Тристоронні перемовини в Абу-Дабі завершилися, - речниця Умєрова
Тристоронні перемовини делегацій України, США та Росії в ОАЕ завершилися.
Про це заявила речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо?
"Переговори закінчились. Комунікація буде згодом", - зазначила вона.
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі стартували наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
у мене 3 доби немає опалення (київ)...
Іншого від зеленого племені ніхто й не очікував.
А буде робити винними зах.партнерів, притому сидячи в підземеллі.
Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво, - коментар Буданова для РБК-Україна.
"Зеленський: США, Україна та РФ домовилися на переговорах, що наступна зустріч буде найближчим часом".
3+ роки ще будемо чути, що надцятий етап перемовин пройшов в якійсь арабській країні. Все було дуже конструктивно, ще багато роботи, вирішено майже всі питання, але ще є що вирішувати.
Від уйопка, якому насрати на Україну та українців і цього вже забагато.
Питання лише - чому саме він, та хламідія, якому теж насрати на Україну, представляють Україну на перемовинах з ворогом? Хоч питання це риторичне, на яке відома відповідь - той, хто їх відправив також ненавидить Україну.