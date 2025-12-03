Ермак не ответил на приглашение мобилизоваться в ВСУ, - комвзвода Чорновол
Боевой офицер Вооруженных сил Украины Татьяна Черновол заявила, что ее публичное приглашение Андрею Ермаку мобилизоваться в ее взвод пилотом БПЛА Мавик осталось без ответа.
Об этом она написала в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Конечно, я не верила, что может быть иначе, но он упустил свой шанс, несколько мужественный, невероятный и особенный", - написала Чорновол.
Она объяснила, что многие публичные лица, которые приходят в ВСУ, реализуются на фронте как командиры благодаря личным качествам, но при этом теряют "удовольствие от собственноручной работы".
"Это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты нашел под обстрелами позицию для Стугны, установил ее, спрятал, и твой расчет оправдался - на тебя идет танк, и ты собственной рукой ведешь в него ракету. И этот монстр охватывает твой огонь... Кайф", - написала Чорновол.
Она добавила, что публичные люди в ВСУ часто пытаются сохранить свой статус с первого дня, что мешает им почувствовать этот опыт на собственном фронте. По словам офицера, даже она лично боролась за право "быть просто бойцом и работать на позициях".
Черновол подчеркнула, что возможность лично участвовать в боевых действиях и "минусовать кацапню" она предлагала Ермаку в качестве подарка, однако он не воспользовался шансом.
Что предшествовало?
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.
-
Боевая офицер ВСУ Татьяна Черновол предложила взять экс-главу ОП Андрея Ермака в свой взвод.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може ви її з кимось сплутали?
Через два місяці побачимо його в перших рядах штурмовиків!