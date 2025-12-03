Єрмак не відповів на запрошення мобілізуватись до ЗСУ, - комвзводу Чорновол
Бойова офіцерка Збройних сил України Тетяна Чорновол заявила, що її публічне запрошення Андрію Єрмаку мобілізуватися до її взводу пілотом БПЛА Мавік залишилося без відповіді.
Про це вона написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Звісно, я не вірила, що може бути інакше, але він упустив свій шанс, дещо мужнє, неймовірне і особливе", - написала Чорновол.
Вона пояснила, що багато публічних осіб, які приходять у ЗСУ, реалізуються на фронті як командири завдяки особистим якостям, але при цьому втрачають "задоволення від власноручної роботи".
"Це нічим не зрівняне відчуття, коли ти знайшов під обстрілами позицію для Стугни, встановив її, сховав, і твій розрахунок виправдався - на тебе йде танк, і ти власною рукою ведеш в нього ракету. І цього монстра обіймає твій вогонь… Кайф", - написала Чорновол.
Вона додала, що публічні люди у ЗСУ часто намагаються зберегти свій статус від першого дня, що заважає їм відчути цей досвід на власному фронті. За словами офіцерки, навіть вона особисто боролася за право "бути просто бійцем і працювати на позиціях".
Чорновол підкреслила, що можливість особисто брати участь у бойових діях і "мінусувати кацапню" вона пропонувала Єрмаку як подарунок, проте він не скористався шансом.
Що передувало?
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.
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Бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол запропонувала взяти ексочільника ОП Андрія Єрмака у свій взвод.
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Може ви її з кимось сплутали?
Через два місяці побачимо його в перших рядах штурмовиків!
Мірандо мірандо мірандель.
д'Ерьмак на фротн зібрався об'івшись кисхий щей,
Мірандо мірандо мірандель.
д'Ерьмак на фротн зібрався но тут круто всрався,
Мірандо мірандо мірандель.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.
Леонид Филатов
"У нас усі бідкаються: де Єрмак? Куди зник? Чи вже на фронті або так глибоко закопався на заздрість усім ухилянтам, що ніхто не може відшукати? Або вже прибрали? Чи дали змогу безпечно покинути країну й перебратися до москви (як варіант - до Відня)?
А я загуглив і відразу дістав навіть готову візуалізацію: "Покорєніє Сибири Ермаком". Отак от! "
ВЗАГАЛІ НЕ ВІДДУПЛЯЄШ?
МРАЗЬ ПОТРІБНО СУДИТИ
...тому і відповідати він вам не буде , напевно, бо ж виглядає, що людина зайнята .
Тепер серйозно, єрмак має бути заарештований за зраду .