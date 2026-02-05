Тристоронні перемовини в Абу-Дабі завершилися, - речниця Умєрова

Другі перемовини в ОАЕ завершилися: що відомо?

Тристоронні перемовини делегацій України, США та Росії в ОАЕ завершилися.

Про це заявила речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що відомо?

"Переговори закінчились. Комунікація буде згодом", - зазначила вона.

Читайте: Перелік спірних питань щодо миру в Україні значно скоротився, але найскладніші залишилися, - Рубіо

Мирні перемовини в ОАЕ

Також читайте: Найближчим часом будуть певні результати щодо обміну полоненими, - Умєров

перемовини (3762) Умєров Рустем (895)
То в чебура який пів року сидить в гамериці, отримує зарплату і їздить в тури за державний кошт, є ще і речниця
05.02.2026 14:37 Відповісти
У кожного зеленого бариги є не тільки речниця, а декілька радників за великі державні кошти. У них ще в 2019 закінчилася епоха бідності.
05.02.2026 15:05 Відповісти
Все здали, чи трохи щось залишилось Україні?
05.02.2026 14:38 Відповісти
Дехто нехай запудрить засоси від дружніх поцілунків.
05.02.2026 14:30 Відповісти
Завершилися великими хвилями в Перський затоці від потужного-"ПЕРДЬ!"💨💥⚡🔥😷
05.02.2026 14:36 Відповісти
"Зеленський: США, Україна та РФ домовилися на переговорах, що наступна зустріч буде найближчим часом" - ось і весь потужний результат.
05.02.2026 15:36 Відповісти
потужно! і, мабуть, тепло...
у мене 3 доби немає опалення (київ)...
05.02.2026 14:37 Відповісти
Так, ще залишилися вівці, які підтримують цю зелену шоблу.
05.02.2026 15:06 Відповісти
Тристоронні перемовини в Абу-Дабі завершилися НІЧИМ - речниця Умєрова.
05.02.2026 14:39 Відповісти
"Перемовини пройшли дійсно конструктивно", - Буданов
Іншого від зеленого племені ніхто й не очікував.
05.02.2026 15:08 Відповісти
Вистава закінчилася, глядацька зала спорожніла, актори поїхали на бенкет. Тепер настає час театральних критиків
05.02.2026 14:40 Відповісти
Як і планував найвеличніший, переговори закінчилися з потрібним для нього результатом.
А буде робити винними зах.партнерів, притому сидячи в підземеллі.
05.02.2026 14:42 Відповісти
вітьков знов розкаже трампу що атмосфера на перемовинах була нєв'****** дружня, і вже подолано 96% розбіжностей.
05.02.2026 14:43 Відповісти
Вже Буданов розказав
Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво, - коментар Буданова для РБК-Україна.
05.02.2026 14:50 Відповісти
та він разом з арєстовічєм багато чого розповідав після "вагнергейту", тому довіра така собі...
05.02.2026 14:53 Відповісти
так дійсно констуктивно, вдалось домовитись про повернення полонених. КРАПКА
05.02.2026 14:54 Відповісти
Для цього немає потреби організовувати переговори чорт зна де, витрачати скажені кошти на вояжі зеленого племені по світу і триндіти про це з кожної праски.
05.02.2026 15:10 Відповісти
домовились про наступні перемовини
05.02.2026 15:28 Відповісти
Так і є:
"Зеленський: США, Україна та РФ домовилися на переговорах, що наступна зустріч буде найближчим часом".
05.02.2026 15:37 Відповісти
а ***** та *****стан вчергове масовано обстріляють Україну балістикою, кр та дронами
05.02.2026 15:43 Відповісти
довбойобство, яке не має нічого спільного з наближенням миру (про перемогу вже й не заікається ніхто).

3+ роки ще будемо чути, що надцятий етап перемовин пройшов в якійсь арабській країні. Все було дуже конструктивно, ще багато роботи, вирішено майже всі питання, але ще є що вирішувати.
05.02.2026 14:46 Відповісти
тільки області які треба віддати будуть все ближче до польщі
05.02.2026 15:06 Відповісти
Можна нескінченно планувати, перемовлятися, домовлятися, натискати, закликати тощо. Але ці, вже "нудотні мантри", і марні сподівання на них, війну не зупинять. Це лише затягує час та ще більше створює напругу. Отак і будемо борсатися і постійно чекати, що хтось подасть руку з чарівною паличкою. Начебто й рук не мало подають..Але... Ось це і є результатом нездатного,безглуздого, корупційного керівництва, та професійних "дипломатів переговорників". Здається цьому раю не буде краю.
05.02.2026 14:49 Відповісти
"Переговори закінчились. Комунікація буде згодом" - таке враження, що речників відбирають на конкурсах кривомовних.
05.02.2026 14:49 Відповісти
Речниця... А у самого Уморова що, язик весь стерся на "переговорах"? 😂
05.02.2026 15:12 Відповісти
У нього вже і анус весь стерся бо нагибабть всі кому не ліньки. Чого тільки не зробиш заради нової батьківщини та безбідного майбутнього.
05.02.2026 16:02 Відповісти
Якщо нездатні,то і всьо
05.02.2026 14:54 Відповісти
Прибухнули, і розійшлись ліпшими друзями. Як в Стамбулі.
05.02.2026 14:56 Відповісти
комуникация буде згодом !!!))) им сейчас некогда комуницировать им еще надо сегодня ВЫГРУЗИТЬ вагон цемента с умеровым и перебрать КАРТОШКУ пару вагонов ,а потом что то придумать и НАБРЕХАТЬ челяди !!! ******** СЛОВОБЛУДЫ !!!(((
05.02.2026 15:00 Відповісти
эти ссски имеют пленных за РАЗМЕННУЮ монету !!!((!
05.02.2026 15:03 Відповісти
Куди не глянь усюди "українські" прізвища: Умєров, Давітян.
05.02.2026 15:16 Відповісти
Ну я зрозумів, ми зрозуміли, результат де, поїли, поговорили, посиділи? Навіщо цей цирк, якщо ЗЕ пропонує те, що всі знають, що ***** це не влаштує... Жодні переговори з цією кацапською мерзотою не закінчилися в плюсі, 4 роки йде війна... Після цих застіль тільки одне дитячі санкції, так саме дитячі *** його ... і обурення, більше ні куя....
05.02.2026 15:44 Відповісти
Поки мир буде загрожувати особистій владі вождя племені Залізних Дикобразів , то ніякі переговори не матимуть сенсу.
05.02.2026 15:49 Відповісти
Ну хоч про обмін якийсь домовились - якась користь є...
Від уйопка, якому насрати на Україну та українців і цього вже забагато.
Питання лише - чому саме він, та хламідія, якому теж насрати на Україну, представляють Україну на перемовинах з ворогом? Хоч питання це риторичне, на яке відома відповідь - той, хто їх відправив також ненавидить Україну.
05.02.2026 16:34 Відповісти
 
 