Трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершились, - пресс-секретарь Умерова
Трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и России в ОАЭ завершились.
Об этом заявила пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно
"Переговоры закончились. Коммуникация будет позже", - отметила она.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби стартовали следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
Топ комментарии
+23 Ukrainian Tarot
показать весь комментарий05.02.2026 14:37 Ответить Ссылка
+11 Kozyuk
показать весь комментарий05.02.2026 15:05 Ответить Ссылка
+10 Olga A #374484
показать весь комментарий05.02.2026 14:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у мене 3 доби немає опалення (київ)...
Іншого від зеленого племені ніхто й не очікував.
А буде робити винними зах.партнерів, притому сидячи в підземеллі.
Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво, - коментар Буданова для РБК-Україна.
"Зеленський: США, Україна та РФ домовилися на переговорах, що наступна зустріч буде найближчим часом".
3+ роки ще будемо чути, що надцятий етап перемовин пройшов в якійсь арабській країні. Все було дуже конструктивно, ще багато роботи, вирішено майже всі питання, але ще є що вирішувати.
Від уйопка, якому насрати на Україну та українців і цього вже забагато.
Питання лише - чому саме він, та хламідія, якому теж насрати на Україну, представляють Україну на перемовинах з ворогом? Хоч питання це риторичне, на яке відома відповідь - той, хто їх відправив також ненавидить Україну.