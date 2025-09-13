РУС
Шахеды залетели в Польшу
Китай о вторжении российских дронов в Польшу: "Побочный эффект украинского кризиса"

Китай прокомментировал залету дронов в Польшу

В Китае убеждены, что вторжение российских дронов на территорию Польши якобы является "побочным эффектом украинского кризиса".

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Представитель Китая призвал "все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".

По его мнению, споры должны быть должным образом решены путем диалога и консультаций. Шуан отметил, что нужно предотвращать эскалацию конфликта.

"В нынешней ситуации любое недоразумение или ошибочное суждение углубит дефицит доверия. Любая конфронтационная риторика может спровоцировать эскалацию конфликта. Любое военное противостояние может вызвать более масштабные беспорядки", - заявил Шуан.

Заместитель постпреда Китая назвал инцидент с дронами РФ в Польше "побочным эффектом украинского кризиса". Он напомнил об "определенном положительном импульсе" в диалоге и переговорах, но по ряду ключевых вопросов позиции сторон остаются "очень отдаленными".

"Китай призывает все стороны придерживаться трех принципов, а именно: не допускать распространения конфликта с поля боя на территорию других стран, не прибегать к эскалации конфликта и не допускать разжигания конфликта ни с одной стороны, а также способствовать деэскалации", - добавил он.

Читайте также: В НАТО ответили на критику применения дорогих систем ПВО против дешевых российских дронов

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Читайте также: Польша не видит причин для разрыва дипломатических отношений с РФ, - Сикорский

