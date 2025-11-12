МИД о переговорах в Стамбуле: Делегация РФ имела досье на украинских переговорщиков и предлагала обсуждение через WhatsApp

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что российская делегация на переговорах в Стамбуле не планировала обсуждать существенные вопросы мира.

Об этом он сказал в комментарии The Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, представители Кремля отрицали украинскую национальность, пытались переводить разговор в исторические споры и предлагали создавать рабочие группы и чаты в WhatsApp.

"Они прекрасно знают биографию каждого из нас и намеренно говорят провокационные и неприятные вещи", - отметил Кислица. Российская сторона пришла "вооруженной" подробной информацией о каждом украинском переговорщике, включая бывших министров обороны, генералов и дипломатов.

Украинская делегация сосредоточилась исключительно на повестке дня, чтобы избежать провокаций. Единственным предложением, которое россияне согласились рассмотреть, была двухчасовая пауза для сбора тел погибших на поле боя. Все остальные вопросы, включая временное прекращение огня, они отказывались обсуждать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислица о третьем раунде переговоров с РФ в Стамбуле: За "интеллигентной упаковкой" скрывалось то же самое токсичное содержание

Кислица подытожил, что переговорщики действовали исключительно по указаниям Кремля. "В диктатуре невозможно вести творческую дискуссию с людьми, которые п

Также читайте: Российский "меморандум" о прекращении огня заполнен ультиматумами, - МИД

редставляют диктатора. Они приходят с жестким мандатом и должны защищать только его позицию", - отметил заместитель министра.

Напомним, мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти безрезультатно, поэтому на данный момент они приостановлены.

Что предшествовало?