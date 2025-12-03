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Новини Звільнення Єрмака
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Єрмак не відповів на запрошення мобілізуватись до ЗСУ, - комвзводу Чорновол

Офіцер ЗСУ Тетяна Чорновол за 3,5 роки війни не отримала жодної відпустки

Бойова офіцерка Збройних сил України Тетяна Чорновол заявила, що її публічне запрошення Андрію Єрмаку мобілізуватися до її взводу пілотом БПЛА Мавік залишилося без відповіді.

Про це вона написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Звісно, я не вірила, що може бути інакше, але він упустив свій шанс, дещо мужнє, неймовірне і особливе", - написала Чорновол.

Вона пояснила, що багато публічних осіб, які приходять у ЗСУ, реалізуються на фронті як командири завдяки особистим якостям, але при цьому втрачають "задоволення від власноручної роботи".

"Це нічим не зрівняне відчуття, коли ти знайшов під обстрілами позицію для Стугни, встановив її, сховав, і твій розрахунок виправдався - на тебе йде танк, і ти власною рукою ведеш в нього ракету. І цього монстра обіймає твій вогонь… Кайф", - написала Чорновол.

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Вона додала, що публічні люди у ЗСУ часто намагаються зберегти свій статус від першого дня, що заважає їм відчути цей досвід на власному фронті. За словами офіцерки, навіть вона особисто боролася за право "бути просто бійцем і працювати на позиціях".

Чорновол підкреслила, що можливість особисто брати участь у бойових діях і "мінусувати кацапню" вона пропонувала Єрмаку як подарунок, проте він не скористався шансом.

Що передувало?

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чорновол про єрмака

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Автор: 

Чорновол Тетяна (277) Єрмак Андрій (1781)
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Топ коментарі
+21
цього видатного діяча командування вже перевело на найгарячіший фронт Закарпаття
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03.12.2025 12:57 Відповісти
+19
Який взвод? Він готовий служити тільки в батальйоні "Монако". Там всі свої.
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03.12.2025 13:02 Відповісти
+15
Щас, прямо побіжить з награбованими бабками під кулі щоб загинути. Уже мабуть здимів у рашу до папи під захист ГРУ
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03.12.2025 13:12 Відповісти
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Мабуть гуляє вітром в полі.)
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03.12.2025 12:57 Відповісти
Щас, прямо побіжить з награбованими бабками під кулі щоб загинути. Уже мабуть здимів у рашу до папи під захист ГРУ
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03.12.2025 13:12 Відповісти
Пан Єрмак, перелогінтесь!
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03.12.2025 14:02 Відповісти
Та ні, якась рота охорони ТЦК певне, не те що в тебе. До речі, а що в тебе - де служив, де воював? )
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03.12.2025 14:11 Відповісти
цього видатного діяча командування вже перевело на найгарячіший фронт Закарпаття
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03.12.2025 12:57 Відповісти
Пашинський так само, як єрмак, корчить із себе Рембо?
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03.12.2025 13:07 Відповісти
Абєщать - нє значіть жєнітся ....
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03.12.2025 12:59 Відповісти
А вірш Висоцького крутий - і не потребує перекладу...
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03.12.2025 13:01 Відповісти
Ермак пойдет на фронт, это точно, на то фронт, который находится на Мальдивах и будет там воевать против крабов и устриц!
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03.12.2025 13:00 Відповісти
Який взвод? Він готовий служити тільки в батальйоні "Монако". Там всі свої.
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03.12.2025 13:02 Відповісти
Це ви про Чорновол? Вона дісно воює. Ви дарма на неї стартуєте.
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03.12.2025 13:03 Відповісти
Я би не ставив Тетяну в один ряд з Притулами. Наскільки я знаю, вона склала дипутатські повноваження десь на самому початку повномасштабки і пішла командиром протитанкового взводу. І шось там навіть підбивала. Шо означає - не сиділа в тилу. Про це і на Цензорі з фотками писали.
Може ви її з кимось сплутали?
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03.12.2025 13:12 Відповісти
Пеніс Ден ви неправі !!!
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03.12.2025 13:07 Відповісти
Злізь з дивана і йди до неї в підрозділ, побачиш як вона воює.
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03.12.2025 13:10 Відповісти
Значить, тобі не проблема зробити те, що я запропонувала. Якщо тобі недостатньо відео, фото, які Тетяна викладає в соцмережах про свій підрозділ, вихід тільки один, опинитись поруч з нею.
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03.12.2025 13:13 Відповісти
Не работает уже это! Как вы не поймете! Или поняли на заветное лохам "Пилите гири они золотые"? У вас не другой стратегии?
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08.12.2025 14:54 Відповісти
Бєспрєдєл в офісі президента. Єрмак помішав Єрмаку мобілізуватися в ЗСУ (майже С).
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03.12.2025 13:02 Відповісти
Максимум де це чмо буде воювати - це на посаді офіцера забезпечення розкрадати поставки від партнерів десь у закарпатському котлі.
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03.12.2025 13:03 Відповісти
Пані Тетяна поспішає. Я впевнений, що д'Єрмак сумлінно проходить БЗВП десь в "Десні".
Через два місяці побачимо його в перших рядах штурмовиків!
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03.12.2025 13:05 Відповісти
Треба її того з ним загравати,а як генерал-лейтенант фсб і за його плечима вся ця служба?
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03.12.2025 13:06 Відповісти
Позиція "зєрмаків" завжди була "Впєр(г)ьод ор(г)ли, а мі за вамі і гр(г)удью постоім за вашімі спінамі". Отак воно виходить - проголосували за одного жида, а отримали легіон - "300 єврейцєв" зєлєнского... Як на "хлібне місце" схематозити і мародерити то всі "українці", а як відповідати за корупцію то відразу стають євреями... Тьфу, "мєрзость"...
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03.12.2025 13:08 Відповісти
Коли почалась війна,українці вдягли бронежелети і стали на захист України а євреї🤮,вдягли вишиванки і продовжили мародерити як в останнє.
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03.12.2025 15:55 Відповісти
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03.12.2025 13:13 Відповісти
Максимум числитиметься в глибокому тилу. Для прикриття подальшого дерибану
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03.12.2025 13:14 Відповісти
Вона справді така наївна і повірила ніби то він справді піде на фронт?
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03.12.2025 13:15 Відповісти
Його ж мали НАБУ до себе запросити - хоча б не проморгали - бо Міндіч його виглядає
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03.12.2025 13:15 Відповісти
Таня... он у вас и Мавик спит@т!)))
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03.12.2025 13:16 Відповісти
Єрмак: "Нема дурних, Таню"
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03.12.2025 13:18 Відповісти
д'Ерьмак на фротн зібрався,
Мірандо мірандо мірандель.
д'Ерьмак на фротн зібрався об'івшись кисхий щей,
Мірандо мірандо мірандель.
д'Ерьмак на фротн зібрався но тут круто всрався,
Мірандо мірандо мірандель.
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03.12.2025 13:19 Відповісти
він вже на лижі став , перехід через альпи
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03.12.2025 13:22 Відповісти
Який пілот ? Народжений ларьочником літати не може. І не намагайтесь, Мавік... Тільки боінгом і тільки на мальдіви
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03.12.2025 13:22 Відповісти
А де зараз Єрмак? На якому він фронті? З якого боку?
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03.12.2025 13:25 Відповісти
Вчора дивився Березу на йього каналі - так він каже шо падлюка десь зникла, навіть про те шо прикордонна служба отримала листа про не виїзд цього поца за межі кордону України. Останні йього слова - Їду на фронт. От тіки який, якшо батько генерал фсб.
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03.12.2025 14:23 Відповісти
Якщо припустити, що сам дєрьмак хоча б майор, а то й полковник фсб, то цілком може з'явитися взагалі на руснявому тб і воювати на інформаційному фронті проти нас, як і багато зрадників до нього.
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03.12.2025 14:47 Відповісти
невиїзд
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03.12.2025 16:54 Відповісти
Дякую.
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03.12.2025 17:47 Відповісти
Звиняй Таня, трохи погарячкував)
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03.12.2025 13:26 Відповісти
Дєрьмак -офіцер пердіжовкалюжних військ.
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03.12.2025 13:28 Відповісти
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.

