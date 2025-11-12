РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13588 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ Переговоры в Турции
2 335 12

МИД о переговорах в Стамбуле: Делегация РФ имела досье на украинских переговорщиков и предлагала обсуждение через WhatsApp

переговоры,переговоры

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что российская делегация на переговорах в Стамбуле не планировала обсуждать существенные вопросы мира.

Об этом он сказал в комментарии The Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, представители Кремля отрицали украинскую национальность, пытались переводить разговор в исторические споры и предлагали создавать рабочие группы и чаты в WhatsApp.

"Они прекрасно знают биографию каждого из нас и намеренно говорят провокационные и неприятные вещи", - отметил Кислица. Российская сторона пришла "вооруженной" подробной информацией о каждом украинском переговорщике, включая бывших министров обороны, генералов и дипломатов.

Украинская делегация сосредоточилась исключительно на повестке дня, чтобы избежать провокаций. Единственным предложением, которое россияне согласились рассмотреть, была двухчасовая пауза для сбора тел погибших на поле боя. Все остальные вопросы, включая временное прекращение огня, они отказывались обсуждать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислица о третьем раунде переговоров с РФ в Стамбуле: За "интеллигентной упаковкой" скрывалось то же самое токсичное содержание

Кислица подытожил, что переговорщики действовали исключительно по указаниям Кремля. "В диктатуре невозможно вести творческую дискуссию с людьми, которые п

Также читайте: Российский "меморандум" о прекращении огня заполнен ультиматумами, - МИД

редставляют диктатора. Они приходят с жестким мандатом и должны защищать только его позицию", - отметил заместитель министра.

Напомним, мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно, поэтому на данный момент они приостановлены.

Что предшествовало?

Автор: 

МИД (7145) Стамбул (278) переговоры с Россией (1362)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Що, знов?! "Досье" - це хто в кого ночував. З 11 на 13 серпня.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:59 Ответить
+3
Матір Божа, і оце - переговорники?! Звісно, кацапня прийшла прогинати цих слимаків під себе, бо - внєзапно - так і ведуться переговори з позиції сили! Хто вам, нездарам конченим, заважав зібрати досьє на кацапню і тиснути на них так, що б крякнули?
Переговорники від Бога, уявляю, що буде на кінцевих переговорах - здадуть усе, що кацапи не захопили військовим шляхом!
Повертайте Пороха до переговорів, ідіоти!
показать весь комментарий
12.11.2025 14:05 Ответить
+2
😁 Якщо гріхів великих нема, то досьє можна запхати у дупу, або підтертися ним. А так все зрозвміло - у Омані на перемовників досьє, у Стамбулі досьє. Тому і сидимо у такій дупі - перемовники через ті досьє здають українські інтереси. Перемовників треба міняти з рішал на фахових дипломатів - патріотів - Огризка, Безсмертного, Валерія Чалого..
показать весь комментарий
12.11.2025 14:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що, знов?! "Досье" - це хто в кого ночував. З 11 на 13 серпня.
показать весь комментарий
12.11.2025 13:59 Ответить
Дійсно, прочитав далі заголовка, а там - "говорять про нас провокаційні та бридкі речі". Головне щоб впс Гетманцев на камеру не взяв. Викладе на онліфанс та вимагатиме податок.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:01 Ответить
Матір Божа, і оце - переговорники?! Звісно, кацапня прийшла прогинати цих слимаків під себе, бо - внєзапно - так і ведуться переговори з позиції сили! Хто вам, нездарам конченим, заважав зібрати досьє на кацапню і тиснути на них так, що б крякнули?
Переговорники від Бога, уявляю, що буде на кінцевих переговорах - здадуть усе, що кацапи не захопили військовим шляхом!
Повертайте Пороха до переговорів, ідіоти!
показать весь комментарий
12.11.2025 14:05 Ответить
😁 Якщо гріхів великих нема, то досьє можна запхати у дупу, або підтертися ним. А так все зрозвміло - у Омані на перемовників досьє, у Стамбулі досьє. Тому і сидимо у такій дупі - перемовники через ті досьє здають українські інтереси. Перемовників треба міняти з рішал на фахових дипломатів - патріотів - Огризка, Безсмертного, Валерія Чалого..
показать весь комментарий
12.11.2025 14:09 Ответить
Чалий норм, він дуже добре розуміє нинішню ситуацію і має досвід.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:14 Ответить
Цікаво... А хто це надає москалям розширені деталізовані розвід-дані про Українців - в тому числі про посадових осіб у владі...?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:12 Ответить
Досьє на всіх і у Мінську було, бо хтось готується до тих переговорів, щоб знати де давити і на кого.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:18 Ответить
Досьє на Кучму і Медведчука ?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:29 Ответить
За його словами, представники Кремля заперечували українську національність Джерело: https://censor.net/ua/n3584635

Так звісно що та, бо по складу тієї делегації ніяк не скажеш, що то українці!
показать весь комментарий
12.11.2025 14:30 Ответить
а у куйла і в єрмака мабуть досьє є й до сьогодні на "оманського зепоцріота"???
показать весь комментарий
12.11.2025 14:42 Ответить
переговори з московськими фашистами та окупантами..?
ну тіпа з рабсіянами,
у яких немає своєї етнічної території і складі рф..?

тобто, була спроба переговорів з терористами рф,
а з терористами,
як і з бандюками,
не домомовляються..
показать весь комментарий
12.11.2025 14:52 Ответить
А зачем посылать на переговоры людей на которых можно накопать какого-то дерьма?
показать весь комментарий
12.11.2025 15:02 Ответить
 
 