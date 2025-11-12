МИД о переговорах в Стамбуле: Делегация РФ имела досье на украинских переговорщиков и предлагала обсуждение через WhatsApp
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что российская делегация на переговорах в Стамбуле не планировала обсуждать существенные вопросы мира.
Об этом он сказал в комментарии The Times, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, представители Кремля отрицали украинскую национальность, пытались переводить разговор в исторические споры и предлагали создавать рабочие группы и чаты в WhatsApp.
"Они прекрасно знают биографию каждого из нас и намеренно говорят провокационные и неприятные вещи", - отметил Кислица. Российская сторона пришла "вооруженной" подробной информацией о каждом украинском переговорщике, включая бывших министров обороны, генералов и дипломатов.
Украинская делегация сосредоточилась исключительно на повестке дня, чтобы избежать провокаций. Единственным предложением, которое россияне согласились рассмотреть, была двухчасовая пауза для сбора тел погибших на поле боя. Все остальные вопросы, включая временное прекращение огня, они отказывались обсуждать.
Кислица подытожил, что переговорщики действовали исключительно по указаниям Кремля. "В диктатуре невозможно вести творческую дискуссию с людьми, которые п
редставляют диктатора. Они приходят с жестким мандатом и должны защищать только его позицию", - отметил заместитель министра.
Напомним, мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно, поэтому на данный момент они приостановлены.
Что предшествовало?
- 16 мая была проведена первая встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле.
- 2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и России. Переговоры длились более часа.
- Вечером 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями Украины и России.
- Недавно в России заявили, что "готовы" к продолжению прямых мирных переговоров с Украиной, но в "стамбульском формате".
- Накануне МИД России утверждал, что прогресса в вопросе нового раунда переговоров между Россией и Украиной нет.
Переговорники від Бога, уявляю, що буде на кінцевих переговорах - здадуть усе, що кацапи не захопили військовим шляхом!
Повертайте Пороха до переговорів, ідіоти!
Так звісно що та, бо по складу тієї делегації ніяк не скажеш, що то українці!
ну тіпа з рабсіянами,
у яких немає своєї етнічної території і складі рф..?
тобто, була спроба переговорів з терористами рф,
а з терористами,
як і з бандюками,
не домомовляються..