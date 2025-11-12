МЗС про переговори в Стамбулі: Делегація РФ мала досьє на українських перемовників і пропонувала обговорення через WhatsApp

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів, що російська делегація на переговорах у Стамбулі не планувала обговорювати суттєві питання миру.

Про це він сказав у коментарі The Times, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, представники Кремля заперечували українську національність, намагалися переводити розмову у історичні суперечки та пропонували створювати робочі групи та чати у WhatsApp.

"Вони чудово знають біографію кожного з нас і навмисно говорять провокаційні та бридкі речі", - зазначив Кислиця. Російська сторона прийшла "озброєною" детальною інформацією про кожного українського перемовника, включно з колишніми міністрами оборони, генералами та дипломатами.

Українська делегація зосередилася виключно на порядку денному, щоб уникнути провокацій. Єдиною пропозицією, яку росіяни погодилися розглянути, була двогодинна пауза для збору тіл загиблих на полі бою. Всі інші питання, включно з тимчасовим припиненням вогню, вони відмовлялися обговорювати.

Кислиця підсумував, що перемовники діяли виключно за вказівками Кремля. "У диктатурі неможливо вести творчу дискусію з людьми, які представляють диктатора. Вони приходять із жорстким мандатом і мають захищати лише його позицію", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, мирні переговори з Росією цього року завершилися майже без результату, тому наразі їх припинено.

Що передувало?

16 травня була проведена перша зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі.

2 червня у Стамбулі відбулася друга зустріч делегацій України та Росії. Переговори тривали понад годину.

Увечері 23 липня у Стамбулі пройшов третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії.

Нещодавно у Росії заявили, що "готові" до продовження прямих мирних переговорів з Україною, але у "стамбульському форматі".

Напередодні МЗС Росії стверджувало, що прогресу у питанні нового раунду переговорів між Росією та Україною немає.

