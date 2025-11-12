УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21850 відвідувачів онлайн
Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
3 783 15

МЗС про переговори в Стамбулі: Делегація РФ мала досьє на українських перемовників і пропонувала обговорення через WhatsApp

переговори,перемовини

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів, що російська делегація на переговорах у Стамбулі не планувала обговорювати суттєві питання миру.

Про це він сказав у коментарі The Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, представники Кремля заперечували українську національність, намагалися переводити розмову у історичні суперечки та пропонували створювати робочі групи та чати у WhatsApp.

"Вони чудово знають біографію кожного з нас і навмисно говорять провокаційні та бридкі речі", - зазначив Кислиця. Російська сторона прийшла "озброєною" детальною інформацією про кожного українського перемовника, включно з колишніми міністрами оборони, генералами та дипломатами.

Українська делегація зосередилася виключно на порядку денному, щоб уникнути провокацій. Єдиною пропозицією, яку росіяни погодилися розглянути, була двогодинна пауза для збору тіл загиблих на полі бою. Всі інші питання, включно з тимчасовим припиненням вогню, вони відмовлялися обговорювати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Румунії про обстріли України: Бухарест не вагатиметься "підвищити ціну, яку Росія платить за такі необдумані та незаконні дії"

Кислиця підсумував, що перемовники діяли виключно за вказівками Кремля. "У диктатурі неможливо вести творчу дискусію з людьми, які представляють диктатора. Вони приходять із жорстким мандатом і мають захищати лише його позицію", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, мирні переговори з Росією цього року завершилися майже без результату, тому наразі їх припинено.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол України прокоментував ситуацію з прапором у Празі

Автор: 

МЗС (4327) Стамбул (245) переговори з Росією (1586)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Матір Божа, і оце - переговорники?! Звісно, кацапня прийшла прогинати цих слимаків під себе, бо - внєзапно - так і ведуться переговори з позиції сили! Хто вам, нездарам конченим, заважав зібрати досьє на кацапню і тиснути на них так, що б крякнули?
Переговорники від Бога, уявляю, що буде на кінцевих переговорах - здадуть усе, що кацапи не захопили військовим шляхом!
Повертайте Пороха до переговорів, ідіоти!
показати весь коментар
12.11.2025 14:05 Відповісти
+3
Що, знов?! "Досье" - це хто в кого ночував. З 11 на 13 серпня.
показати весь коментар
12.11.2025 13:59 Відповісти
+2
😁 Якщо гріхів великих нема, то досьє можна запхати у дупу, або підтертися ним. А так все зрозвміло - у Омані на перемовників досьє, у Стамбулі досьє. Тому і сидимо у такій дупі - перемовники через ті досьє здають українські інтереси. Перемовників треба міняти з рішал на фахових дипломатів - патріотів - Огризка, Безсмертного, Валерія Чалого..
показати весь коментар
12.11.2025 14:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що, знов?! "Досье" - це хто в кого ночував. З 11 на 13 серпня.
показати весь коментар
12.11.2025 13:59 Відповісти
Дійсно, прочитав далі заголовка, а там - "говорять про нас провокаційні та бридкі речі". Головне щоб впс Гетманцев на камеру не взяв. Викладе на онліфанс та вимагатиме податок.
показати весь коментар
12.11.2025 14:01 Відповісти
Матір Божа, і оце - переговорники?! Звісно, кацапня прийшла прогинати цих слимаків під себе, бо - внєзапно - так і ведуться переговори з позиції сили! Хто вам, нездарам конченим, заважав зібрати досьє на кацапню і тиснути на них так, що б крякнули?
Переговорники від Бога, уявляю, що буде на кінцевих переговорах - здадуть усе, що кацапи не захопили військовим шляхом!
Повертайте Пороха до переговорів, ідіоти!
показати весь коментар
12.11.2025 14:05 Відповісти
😁 Якщо гріхів великих нема, то досьє можна запхати у дупу, або підтертися ним. А так все зрозвміло - у Омані на перемовників досьє, у Стамбулі досьє. Тому і сидимо у такій дупі - перемовники через ті досьє здають українські інтереси. Перемовників треба міняти з рішал на фахових дипломатів - патріотів - Огризка, Безсмертного, Валерія Чалого..
показати весь коментар
12.11.2025 14:09 Відповісти
Чалий норм, він дуже добре розуміє нинішню ситуацію і має досвід.
показати весь коментар
12.11.2025 14:14 Відповісти
Цікаво... А хто це надає москалям розширені деталізовані розвід-дані про Українців - в тому числі про посадових осіб у владі...?
показати весь коментар
12.11.2025 14:12 Відповісти
Досьє на всіх і у Мінську було, бо хтось готується до тих переговорів, щоб знати де давити і на кого.
показати весь коментар
12.11.2025 14:18 Відповісти
Досьє на Кучму і Медведчука ?
показати весь коментар
12.11.2025 14:29 Відповісти
Досьє на кожного, хто входив у переговорну групу, Пристайко на інтерв'ю це озвучував.
показати весь коментар
12.11.2025 18:29 Відповісти
За його словами, представники Кремля заперечували українську національність Джерело: https://censor.net/ua/n3584635

Так звісно що та, бо по складу тієї делегації ніяк не скажеш, що то українці!
показати весь коментар
12.11.2025 14:30 Відповісти
а у куйла і в єрмака мабуть досьє є й до сьогодні на "оманського зепоцріота"???
показати весь коментар
12.11.2025 14:42 Відповісти
переговори з московськими фашистами та окупантами..?
ну тіпа з рабсіянами,
у яких немає своєї етнічної території і складі рф..?

тобто, була спроба переговорів з терористами рф,
а з терористами,
як і з бандюками,
не домомовляються..
показати весь коментар
12.11.2025 14:52 Відповісти
А зачем посылать на переговоры людей на которых можно накопать какого-то дерьма?
показати весь коментар
12.11.2025 15:02 Відповісти
А хиба у ЗЄ є інші?
показати весь коментар
13.11.2025 01:07 Відповісти
Делегація РФ мала досьє на українських перемовників

Припускаю, що делегація РФ навіть мала своїх людей серед ЗЕлених перемовників.
показати весь коментар
13.11.2025 01:06 Відповісти
 
 