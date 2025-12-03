Єрмак не відповів на запрошення мобілізуватись до ЗСУ, - комвзводу Чорновол

Бойова офіцерка Збройних сил України Тетяна Чорновол заявила, що її публічне запрошення Андрію Єрмаку мобілізуватися до її взводу пілотом БПЛА Мавік залишилося без відповіді.

Про це вона написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Звісно, я не вірила, що може бути інакше, але він упустив свій шанс, дещо мужнє, неймовірне і особливе", - написала Чорновол.

Вона пояснила, що багато публічних осіб, які приходять у ЗСУ, реалізуються на фронті як командири завдяки особистим якостям, але при цьому втрачають "задоволення від власноручної роботи".

"Це нічим не зрівняне відчуття, коли ти знайшов під обстрілами позицію для Стугни, встановив її, сховав, і твій розрахунок виправдався - на тебе йде танк, і ти власною рукою ведеш в нього ракету. І цього монстра обіймає твій вогонь… Кайф", - написала Чорновол.

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Вона додала, що публічні люди у ЗСУ часто намагаються зберегти свій статус від першого дня, що заважає їм відчути цей досвід на власному фронті. За словами офіцерки, навіть вона особисто боролася за право "бути просто бійцем і працювати на позиціях".

Чорновол підкреслила, що можливість особисто брати участь у бойових діях і "мінусувати кацапню" вона пропонувала Єрмаку як подарунок, проте він не скористався шансом.

Що передувало?

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