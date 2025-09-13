Китай о вторжении российских дронов в Польшу: "Побочный эффект украинского кризиса"

В Китае убеждены, что вторжение российских дронов на территорию Польши якобы является "побочным эффектом украинского кризиса".

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Представитель Китая призвал "все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".

По его мнению, споры должны быть должным образом решены путем диалога и консультаций. Шуан отметил, что нужно предотвращать эскалацию конфликта.

"В нынешней ситуации любое недоразумение или ошибочное суждение углубит дефицит доверия. Любая конфронтационная риторика может спровоцировать эскалацию конфликта. Любое военное противостояние может вызвать более масштабные беспорядки", - заявил Шуан.

Заместитель постпреда Китая назвал инцидент с дронами РФ в Польше "побочным эффектом украинского кризиса". Он напомнил об "определенном положительном импульсе" в диалоге и переговорах, но по ряду ключевых вопросов позиции сторон остаются "очень отдаленными".

"Китай призывает все стороны придерживаться трех принципов, а именно: не допускать распространения конфликта с поля боя на территорию других стран, не прибегать к эскалации конфликта и не допускать разжигания конфликта ни с одной стороны, а также способствовать деэскалации", - добавил он.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

