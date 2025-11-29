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Новини Мирний план
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Сьогодні у Зеленського додаткові наради щодо міжнародних кроків і мирних зусиль, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Сьогодні, 29 листопада, будуть проведені додаткові наради і доповіді президенту України Володимиру Зеленському щодо подальших кроків на міжнародній арені.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"У нас ще сьогодні будуть і доповіді президенту, і додаткові наради щодо подальших кроків на міжнародній арені, тому що все спрямоване, аби пришвидшити мирні зусилля", - сказав міністр під час спілкування із журналістами у суботу на благодійному ярмарку Charity Fair 2025.

Також глава МЗС анонсував, що у президента Зеленського наступний тиждень буде "надзвичайно динамічним і інтенсивним з точки зору дипломатичного діалогу".

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"Планується низка заходів, і ми зараз перебуваємо в активній стадії підготовки", - зазначив міністр.

Він не став розголошувати деталі візитів президента України, але зауважив, що "це будуть зустрічі з найближчими союзниками".

"Я не можу вам анонсувати географії. Але ці контакти обов'язково відбудуться, і будуть мати конкретні результати для нашої країни, для захисту нашого інтересу, для посилення наших оборонних спроможностей, передусім і захисту енергосистеми", - заявив Сибіга.

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Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Також читайте: "Мирний план" США, ймовірно, найкраще, на що може сподіватися Україна, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (28010) перемовини (3819) Сибіга Андрій (1000)
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Топ коментарі
+14
Цікаво, а яка у сибіги субʼєктність? На переговори їде зашкварене чмо з обойми міндічів, а не очільник МЗС! Недолугий продовжує єрмаківщину!
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29.11.2025 16:31 Відповісти
+9
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29.11.2025 16:37 Відповісти
+8
Зусилля від Зеленского, це щось смішніше в десятки разів, ніж спроби жарту від кварталістів.
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29.11.2025 16:32 Відповісти
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Цікаво, а яка у сибіги субʼєктність? На переговори їде зашкварене чмо з обойми міндічів, а не очільник МЗС! Недолугий продовжує єрмаківщину!
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29.11.2025 16:31 Відповісти
Пишуть (наскільки памʼятаю Гончаренко) що Сибіга не знає англійської.
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29.11.2025 16:38 Відповісти
Гугл перекладач йому намдопомогу, не кажучи про те, що існують перекладачів
у МЗС
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29.11.2025 16:40 Відповісти
Як мінімум англійську міністр МЗС повинен знати.
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29.11.2025 17:17 Відповісти
В 1997 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Львівський державний університет ім. I. Франка, спеціаліст з міжнародних відносин, перекладач з англійської мови. Вільно володіє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 польською мовами.-------------- Батько правник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Іван Сибіга. Молодший брат дипломат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор.----------------З 31 травня 2021 року - заступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Керівника Офісу Президента Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]. 12 квітня 2024 року звільнений з посади
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30.11.2025 08:43 Відповісти
Зусилля від Зеленского, це щось смішніше в десятки разів, ніж спроби жарту від кварталістів.
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29.11.2025 16:32 Відповісти
Ставку! Негайно Ставку! На зеро!.
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29.11.2025 16:32 Відповісти
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29.11.2025 16:37 Відповісти
Інакше ішак обдовбається до невпізнаваності першої ж ночі
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29.11.2025 17:00 Відповісти
Кігтик єрмака глибоко запав в ду*у зеленського, то жїх розлучить лише могила!
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29.11.2025 17:48 Відповісти
дегенерат імітує потужну діяльність,походу підгорає у стилі ,,шеф усьо пропало,,,....
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29.11.2025 16:51 Відповісти
між рядками - до кінця дня шукаю кандидатуру очолити ОПу! Вчора обіцяв призначити, але всі висувають вимоги! Викреслюю всіх запрошених... Подзвоню ще бАданову
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29.11.2025 17:04 Відповісти
Сибіга це некомпетентність. Невже в україні немає дипломатів. А. гандон на ім'я зеленський
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29.11.2025 19:27 Відповісти
Інформації недостатньо. Не бачу зведення скільки разів зранку президент Зеленський покакав і шо з'їв на обід.
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29.11.2025 20:56 Відповісти
Неперевершений П.О.Ц.
Потужний Оплот Цивілізації
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30.11.2025 00:37 Відповісти
 
 