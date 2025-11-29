РУС
403 11

Сегодня у Зеленского дополнительные совещания по международным шагам и мирным усилиям, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига

Сегодня, 29 ноября, будут проведены дополнительные совещания и доклады президенту Украины Владимиру Зеленскому о дальнейших шагах на международной арене.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига

"У нас еще сегодня будут и доклады президенту, и дополнительные совещания по дальнейшим шагам на международной арене, потому что все направлено на то, чтобы ускорить мирные усилия", - сказал министр во время общения с журналистами в субботу на благотворительной ярмарке Charity Fair 2025.

Также глава МИД анонсировал, что у президента Зеленского следующая неделя будет "чрезвычайно динамичной и интенсивной с точки зрения дипломатического диалога".

"Планируется ряд мероприятий, и мы сейчас находимся в активной стадии подготовки", - отметил министр.

Он не стал разглашать детали визитов президента Украины, но отметил, что "это будут встречи с ближайшими союзниками".

"Я не могу вам анонсировать географию. Но эти контакты обязательно состоятся и будут иметь конкретные результаты для нашей страны, для защиты наших интересов, для усиления наших оборонных возможностей, прежде всего и защиты энергосистемы", - заявил Сибига.

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Автор: 

Топ комментарии
+8
Цікаво, а яка у сибіги субʼєктність? На переговори їде зашкварене чмо з обойми міндічів, а не очільник МЗС! Недолугий продовжує єрмаківщину!
показать весь комментарий
29.11.2025 16:31
+4
показать весь комментарий
29.11.2025 16:37
+2
Зусилля від Зеленского, це щось смішніше в десятки разів, ніж спроби жарту від кварталістів.
показать весь комментарий
29.11.2025 16:32
Цікаво, а яка у сибіги субʼєктність? На переговори їде зашкварене чмо з обойми міндічів, а не очільник МЗС! Недолугий продовжує єрмаківщину!
показать весь комментарий
29.11.2025 16:31
Пишуть (наскільки памʼятаю Гончаренко) що Сибіга не знає англійської.
показать весь комментарий
29.11.2025 16:38
Гугл перекладач йому намдопомогу, не кажучи про те, що існують перекладачів у МЗС
у МЗС
показать весь комментарий
29.11.2025 16:40
Як мінімум англійську міністр МЗС повинен знати.
показать весь комментарий
29.11.2025 17:17
Зусилля від Зеленского, це щось смішніше в десятки разів, ніж спроби жарту від кварталістів.
показать весь комментарий
29.11.2025 16:32
Ставку! Негайно Ставку! На зеро!.
показать весь комментарий
29.11.2025 16:32
показать весь комментарий
29.11.2025 16:37
Інакше ішак обдовбається до невпізнаваності першої ж ночі
показать весь комментарий
29.11.2025 17:00
дегенерат імітує потужну діяльність,походу підгорає у стилі ,,шеф усьо пропало,,,....​
показать весь комментарий
29.11.2025 16:51
шкварок Рустем поїхав в США на перемовини, міністр МЗС на ярмарку тусується. Потужне шапіто🤡 Є з чого поржати💩
показать весь комментарий
29.11.2025 16:55
між рядками - до кінця дня шукаю кандидатуру очолити ОПу! Вчора обіцяв призначити, але всі висувають вимоги! Викреслюю всіх запрошених... Подзвоню ще бАданову
показать весь комментарий
29.11.2025 17:04
 
 