Новости Дело Руслана Магамедрасулова
Суд рассматривает продление меры пресечения детективу НАБУ Магамедрасулову. ФОТОрепортаж

Печерский райсуд рассматривает продление меры пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Судья - Сергей Вовк.

Дело Магамедрасулова: суд рассматривает продление содержания под стражей

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

Автор: 

Киев (26246) суд (25265) Магамедрасулов (36)
