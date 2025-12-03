Ермак не ответил на приглашение мобилизоваться в ВСУ, - комвзвода Чорновол

Боевой офицер Вооруженных сил Украины Татьяна Черновол заявила, что ее публичное приглашение Андрею Ермаку мобилизоваться в ее взвод пилотом БПЛА Мавик осталось без ответа.

передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, я не верила, что может быть иначе, но он упустил свой шанс, несколько мужественный, невероятный и особенный", - написала Чорновол.

Она объяснила, что многие публичные лица, которые приходят в ВСУ, реализуются на фронте как командиры благодаря личным качествам, но при этом теряют "удовольствие от собственноручной работы".

"Это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты нашел под обстрелами позицию для Стугны, установил ее, спрятал, и твой расчет оправдался - на тебя идет танк, и ты собственной рукой ведешь в него ракету. И этот монстр охватывает твой огонь... Кайф", - написала Чорновол.

Она добавила, что публичные люди в ВСУ часто пытаются сохранить свой статус с первого дня, что мешает им почувствовать этот опыт на собственном фронте. По словам офицера, даже она лично боролась за право "быть просто бойцом и работать на позициях".

Черновол подчеркнула, что возможность лично участвовать в боевых действиях и "минусовать кацапню" она предлагала Ермаку в качестве подарка, однако он не воспользовался шансом.

Что предшествовало?

