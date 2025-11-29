Сьогодні у Зеленського додаткові наради щодо міжнародних кроків і мирних зусиль, - Сибіга

Сьогодні, 29 листопада, будуть проведені додаткові наради і доповіді президенту України Володимиру Зеленському щодо подальших кроків на міжнародній арені.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"У нас ще сьогодні будуть і доповіді президенту, і додаткові наради щодо подальших кроків на міжнародній арені, тому що все спрямоване, аби пришвидшити мирні зусилля", - сказав міністр під час спілкування із журналістами у суботу на благодійному ярмарку Charity Fair 2025.

Також глава МЗС анонсував, що у президента Зеленського наступний тиждень буде "надзвичайно динамічним і інтенсивним з точки зору дипломатичного діалогу".

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"Планується низка заходів, і ми зараз перебуваємо в активній стадії підготовки", - зазначив міністр.

Він не став розголошувати деталі візитів президента України, але зауважив, що "це будуть зустрічі з найближчими союзниками".

"Я не можу вам анонсувати географії. Але ці контакти обов'язково відбудуться, і будуть мати конкретні результати для нашої країни, для захисту нашого інтересу, для посилення наших оборонних спроможностей, передусім і захисту енергосистеми", - заявив Сибіга.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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