Суд розглядає продовження запобіжного заходу детективу НАБУ Магамедрасулову. ФОТОрепортаж

Печерський райсуд розглядає продовження запобіжного заходу детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Суддя - Сергій Вовк.







Адвокати заявили, що справа Магамедрасулова підсудна ВАКС, тому її варто направити до іншого суду для вирішення підсудності. Сторона обвинувачення просила залишити це клопотання без розгляду.

Суддя Вовк заявив, що не має повноважень подавати справи до Київського Апеляційного суду та залишив клопотання без задоволення.

Захист також просив суд допитати першого заступника директора НАБУ Дениса Гюльмагомедова, проте Вовк і це клопотання залишив без задоволення. Суддя пояснив це тим, що Гюльмагомедов не фігурує у підозрі.

Водночас суддя задовольнив клопотання щодо допиту свідка Юсуфа Мамешева. Той заявив, що у розмові з Магамедрасуловим йшлося про Узбекистан, а не про Дагестан.

Прокурор просить продовжити строк тримання під вартою для Магамедрасулова.

Нагадаємо, що Магамедрасулов перебуває у СІЗО вже майже три місяці.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

