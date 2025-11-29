Сегодня у Зеленского дополнительные совещания по международным шагам и мирным усилиям, - Сибига
Сегодня, 29 ноября, будут проведены дополнительные совещания и доклады президенту Украины Владимиру Зеленскому о дальнейших шагах на международной арене.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТсо ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас еще сегодня будут и доклады президенту, и дополнительные совещания по дальнейшим шагам на международной арене, потому что все направлено на то, чтобы ускорить мирные усилия", - сказал министр во время общения с журналистами в субботу на благотворительной ярмарке Charity Fair 2025.
Также глава МИД анонсировал, что у президента Зеленского следующая неделя будет "чрезвычайно динамичной и интенсивной с точки зрения дипломатического диалога".
"Планируется ряд мероприятий, и мы сейчас находимся в активной стадии подготовки", - отметил министр.
Он не стал разглашать детали визитов президента Украины, но отметил, что "это будут встречи с ближайшими союзниками".
"Я не могу вам анонсировать географию. Но эти контакты обязательно состоятся и будут иметь конкретные результаты для нашей страны, для защиты наших интересов, для усиления наших оборонных возможностей, прежде всего и защиты энергосистемы", - заявил Сибига.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у МЗС