!!!! І зараз "ніхто ніувіновен"...
показати весь коментар
13.09.2025 11:10 Відповісти
То був просто "побічний ефект"...
показати весь коментар
13.09.2025 11:57 Відповісти
ніуя собі побічний ефект. якщо 2 сусіди битимуться а згорить хлів у третього - це теж побічий ефект?
показати весь коментар
13.09.2025 11:04 Відповісти
Головний акціонер цієї геноцидної війни...
показати весь коментар
13.09.2025 11:05 Відповісти
і вигодонабувач...
показати весь коментар
13.09.2025 11:24 Відповісти
США теж. При цьому гордо заявляють про те, що зброю Україні вони тепер продають.
показати весь коментар
13.09.2025 11:40 Відповісти
Розумні заробляють на дурнях, таке буває.
показати весь коментар
13.09.2025 12:06 Відповісти
І при всьому цьому, вузькоокі орки просто пишаються своїм нахабним ********.
показати весь коментар
13.09.2025 11:28 Відповісти
Ініціатор перш за все. Цинь пинь дзинь приступив до справ у 2013, після цього основний двіж і почався
показати весь коментар
13.09.2025 11:54 Відповісти
Кацапи перевіряють Захід на вшивість
показати весь коментар
13.09.2025 11:07 Відповісти
Червонопузий китай своїми ручними кацапами перевіряє. Варто також пам'ятати, що всі дрони лише формально ірансько кацапаькі, а по факту китайські
показати весь коментар
13.09.2025 11:58 Відповісти
Щоб ви, мразі, знов почали від голоду горобців жерти, падаль!!!
показати весь коментар
13.09.2025 11:07 Відповісти
Дай бог весь світ скоро побачить побічний ефект і китайської кризи! А за ним і покарання цієї комунофашистської країни, завдяки якої х. Уйло почав і продовжує війну проти України.
показати весь коментар
13.09.2025 11:10 Відповісти
Нічого не зміниш - Захід підняв Китай - тепер це реальна загроза
показати весь коментар
13.09.2025 11:10 Відповісти
Раз підняли, значить зможуть і назад попустити. Час чесати потилиці наступив
показати весь коментар
13.09.2025 11:55 Відповісти
3,14дораси кожаноїди. Мало вам пожиравачам щурів та слимаків японці мозок виправляли в ті часи коли була китайська криза. МАЛО.
показати весь коментар
13.09.2025 11:11 Відповісти
Виходить, що нації таки не рівноцінні. Є нормальні, а є 3.14дарастичні. Як не крути.
показати весь коментар
13.09.2025 11:16 Відповісти
Так. Но і серед народів та нацяїй є окремі нормальні особі у всьому їз стаді 3,14дорасів.
показати весь коментар
13.09.2025 11:25 Відповісти
Чи є ще більш цинічні істоти чим ці жовто пикі виродки ,на жаль Захід із за жадібності створив цього дракона.
показати весь коментар
13.09.2025 11:14 Відповісти
Із гімна підняв...
А ще скільки було захоплення "вєлікоц ************ культурой"...
показати весь коментар
13.09.2025 11:46 Відповісти
Пройде час і я впевненний на всі 100,що не остання скрипка в цьому оркестрі--КИТАЙЦІВ!! Жовторилі кайфують, енергоносії в рашки беруть за безцінь,всей свій ширпотреб спихують в рашку,тихенько просуваються в Сибір,америкосів напрягають,Європа хитається і слабшає як фінансово так і політично,що ще потрібно!! Сидять на березі річки і дивляться,коли пропливе остання домовина,і підливають з під тишка масло в вогнище!!! Всі віка так поступали вузькоглазі,на очі такі блаженні,а за пазухою --камінюка!!!
показати весь коментар
13.09.2025 11:15 Відповісти
Побічний ефект з польськими сім-картами у навішації? 🤔
показати весь коментар
13.09.2025 11:16 Відповісти
Случайнає савпадєніє!
показати весь коментар
13.09.2025 11:42 Відповісти
Сім-карти можно клонувати!!
Колись у "нульових" читав технічні і айтішні журнали, тожі вже існували девайси, доступні телефонному мастеру, щоб клонувати сімку! Писалося як це зручно, на випадок втрати чи розрядження основного телефону і т.д.
показати весь коментар
13.09.2025 11:50 Відповісти
Жовтоморді вилупки-побічний ефект цивілізації разом з кацапами.
показати весь коментар
13.09.2025 11:17 Відповісти
Жовтопикі дбають тільки про себе, все що коїтьця в Світі, вони завжди намагаютьця перетворити на свою користь!
показати весь коментар
13.09.2025 11:18 Відповісти
не намагаються, а планують та втілюють, а потім отримують дівіденди...
показати весь коментар
13.09.2025 11:26 Відповісти
Брехливі, цинічні, підлі жовті обезяни. США зробили велику помилку в гонитьбі за дешевою рабсилою надили цим обезянам технології...
показати весь коментар
13.09.2025 11:19 Відповісти
Хто ще не какав на наших союзників та і на нашу країну підходьте , небаріться. Діпкорпус Украіни це вобше нема слів - одні слюні.
показати весь коментар
13.09.2025 11:22 Відповісти
Підари. Не купуйте китайське.
показати весь коментар
13.09.2025 11:23 Відповісти
ЄС має ввести 110% мит на китайські товари і ОСОБЛИВО АВТО
Підтримайте Трампа ‼️
показати весь коментар
13.09.2025 11:23 Відповісти
Цікаво , а Україна ввела 100% мита на китайські авто ? Чи влада тількі з европейськими еаробляхами бореться?
показати весь коментар
13.09.2025 11:24 Відповісти
брехливі мавпи!
показати весь коментар
13.09.2025 11:27 Відповісти
Дебіли вузькоокі!!! То Україна війну почала?!
показати весь коментар
13.09.2025 11:35 Відповісти
Китайські рашисти насміхаються з НАТО.
показати весь коментар
13.09.2025 11:40 Відповісти
Пора роз×ерачити "силу сибіру" як побічний ефект оборзілого китайського пистьожу.
показати весь коментар
13.09.2025 11:42 Відповісти
Підарастичний Китай
показати весь коментар
13.09.2025 11:51 Відповісти
жовтоморді косоглазі вилупки, нема ніякої Української кризи - є російське вторгнення
показати весь коментар
13.09.2025 11:51 Відповісти
криза, коли си хотів подякувати сяо піну, а на ділі трахнув його без вазеліну, оце криза політичних стосунків комуністів китая, а в Україні - війна
показати весь коментар
13.09.2025 11:55 Відповісти
Відгадайте загадку: виглядає гарно (інколи навіть круто!), коштує дешево але служить недовго (і підведе вас у самий незручний момент)???
показати весь коментар
13.09.2025 12:02 Відповісти
А побічний ефект чого був на Даманському у 69ому році? Забули, косоокі?
показати весь коментар
13.09.2025 12:04 Відповісти
Заходу уже давно час замислитися над тим аби свій бізнес з Китаю виводити, доки побічнийефект від української кризи не дійшов до Китаю
показати весь коментар
13.09.2025 12:05 Відповісти
 
 