Сьогодні у Зеленського додаткові наради щодо міжнародних кроків і мирних зусиль, - Сибіга
Сьогодні, 29 листопада, будуть проведені додаткові наради і доповіді президенту України Володимиру Зеленському щодо подальших кроків на міжнародній арені.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас ще сьогодні будуть і доповіді президенту, і додаткові наради щодо подальших кроків на міжнародній арені, тому що все спрямоване, аби пришвидшити мирні зусилля", - сказав міністр під час спілкування із журналістами у суботу на благодійному ярмарку Charity Fair 2025.
Також глава МЗС анонсував, що у президента Зеленського наступний тиждень буде "надзвичайно динамічним і інтенсивним з точки зору дипломатичного діалогу".
"Планується низка заходів, і ми зараз перебуваємо в активній стадії підготовки", - зазначив міністр.
Він не став розголошувати деталі візитів президента України, але зауважив, що "це будуть зустрічі з найближчими союзниками".
"Я не можу вам анонсувати географії. Але ці контакти обов'язково відбудуться, і будуть мати конкретні результати для нашої країни, для захисту нашого інтересу, для посилення наших оборонних спроможностей, передусім і захисту енергосистеми", - заявив Сибіга.
Мирний план
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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