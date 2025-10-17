Суд розглядає продовження запобіжного заходу детективу НАБУ Магамедрасулову. ФОТОрепортаж
Печерський райсуд розглядає продовження запобіжного заходу детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Суддя - Сергій Вовк.
Адвокати заявили, що справа Магамедрасулова підсудна ВАКС, тому її варто направити до іншого суду для вирішення підсудності. Сторона обвинувачення просила залишити це клопотання без розгляду.
Суддя Вовк заявив, що не має повноважень подавати справи до Київського Апеляційного суду та залишив клопотання без задоволення.
Захист також просив суд допитати першого заступника директора НАБУ Дениса Гюльмагомедова, проте Вовк і це клопотання залишив без задоволення. Суддя пояснив це тим, що Гюльмагомедов не фігурує у підозрі.
Водночас суддя задовольнив клопотання щодо допиту свідка Юсуфа Мамешева. Той заявив, що у розмові з Магамедрасуловим йшлося про Узбекистан, а не про Дагестан.
Прокурор просить продовжити строк тримання під вартою для Магамедрасулова.
Нагадаємо, що Магамедрасулов перебуває у СІЗО вже майже три місяці.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
Голова МВА Сергій Лисак, очільник Одеської ОВА експрокурор Києва Олег Кіпер, 16 жовтня 2025 р.- АБСОЛЮТНО ЛЮДИ РИГОЄрмака
вище фото ніби-то немає відношення до справи плівок МІНДІЧА , от якби не рулили у цьому наслєднікі Вані Баканова у СБУ -а оці двоє це люди саме його та ПРямо Єрмака - зараз рулять Одесою , класно скинувши рузкава Труханова , Малюк подав як доказ фальшивій паспорт ... А далі стттая по те як СБУ перезахоплює владу під Єрмака - вже військовоадміністративними органами управління - ОВА+ОДА=ЄРМАКОМАРОДЕАТ рулить, Тататов з СБУїм у поміч.
Після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/odeska-trahedija-khto-vinen-u-zahibeli-ljudej.html одеської трагедії 30 вересня, коли через недбалість надзвичайних служб і місцевої влади загинуло десять людей, і серед них дитина, суспільство очікувало «оргвисновків» від центральної влади (зокрема щодо керівництва МВС і ДСНС), однак ніхто й подумати не міг, що президент Володимир Зеленський зробить хід конем - https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-zajaviv-pro-pidtverdzhennja-najavnosti-hromadjanstva-rf-v-dejakikh-osib.html позбавить українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.
Операцію провели блискавично, як і у випадку з обмеженням повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що вже стає фірмовим почерком централізації влади Банкової. Але цього разу більш продумано. Щоб провести на посаду голови військової адміністрації Одеси бригадного генерала СБУ, очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, влада технологічно сперлася на суспільну думку. В Одесі, https://zn.ua/project/miscevivybory2020/odesa виснаженій корупцією (Вищий антикорупційний суд слухає кілька справ, у яких фігурує мер міста Геннадій Труханов. - Тут і далі примітки мої - О.С.), уже давно сформувалося активне громадське середовище, що бореться не лише за декомунізацію, а й за усунення Труханова від влади.
Ідея передати управління містом військовій адміністрації виникла не сьогодні. Тож цілком закономірно, що інтереси громадськості та Банкової цього разу збіглися. Спочатку відомий одеській активіст Сергій Стерненко https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/rosiyskiy-pasport-truhanova-sternenko-pokazav-dokazi-shcho-v-mera-odesi-gromadyanstvo-rf-50451626.html заявив, що у Труханова є російський паспорт, а потім з'явилася https://petition.president.gov.ua/petition/254076 петиція, яку https://zn.ua/ukr/POLITICS/petitsija-pro-pozbavlennja-hromadjanstva-ukrajini-mera-odesi-trukhanova-nabrala-*******-za-licheni-hodini.html подав військовослужбовець Мирослав Откович. І «раптом» СБУ https://zn.ua/ukr/POLITICS/trukhanov-zajaviv-shcho-joho-mozhut-pozbaviti-hromadjanstva-a-sternenko-odrazu-pokazav-dokazi-pasporta-rf.html дістала з архівів російський паспорт Труханова, який одинадцять років припадав пилом, і поклала його на стіл гаранту Конституції.
Поклала настільки гучно, що про це https://x.com/christogrozev/status/1978244004564148425?s=46&t=_6JcD1ol0N334uOz7WXF3g написав журналіст-розслідувач Христо Грозєв. На його думку, документ, на підставі якого президент Зеленський позбавив мера Одеси українського громадянства через отриманий 2015 року російський закордонний паспорт, «очевидно підроблений». І, ймовірно, створений у межах інформаційної операції РФ проти одеського мера. Ого!
Видання The Insider, з яким співпрацює Грозєв, уточнює: у російських базах даних дійсно фігурували два паспорти на ім'я Труханова, але один був втрачений, а інший анульований рішенням суду Московської області 2017 року. Видання стверджує, що копія паспорта, оприлюднена СБУ, https://zn.ua/ukr/POLITICS/opublikovana-sbu-kopija-rosijskoho-pasporta-trukhanova-je-sfalshovanoju-the-insider.html не відповідає дійсності: цей номер належить росіянці на ім'я Тетяна, а в документі, приписаному Труханову, неправильно вказане його ім'я. Крім того, з 2014 року, за даними прикордонних служб, Труханов не відвідував Росію і не має чинного російського закордонного паспорта.
ЯК ТАТАРОВ З ЄРМАКОМ ПРИБИРАЮТЬ ДО ПАЗУРІВ УКРАЇНУ
Для чого створюються військові адміністрації?
Перший указ президента України Володимира Зеленського про створення обласних військових адміністрацій після початку повномасштабного вторгнення - це, по-суті, перейменування ОДА в ОВА, простими словами, перехрестили порося на карася: ОДА автоматично «набували статусу» ОВА, а голови ОДА «ставали» головами ОВА. Далі президент має повне право призначати і звільняти голів ОВА, втім, як і раніше щодо ОДА.
Єдина закарлюка вилізла в столиці, де Київська міська держадміністрація мала б розчинитися та перетворитися на Київську міську військову адміністрацію, але, окрім усього, КМДА за законом і рішенням Конституційного суду має статус ще й виконавчого органу Київської міської ради. Саме цієї обставини не врахували в ОПУ, коли готували відповідний указ, а звільнення Віталія Кличка з посади голови КМВА, яке відбулося через пару місяців після його призначення, лише висвітлило та закарбувало його статус як міського голови та статус КМДА. Про лабіринти системи влади в столиці, які заважають життю міста, що перебуває під постійними обстрілами росіян, https://zn.ua/ukr/local-government/kijiv-pid-podvijnoju-vladoju-khto-naspravdi-keruje-stolitseju.html ми неодноразово писали.
