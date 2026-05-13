ВАКС продовжив обирати запобіжний захід Єрмаку. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід екскерівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку.

Після закритої частини засідання суд продовжив його у відкритому режимі.

Прокурорка САП продовжила свій виступ.

Анікієвич Вероніка Федорівна, зазначила прокурорка, це та людина, з якою Єрмак погоджував призначення на посади осіб. Раніше повідомлялось, що у нього в телефоні вона підписана як "Вероніка Феншуй Офіс".

Прокурорка процитувала кілька фраз із розмов нардепа Тищенка та особистого водія Єрмака Абрамова.

"Вот Андрей (нецензурне слово), кента своего (нецензурне слово), а с кем он останется? Он в космосе. А 312 млрд Лунченко переслал, это не заработать. А еще он забрал у меня губернатора и отдал другому чуваку", - цитує вона Тищенка.

За словами сторони обвинувачення, 24 грудня 2025 року Єрмак писав повідомлення "Вероніці Феншуй" із прізвищами Клименка та Кривоноса - очільників НАБУ та САП.

Вона йому відповіла: "Я сьогодні дуже зла. Потому заренее прошу прощение за резкость. Но с другой стороны моя резкость настроит вас на другую волну. Вы на протяжении последних месяцей не эскалируете и на нападки не отвечаете. Вас обоих кошмарят психологически. Ситуация ухудшается, но вы молчите. Что должно произойти, чтобы вы начали действовать. Когда они доедят вас, начнут есть его. Если продолжать стратегию страуса, то так и будет. Ситуация такова, что или вы или вас".

У відповідь Єрмак їй надіслав такий текст: "Фіала, Українська правда, Ткач, Мусаєва, Железняк, Арахамія, Гончаренко. Я готов на все. Завтра готов".

Також Вероніка писала Єрмаку: "Вы сейчас беспокоитесь про бумагу и про арест. Это неприятно, но сейчас у вас нет серьезных доказательств. После чего у вас появляется моральное и юридическое право их уничтожать. Но если они получат власть, то они будут действовать более серьезно и не будет друга-гаранта и больших полномочий. Самое лучшее будет, если вы успеете и сможете уехать за границу. Подумайте над этим. И над тем, что если бы вас вернуть на месяц-два назад, то вы б действовали совершенно по-другому".

Червінський

Прокурор заявила, що до неї звертався Роман Червінський, який може надати показання щодо можливості Єрмака здійснювати тиск. Вона заявила клопотання про допит свідка Червінського.

Захист сказав, що Червінський не є свідком у провадженні про "відмивання брудних грошей".

Прокурорка просить дослідити клопотання Червінського.

"Якщо є інші особи, яким відомі факти, що можуть мати значення для цього провадження, то вони можуть звернутися до НАБУ", - додала Гребенюк.

Суддя Ногачевський клопотання про допит Червінського залишив без розгляду.

Виступ сторони захисту Єрмака

Адвокат Фомін зазначив, що справа є "знаковою" для держави.

Захисник не знає взагалі чи треба застосовувати хоч якийсь запобіжний захід щодо Єрмака.

Адвоката каже, що йдеться про обʼєкт нерухомості, який є недобудовою.

А право власності воно виникає після державної реєстрації будь якого нерухомого майна. Лише тоді з тої хвилини він може отримати право власності. Відповідно в твердженні про підозру, що Єрмак має право власності на майно, не відповідає дійсності

Воно спростовується вимогами закону, зазничив Фомін.

За словами адвоката, всі ці землі не мають відношення до Єрмака.

Захисник каже, що всі 16 томів - це "папери, що складаються з протоколів огляду засобів телефонного зв'язку".

Також Фомін каже, що у 16 томах немає "жодної експертизи" та вони не мають жодного доказу у справі.

Захист каже, що у матеріалах обвинувачення немає жодної розмови, в якій би Єрмак спілкувався із іншими фігурантами "Міндічгейту".

Захисник скаржився, що деякі нардепи тиснули на сторону обвинувачення тим, що постійно у публічному просторі запитували "Коли буде підозра Єрмаку?".

Фомін каже, що детектив НАБУ вже знав, що у квартирі Єрмака, бо нібито раніше провів обшук.

Суму застави у 180 млн грн захист вважає великою, оскільки Єрмак володіє лише квартирою та автомобілем 2019 року, а дохід - лише близько 10 млн грн.

Адвокат надав довідку з НАЗК, де зазначено результати перевірки декларації екскерівника ОП. Там порушень не виявили та ознак незаконного збагачення не встановили.

Національна асоцація адвокатів України надала Єрмаку характеристику, яку зачитав захисник:

"Бере активну участь у роботі органів адвокатського самоврядування ... адвокат Єрмак зарекомендував себе як висококваліфікований, принциповий і відповідальний фахівець з бездоганною діловою репутацією. ... високий рівень правової культури, виваженість, послідовність у захисті прав людини та дотримання стандартів адвокатської етики".

Також адвокат навів заяву полковника Нацгвардії, в якій зазначається, що Єрмак керує проєктом "Адвокат+", який надає юридичну допомогу військоволужбовцям, та низки інших осіб, які дякують екскерівнику ОП за допомогу, зокрема юридичну.

Захист просить визнати повідомлення про підозру необґрунтованим. Суму застави просить визнати в межах, передбачених законом.

Виступ Єрмака

"Я підтримую все, що сказав захисник. Заперечую будь-які звинувачення. Моє майно обмежується тим, що в викладено м оїй декларації. Вона була перевірена.

Протягом того часу, з 5 ранку 24 лютого 2022 року і практично 2,5 роки я перебував цілодобово, тільки виїжджаючи у відрядження з президентом, а так я жив там (в Офісі Президента), перебував цілодобово", - сказав він.

Також він заперечив, що коли-небудь комусь надавав доручення представляти його будь-де.

"Сьогодні я не є держслужбовцем і маю право на приватне життя, і на якесь спілкування. ... Багато чого відбувається, слідкування за мною, фіксування", - додав Єрмак.

Взяття на поруки

Відомо, що одна з осіб виявила бажання взяти Єрмака на поруки. Проте ця особа на засідання не прибула, тому клопотання залишили без розгляду.

Суддя не озвучив прізвище цієї особи.

Секретар судового засідання повідомив, що рішення про те, який запобіжний захід оберуть Єрмаку, повідомлять 14 травня о 9:00.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

