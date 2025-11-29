Сегодня у Зеленского дополнительные совещания по международным шагам и мирным усилиям, - Сибига

Сегодня, 29 ноября, будут проведены дополнительные совещания и доклады президенту Украины Владимиру Зеленскому о дальнейших шагах на международной арене.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"У нас еще сегодня будут и доклады президенту, и дополнительные совещания по дальнейшим шагам на международной арене, потому что все направлено на то, чтобы ускорить мирные усилия", - сказал министр во время общения с журналистами в субботу на благотворительной ярмарке Charity Fair 2025.

Также глава МИД анонсировал, что у президента Зеленского следующая неделя будет "чрезвычайно динамичной и интенсивной с точки зрения дипломатического диалога".

"Планируется ряд мероприятий, и мы сейчас находимся в активной стадии подготовки", - отметил министр.

Он не стал разглашать детали визитов президента Украины, но отметил, что "это будут встречи с ближайшими союзниками".

"Я не могу вам анонсировать географию. Но эти контакты обязательно состоятся и будут иметь конкретные результаты для нашей страны, для защиты наших интересов, для усиления наших оборонных возможностей, прежде всего и защиты энергосистемы", - заявил Сибига.

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

