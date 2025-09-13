Китай про вторгнення російських дронів у Польщу: "Побічний ефект української кризи"

У Китаї переконані, що вторгнення російських дронів на територію Польщі начебто є "побічним ефектом української кризи".

Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан на засіданні Радбезу ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Представник Китаю закликав "всі сторони зберігати спокій і виявляти стриманість".

На його думку, суперечки повинні бути належним чином вирішені шляхом діалогу та консультацій. Шуан зазначив, що потрібно запобігати ескалації конфлікту.

"У нинішній ситуації будь-яке непорозуміння або помилкове судження поглибить дефіцит довіри. Будь-яка конфронтаційна риторика може спровокувати ескалацію конфлікту. Будь-яке військове протистояння може спричинити більш масштабні заворушення", - заявив Шуан.

Заступник постпреда Китаю назвав інцидент з дронами РФ у Польщі "побічним ефектом української кризи". Він нагадав про "певний позитивний імпульс" у діалозі та переговорах, але з низки ключових питань позиції сторін залишаються "дуже віддаленими".

"Китай закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів, а саме: не допускати поширення конфлікту з поля бою на територію інших країн, не вдаватися до ескалації конфлікту та не допускати розпалення конфлікту з боку жодної сторони, а також сприяти деескалації", - додав він.

Читайте також: У НАТО відповіли на критику застосування дорогих систем ППО проти дешевих російських дронів

Вторгнення дронів РФ в Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: Польща не бачить причин для розірвання дипломатичних відносин з РФ, - Сікорський