Суд рассматривает продление меры пресечения детективу НАБУ Магамедрасулову. ФОТОрепортаж
Печерский райсуд рассматривает продление меры пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Судья - Сергей Вовк.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который сейчас находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
Ніяких плівок Міндіча з откровеннями ЗЄ на золотому унітазі не повинно бути!!!
Маринувати до останнього!!!