+29
Головний акціонер цієї геноцидної війни...
13.09.2025 11:05
+27
Пора вводити проти цих підарів жовтомордих санкції
13.09.2025 11:04
+16
Щоб ви, мразі, знов почали від голоду горобців жерти, падаль!!!
13.09.2025 11:07
Пора вводити проти цих підарів жовтомордих санкції
13.09.2025 11:04
Вводь. Не купуй китайське.
13.09.2025 11:09
Стараюсь не купувати, якщо є альтернатива. А на багато товарів альтернатива китайському є.
13.09.2025 11:11
показать весь комментарий
13.09.2025 13:17
показать весь комментарий
13.09.2025 13:30
показать весь комментарий
13.09.2025 11:16
Не купуйте у них.
13.09.2025 11:17
ти часом не китаєць...!?
13.09.2025 13:13
Ти часом не довбойоб...!?
13.09.2025 13:32
показать весь комментарий
13.09.2025 11:23
гереги - шкідники покручє китайців
13.09.2025 12:51
Взагалі то вони керують ООН та іншими структурами.
Приклад: всесвітня організація охорони здоров'я, чи як її там просто провтикала початок пандемії. Головою був член-партвєць з пласкомордою пикою !! Коли вчені били на сполох, мовляв є сигнал про небезпеку з лабораторій Уханя, ця контора все заперечувала, і дала вірусу поширитися, аж поки весь світ на карантин не присів... С сотнями мільонів загиблих... !!!!!! І зараз "ніхто ніувіновен"...
13.09.2025 11:10
То був просто "побічний ефект"...
13.09.2025 11:57
показать весь комментарий
13.09.2025 13:19
показать весь комментарий
13.09.2025 11:04
Головний акціонер цієї геноцидної війни...
13.09.2025 11:05
і вигодонабувач...
13.09.2025 11:24
показать весь комментарий
13.09.2025 11:40
показать весь комментарий
13.09.2025 12:06
показать весь комментарий
13.09.2025 12:38
показать весь комментарий
13.09.2025 11:28
показать весь комментарий
13.09.2025 11:54
13.09.2025 12:52 Ответить
Кацапи перевіряють Захід на вшивість
13.09.2025 11:07
показать весь комментарий
13.09.2025 11:58
Щоб ви, мразі, знов почали від голоду горобців жерти, падаль!!!
13.09.2025 11:07
Дай бог весь світ скоро побачить побічний ефект і китайської кризи! А за ним і покарання цієї комунофашистської країни, завдяки якої х. Уйло почав і продовжує війну проти України.
13.09.2025 11:10
показать весь комментарий
13.09.2025 11:10
Раз підняли, значить зможуть і назад попустити. Час чесати потилиці наступив
13.09.2025 11:55
Китай не виробляє нічого такого що не виробляється в інших країнах. Наприклад, у мене зламалась польська, а насправді китайська індукційна плита. Купив виготовлену в Чехії. Зараз при пошуку товарів можна обиратине країну бренду, а країну виготовлення.
13.09.2025 12:11
3,14дораси кожаноїди. Мало вам пожиравачам щурів та слимаків японці мозок виправляли в ті часи коли була китайська криза. МАЛО.
13.09.2025 11:11
Виходить, що нації таки не рівноцінні. Є нормальні, а є 3.14дарастичні. Як не крути.
13.09.2025 11:16
Так. Но і серед народів та нацяїй є окремі нормальні особі у всьому їз стаді 3,14дорасів.
13.09.2025 11:25
Чи є ще більш цинічні істоти чим ці жовто пикі виродки ,на жаль Захід із за жадібності створив цього дракона.
13.09.2025 11:14
Із гімна підняв...
13.09.2025 11:46
Пройде час і я впевненний на всі 100,що не остання скрипка в цьому оркестрі--КИТАЙЦІВ!! Жовторилі кайфують, енергоносії в рашки беруть за безцінь,всей свій ширпотреб спихують в рашку,тихенько просуваються в Сибір,америкосів напрягають,Європа хитається і слабшає як фінансово так і політично,що ще потрібно!! Сидять на березі річки і дивляться,коли пропливе остання домовина,і підливають з під тишка масло в вогнище!!! Всі віка так поступали вузькоглазі,на очі такі блаженні,а за пазухою --камінюка!!!
13.09.2025 11:15
13.09.2025 12:55 Ответить
Побічний ефект з польськими сім-картами у навішації? 🤔
13.09.2025 11:16
Случайнає савпадєніє!
13.09.2025 11:42
13.09.2025 11:50 Ответить
Воно то так! Але польські мімки орієнтуються на польські вишки і станції. Хоч клоновані, хоч не клоновані. К
13.09.2025 12:23 Ответить
Жовтоморді вилупки-побічний ефект цивілізації разом з кацапами.
13.09.2025 11:17 Ответить
Жовтопикі дбають тільки про себе, все що коїтьця в Світі, вони завжди намагаютьця перетворити на свою користь!
13.09.2025 11:18 Ответить
не намагаються, а планують та втілюють, а потім отримують дівіденди...
13.09.2025 11:26 Ответить
Брехливі, цинічні, підлі жовті обезяни. США зробили велику помилку в гонитьбі за дешевою рабсилою надили цим обезянам технології...
13.09.2025 11:19 Ответить
Хто ще не какав на наших союзників та і на нашу країну підходьте , небаріться. Діпкорпус Украіни це вобше нема слів - одні слюні.
13.09.2025 11:22 Ответить
Підари. Не купуйте китайське.
13.09.2025 11:23 Ответить
ЄС має ввести 110% мит на китайські товари і ОСОБЛИВО АВТО
Підтримайте Трампа ‼️
13.09.2025 11:23 Ответить
Цікаво , а Україна ввела 100% мита на китайські авто ? Чи влада тількі з европейськими еаробляхами бореться?
13.09.2025 11:24 Ответить
Обережніше пані.
Не забуваймо у кого запчастини для дронів купуємо.
13.09.2025 12:56 Ответить
брехливі мавпи!
13.09.2025 11:27 Ответить
Дебіли вузькоокі!!! То Україна війну почала?!
13.09.2025 11:35 Ответить
Китайські рашисти насміхаються з НАТО.
13.09.2025 11:40 Ответить
Пора роз×ерачити "силу сибіру" як побічний ефект оборзілого китайського пистьожу.
13.09.2025 11:42 Ответить
Підарастичний Китай
13.09.2025 11:51 Ответить
жовтоморді косоглазі вилупки, нема ніякої Української кризи - є російське вторгнення
13.09.2025 11:51 Ответить
криза, коли си хотів подякувати сяо піну, а на ділі трахнув його без вазеліну, оце криза політичних стосунків комуністів китая, а в Україні - війна
13.09.2025 11:55 Ответить
Відгадайте загадку: виглядає гарно (інколи навіть круто!), коштує дешево але служить недовго (і підведе вас у самий незручний момент)???
13.09.2025 12:02 Ответить
А побічний ефект чого був на Даманському у 69ому році? Забули, косоокі?
13.09.2025 12:04 Ответить
Заходу уже давно час замислитися над тим аби свій бізнес з Китаю виводити, доки побічнийефект від української кризи не дійшов до Китаю
13.09.2025 12:05 Ответить
Китай не просто дав добро рашистам на такі дії, а ініціював такі дії.
13.09.2025 12:14 Ответить
Китай - це комуняки. Але ще і хитросраки. Безглуздо чекати від них, що вони будуть підтримувати Захід, чи демократію.
13.09.2025 12:24 Ответить
3.14зданути б чимось "серйозним" по жовтооким і заявити- побічний ефект, расійської кризи...
13.09.2025 12:35 Ответить
Вже давно пора припиняти любу співпрацю з Китаєм, через суди забирати їх бізнес, арештовувати майно. Діяти як з кацапами. Китай є союзником москви, тому ворог нам.
13.09.2025 12:42 Ответить
В заголовку новини можна було написати коротко - жовтопикі у своєму репертуарі .!
13.09.2025 12:42 Ответить
Україна має офіційно заявити про те, що українську кризу можна розглядати з різних боків, не тільки як війну росії з Україною, але і як проксі-війну КНР проти України. Скликати екстренне засідання Радбезу ООН і вимагати перемовин та підписання мирних домовленостей між КНР та Україною.
13.09.2025 12:43 Ответить
Вторгнення російських дронів на територію Польщі начебто є "побічним ефектом української кризи".

Навіть Китай ще не дійшов до фази "Вторгнення дронів на територію Польщі" - український слід, вариво версії, якого ще варяться на дезінформаційній кухні Кремля.
13.09.2025 12:48 Ответить
Слабо мита на ********* товари ввести?
13.09.2025 12:48 Ответить
Узкопленочных никто не просил давать оценку агрессии, бо перетин кордону чужинцем це е вторгнення; всi iншi бла-бла-бла - це намагання оправдати агресiю.
13.09.2025 12:49 Ответить
Це китайці - побічний вузькоглазий ефект багаторазових незапланованих злучок неандертальців з макаками.
13.09.2025 13:25 Ответить
Жовтопикі,косоокі мавпи-побічний результат еволюції.Від цієї гидоти, планету врятує тільки біологічна зброя.Біологи повинні якнайшвидше винайти таку зброю,що знищить винятково цей непотріб
13.09.2025 13:32 Ответить
 
 