Леонид Филатов
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03.12.2025 13:30 Відповісти
забагато уваги до єрмака-ссучєного московського куєсоса.
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03.12.2025 13:33 Відповісти
Ну так треба ж обілити та виростити пухнастого зеленского - він жеж нічого не знав, мразота.
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03.12.2025 14:25 Відповісти
Пілотом його у Мавік, тільки у звичайному сенсі - у даному випадку одноразово.
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03.12.2025 13:53 Відповісти
єРмаков військовий, ви жартуєте???
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03.12.2025 14:08 Відповісти
ну по-перше: він відмазується від ймовірної підозри через армію. А по-друге, я б тебе не пішов теж
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03.12.2025 14:08 Відповісти
новина для довбойовів! куди він там збирається мобілізуватися...
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03.12.2025 14:44 Відповісти
Єрмак на фронті? Ви хоч не смішіть людей. Втече з України, друг допоможе, гроші в закордонних банках є, який може бути фронт.
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03.12.2025 14:45 Відповісти
Тарас Чорновіл 🇺🇦 https://t.me/Chornovil_official @Chornovil_official

"У нас усі бідкаються: де Єрмак? Куди зник? Чи вже на фронті або так глибоко закопався на заздрість усім ухилянтам, що ніхто не може відшукати? Або вже прибрали? Чи дали змогу безпечно покинути країну й перебратися до москви (як варіант - до Відня)?
А я загуглив і відразу дістав навіть готову візуалізацію: "Покорєніє Сибири Ермаком". Отак от! "
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03.12.2025 15:26 Відповісти
ТАНЯ КІНЧАЙ БАЛАГАН
ВЗАГАЛІ НЕ ВІДДУПЛЯЄШ?
МРАЗЬ ПОТРІБНО СУДИТИ
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03.12.2025 15:29 Відповісти
Дроноводом для нього "слішком мєлко". У нього другі плани.

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03.12.2025 15:54 Відповісти
Єрмак свою роль виконав. Йому час зникнути. Назавжди. Можливо вже десь прикопали. За наказом зєлєнского, бо саме для нього його існування стало дуже великою проблемою. Охочих "обнулити" єрмака більш ніж достатньо...
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03.12.2025 16:10 Відповісти
Як це так,не забажав піти в армію.Він давно бажає це зробити але в кацапську,чи до батька(бувшого грушніка рф),а бувших не буває.Ось вам і відповідь,чьому не прилітало нічього по офісу преза.
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03.12.2025 16:42 Відповісти
Пані Тетяно, він саме обдумує, але спершу приховає грошенята , попросить колишніх колег посприяти йому ... ,купить лижі попробує на них стати ...
...тому і відповідати він вам не буде , напевно, бо ж виглядає, що людина зайнята .
Тепер серйозно, єрмак має бути заарештований за зраду .
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03.12.2025 17:48 Відповісти
Шановна Тетяна: Дєрмак-це велике зелене СЦИКЛО ці потвори привикли тільки красти тому таке ГІВНО-вам точно не треба
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03.12.2025 18:50 Відповісти
 
 