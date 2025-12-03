РУС
Увольнение Ермака
1 200 32

Ермак не ответил на приглашение мобилизоваться в ВСУ, - комвзвода Чорновол

Офицер ВСУ Татьяна Чорновол за 3,5 года войны не получила ни одного отпуска

Боевой офицер Вооруженных сил Украины Татьяна Черновол заявила, что ее публичное приглашение Андрею Ермаку мобилизоваться в ее взвод пилотом БПЛА Мавик осталось без ответа.

Об этом она написала в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, я не верила, что может быть иначе, но он упустил свой шанс, несколько мужественный, невероятный и особенный", - написала Чорновол.

Она объяснила, что многие публичные лица, которые приходят в ВСУ, реализуются на фронте как командиры благодаря личным качествам, но при этом теряют "удовольствие от собственноручной работы".

"Это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты нашел под обстрелами позицию для Стугны, установил ее, спрятал, и твой расчет оправдался - на тебя идет танк, и ты собственной рукой ведешь в него ракету. И этот монстр охватывает твой огонь... Кайф", - написала Чорновол.

Она добавила, что публичные люди в ВСУ часто пытаются сохранить свой статус с первого дня, что мешает им почувствовать этот опыт на собственном фронте. По словам офицера, даже она лично боролась за право "быть просто бойцом и работать на позициях".

Черновол подчеркнула, что возможность лично участвовать в боевых действиях и "минусовать кацапню" она предлагала Ермаку в качестве подарка, однако он не воспользовался шансом.

Что предшествовало?

Черновол об Ермаке

Автор: 

Чорновол Татьяна (669) Ермак Андрей (1439)
Топ комментарии
+8
цього видатного діяча командування вже перевело на найгарячіший фронт Закарпаття
03.12.2025 12:57 Ответить
+4
Який взвод? Він готовий служити тільки в батальйоні "Монако". Там всі свої.
03.12.2025 13:02 Ответить
+2
Ермак пойдет на фронт, это точно, на то фронт, который находится на Мальдивах и будет там воевать против крабов и устриц!
03.12.2025 13:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Мабуть гуляє вітром в полі.)
03.12.2025 12:57 Ответить
Щас, прямо побіжить з награбованими бабками під кулі щоб загинути. Уже мабуть здимів у рашу до папи під захист ГРУ
03.12.2025 13:12 Ответить
03.12.2025 12:57 Ответить
Пашинський так само, як єрмак, корчить із себе Рембо?
03.12.2025 13:07 Ответить
Абєщать - нє значіть жєнітся ....
03.12.2025 12:59 Ответить
А вірш Висоцького крутий - і не потребує перекладу...
03.12.2025 13:01 Ответить
03.12.2025 13:00 Ответить
03.12.2025 13:02 Ответить
Командир взвода! Боевая офицерка, сколько лет веешь? Почему не ком роты! ******* не мешки ворочать!
03.12.2025 13:02 Ответить
Це ви про Чорновол? Вона дісно воює. Ви дарма на неї стартуєте.
03.12.2025 13:03 Ответить
Много хотел написать, но я не стартую ( Моличному привет! Или Притуле) Я знаю и вижу пиСтешь! А верить вам в этот пиСтешь ваш выбор!
03.12.2025 13:06 Ответить
Я би не ставив Тетяну в один ряд з Притулами. Наскільки я знаю, вона склала дипутатські повноваження десь на самому початку повномасштабки і пішла командиром протитанкового взводу. І шось там навіть підбивала. Шо означає - не сиділа в тилу. Про це і на Цензорі з фотками писали.
Може ви її з кимось сплутали?
03.12.2025 13:12 Ответить
Не ставьте, это ваше, право. История расставит всех по полочках!
03.12.2025 13:15 Ответить
Пеніс Ден ви неправі !!!
03.12.2025 13:07 Ответить
Возможно, но просто сказать, не впечатляет!
03.12.2025 13:09 Ответить
Злізь з дивана і йди до неї в підрозділ, побачиш як вона воює.
03.12.2025 13:10 Ответить
А уже слазил с дивана! И не дай бог Ей оказаться в моем подразделении!
03.12.2025 13:11 Ответить
Значить, тобі не проблема зробити те, що я запропонувала. Якщо тобі недостатньо відео, фото, які Тетяна викладає в соцмережах про свій підрозділ, вихід тільки один, опинитись поруч з нею.
03.12.2025 13:13 Ответить
Ну как вам рассказать. Я командир батальона , которому 59 лет и пункт "а" по ВЛК. Я знаю как все это происходит! И как от радости хлопают ушами, те кто не в теме! Я ответил на ваш вопрос?
03.12.2025 13:18 Ответить
Бєспрєдєл в офісі президента. Єрмак помішав Єрмаку мобілізуватися в ЗСУ (майже С).
03.12.2025 13:02 Ответить
Максимум де це чмо буде воювати - це на посаді офіцера забезпечення розкрадати поставки від партнерів десь у закарпатському котлі.
03.12.2025 13:03 Ответить
Пані Тетяна поспішає. Я впевнений, що д'Єрмак сумлінно проходить БЗВП десь в "Десні".
Через два місяці побачимо його в перших рядах штурмовиків!
03.12.2025 13:05 Ответить
Треба її того з ним загравати,а як генерал-лейтенант фсб і за його плечима вся ця служба?
03.12.2025 13:06 Ответить
Позиція "зєрмаків" завжди була "Впєр(г)ьод ор(г)ли, а мі за вамі і гр(г)удью постоім за вашімі спінамі". Отак воно виходить - проголосували за одного жида, а отримали легіон - "300 єврейцєв" зєлєнского... Як на "хлібне місце" схематозити і мародерити то всі "українці", а як відповідати за корупцію то відразу стають євреями... Тьфу, "мєрзость"...
03.12.2025 13:08 Ответить
03.12.2025 13:13 Ответить
Максимум числитиметься в глибокому тилу. Для прикриття подальшого дерибану
03.12.2025 13:14 Ответить
Вона справді така наївна і повірила ніби то він справді піде на фронт?
03.12.2025 13:15 Ответить
Його ж мали НАБУ до себе запросити - хоча б не проморгали - бо Міндіч його виглядає
03.12.2025 13:15 Ответить
Таня... он у вас и Мавик спит@т!)))
03.12.2025 13:16 Ответить
Єрмак: "Нема дурних, Таню"
03.12.2025 13:18 Ответить
 
 