ВАКС продолжил выбирать меру пресечения Ермаку. ВИДЕО

Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

После закрытой части заседания суд продолжил его в открытом режиме.

Прокурор САП продолжила свое выступление.

Аникиевич Вероника Федоровна, отметила прокурор, это тот человек, с которым Ермак согласовывал назначение на должности людей. Ранее сообщалось, что у него в телефоне она подписана как "Вероника Феншуй Офис".

Прокурор процитировала несколько фраз из разговоров нардепа Тищенко и личного водителя Ермака Абрамова.

"Вот Андрей (нецензурное слово), кента своего (нецензурное слово), а с кем он останется? Он в космосе. А 312 млрд Лунченко переслал, это не заработать.

По словам стороны обвинения, 24 декабря 2025 года Ермак писал сообщение "Веронике Феншуй" с фамилиями Клименко и Кривоноса – руководителей НАБУ и САП.

Она ему ответила: "Я сейчас очень зла. Потом заранее прошу прощения за резкость. Но с другой стороны моя резкость настроит вас на другую волну. Вы в течение последних месяцев не эскалируете и на нападки не отвечаете. Вас обоих кошмарят психологически. Ситуация ухудшается, но вы молчите. Что должно произойти, чтобы вы начали действовать. Когда они доедят вас, начнут есть его. Если продолжат стратегию страуса, то так и будет. Ситуация такова, что или вы или вас.

В ответ Ермак ей направил такой текст: "Фиала, Украинская правда, Ткач, Мусаева, Железняк, Арахамия, Гончаренко. Я готов на все. Завтра готов".

Также Вероника писала Ермаку: "Вы сейчас беспокоитесь о бумаге и об аресте. Это неприятно, но сейчас у вас нет серьезных доказательств. После чего у вас появляется моральное и юридическое право их уничтожать. Но если они получат власть, то они будут действовать более серьезно и не будет друга-гаранта и больших полномочий. Самое лучшее будет, если вы успеете и сможете уехать за границу. Подумайте над этим. И над тем, что если бы вас вернут на месяц-два назад, то вы бы действовали совсем по-другому".

Червинский

Прокурор заявила, что к ней обращался Роман Червинский, который может дать показания о возможности Ермака оказывать давление. Она заявила ходатайство о допросе свидетеля Червинского.

Защита сказала, что Червинский не является свидетелем в производстве об "отмывании грязных денег".

Прокурор просит исследовать ходатайство Червинского.

"Если есть другие лица, которым известны факты, которые могут иметь значение для этого производства, они могут обратиться в НАБУ", - добавила Гребенюк.

Судья Ногачевский ходатайство о допросе Червинского оставил без рассмотрения.

Выступление стороны защиты Ермака

Адвокат Фомин отметил, что дело является "знаковым" для государства.

Защитник не знает вообще нужно ли применять хоть какую-то меру пресечения в отношении Ермака.

Адвокат говорит, что речь идет об объекте недвижимости, который является недостройкой.

Право собственности оно возникает после государственной регистрации любого недвижимого имущества. Только тогда с той минуты он может получить право собственности. Соответственно в утверждении о подозрении, что Ермак имеет право собственности на имущество, не соответствует действительности

Оно опровергается требованиями закона, отметил Фомин.

По словам адвоката, все эти земли не имеют отношения к Ермаку.

Защитник говорит, что все 16 томов – это "бумаги, состоящие из протоколов обзора средств телефонной связи".

Также Фомин говорит, что в 16 томах нет "никакой экспертизы" и у них нет никакого доказательства по делу.

Защита говорит, что в материалах обвинения нет ни одного разговора, в котором Ермак общался бы с другими фигурантами "Миндичгейта".

Защитник жаловался, что некоторые нардепы давили на сторону обвинения тем, что постоянно в публичном пространстве спрашивали: "Когда будет подозрение Ермаку?".

Фомин говорит, что детектив НАБУ уже знал, что в квартире Ермака, потому что якобы раньше провел обыск.

Сумму залога в 180 млн грн защита считает большой, поскольку Ермак владеет только квартирой и автомобилем 2019 года, а доход – всего около 10 млн грн.

Адвокат предоставил справку из НАПК, где указаны результаты проверки декларации экс-руководителя ОП. Там нарушений не обнаружили и признаки незаконного обогащения не установили.

Национальная ассоциация адвокатов Украины предоставила Ермаку характеристику, которую зачитал защитник:

"Активно участвует в работе органов адвокатского самоуправления ... адвокат Ермак зарекомендовал себя как высококвалифицированный, принципиальный и ответственный специалист с безупречной деловой репутацией. ... высокий уровень правовой культуры, взвешенность, последовательность в защите прав человека и соблюдение стандартов адвокатской этики".

Также адвокат привел заявление полковника Нацгвардии, в котором отмечается, что Ермак руководит проектом "Адвокат+", оказывающим юридическую помощь военнослужащим, и ряда других лиц, которые благодарят экс-руководителя ОП за помощь, в частности юридическую.

Защита просит признать сообщение о подозрении необоснованным. Сумму залога просит признать в пределах, предусмотренных законом.

Выступление Ермака

"Я поддерживаю все, что сказал защитник. Отрицаю какие-либо обвинения. Мое имущество ограничивается тем, что изложено в моей декларации. Она была проверена.

В течение того времени, с 5 утра 24 февраля 2022 и практически 2,5 года я находился круглосуточно, только выезжая в командировку с президентом, а так я жил там (в Офисе Президента), находился круглосуточно", - сказал он.

Также он возразил, что когда-нибудь кому-то давал поручение представлять его где угодно.

"Сегодня я не являюсь госслужащим и имею право на частную жизнь, и на какое-то общение. ... Многое происходит, слежка за мной, фиксирование", - добавил Ермак.

Взятие на поруки

Известно, что один из людей изъявил желание взять Ермака на поруки. Однако этот человек на заседание не прибыл, поэтому ходатайство оставили без рассмотрения.

Судья не озвучил фамилию этого лица.

Секретарь судебного заседания сообщил, что решение о том, какую меру пресечения изберут Ермаку, сообщат 14 мая в 9:00.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

