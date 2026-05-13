Червинский хочет быть свидетелем обвинения по делу Ермака: подано ходатайство

Червинский хочет быть свидетелем по делу Ермака: что известно?

Бывший сотрудник разведки Роман Червинский подал ходатайство в САП и ВАКС, чтобы выступить в качестве свидетеля по делу против бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Подробности

"Именно поэтому я хочу поддержать сторону обвинения, которая пытается добиться для Ермака, чтобы он не мог влиять на свидетелей, подтвердить тот факт, что он действительно назначает людей на должности, имеет влияние на назначения. И через этих людей он может влиять на свидетелей, на следствие и на другие органы.

Поэтому я хочу быть свидетелем, потому что столкнулся с давлением с его стороны", - отметил Червинский.

 На данный момент экс-разведчик уже подал ходатайство по этому поводу в САП и в ВАКС.

Что предшествовало?

В январе 2026 года Червинский заявил, что Андрей Ермак был зачислен в штат Службы внешней разведки.

По его мнению, кадровые решения уже бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака негативно повлияли на обороноспособность Украины накануне полномасштабного российского вторжения.

13 мая Червинский и Ермак устроили перепалку в ВАКС, где рассматривали меру пресечения в отношении экс-руководителя ОП.

Тогда экс-разведчик вспомнил о брате Ермака, который, по его словам, требовал по 10 тысяч долларов США за встречу с тогдашним руководителем ОП.

Позже в комментарии Цензор.НЕТ он назвал причины этой перепалки.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации в отношении "вагнеровцев". Также Зеленский заявил, что спецоперация в отношении "вагнеровцев" - идея других стран, и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о сговоре в отношении операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными делами.

По словам Червинского, Ермак сказал ГУР уничтожить все материалы по делу "вагнеровцев".

Дело Дениса Ермака

Напомним, 29 марта 2020 года нардеп Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (мошенничество), статья 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (разглашение государственной тайны) и статья 365 (превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производство по созданию муралов в отношении депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства по видеозаписям с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме того, он назвал Дениса Ермака "болтуном", а депутата СН Лероса, который опубликовал записи, - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что на основании записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса президента.

Ермак Андрей (1581) Червинский Роман (161)
Ще і додасть пару фактів, зради, попередження ворога і т.п., це ж ця **** Романа хотіла посадити!!!
показать весь комментарий
13.05.2026 13:26 Ответить
Креативно...
показать весь комментарий
13.05.2026 13:26 Ответить
Молодець Роман!Повинен йому повернути боржок
показать весь комментарий
13.05.2026 13:29 Ответить
Не повернення боржків нас повинно цікавити,а очистка від ворогів
показать весь комментарий
13.05.2026 14:15 Ответить
Одне одному не мішає
показать весь комментарий
13.05.2026 14:41 Ответить
Чесна та порядна людина, на будь-якому місці залишиться такою.
Молодець!
показать весь комментарий
13.05.2026 13:39 Ответить
Суда над Ермаком не будет
ГРУ РФ , в котором служил папашка ЕРМАКА
Вывезет ЕРМАКА из Украины
Вместо ЕРМАКА вы получите дырку от публика
Вот увидите.....
показать весь комментарий
13.05.2026 13:48 Ответить
Це тільки якщо ***** з якогось дива буде потрібен Єрмак живим і неушкодженим на лаптєстані. А це - не факт. Йому обов'язково зроблять утримання вдома під заставою; а туди в квартиру може залетіти така квіточка, як герань... ну, або ще якось...
показать весь комментарий
13.05.2026 13:52 Ответить
Это не так работает
Отец Ермака , Борис Ермак - это старый кадр ГРУ РФ
Он даже в Афганистане поработал
Он работал вместе с бизнесменом Эмануиловым
Который входит в ближний круг Путина
Эти все люди - неприкасаемые
Неприкасаемы и их семьи
Путин создал клановую державу
Клан всегда СВОИХ ЗАЩИТИТ
Путин спас Януковича
Дал крышу Асаду
Вытащил из американской тюрьмы ВИКТОРА БУТА
Добился от Германии выдачи Красикова
Это,кстати ,закончилось для Германии политическим скандалом и проигрышем канцлера Шольца
Так что Ермаку ничего не грозит
Путин его спасет
Ведь Ермак не просто агент
Он - сын российского разведчика
Он часть путинского клана.....
показать весь комментарий
13.05.2026 14:12 Ответить
Суд вже відбувся і дійде до логічного завершення - до винесення вироку. За цим дійством спостерігають в США і Європі. Не такі вже всесильні ті ФСБ і ГРУ, як про них малювали.
показать весь комментарий
13.05.2026 13:56 Ответить
Выхоть представляете фигуру ВИКТОРА БУТА ????
Ермак по сравнению с ним - даже не говно
Просто какашка
ФБР И ЦРУ гонялись за Бутом годы!!!!!
А в итоге - отдали путину
Вот так путин добивается своего АВТОРИТЕТА в ФСБ РФ и ГРУ РФ
показать весь комментарий
13.05.2026 14:17 Ответить
Ну, стосовно "підтримки сторони обвинувачення, яка намагається (у)тримати (в ІТТ) Єрмака, щоб він не міг впливати на свідків"(с) - Червінський буде слабеньким свідком обвинувачення.... Оскільки САП вимагає ІТТ з альтернативою застави, яку Єрмак вже зібрав (як свідчить https://t.me/BerezaJuice/64924 Борислав Береза).

Але - так, нехай на суді додатково прозвучить, що Єрмак таки може впливати. Додатково, до того, як, наприклад, https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html заявила прокурорка САП Валентина Гребенюк вчора в судовому засіданні по обранню Єрмаку міри запобіжного заходу: "Також під час досудового розслідування виявлено факти видалення з державних реєстрів і систем інформації, що стосується самого підозрюваного Єрмака Андрія, а також його власності".
показать весь комментарий
13.05.2026 13:48 Ответить
Двома руками підтримую рішення Червінського.
показать весь комментарий
13.05.2026 13:57 Ответить
"Свідком" чого? Щоб бути свідком,треба бути чи співучасником чи при наймі близькою людиною. В так ,це виглядає як висери Мендель на колишнього босса.
показать весь комментарий
13.05.2026 14:27 Ответить
Читайте уважно другий абзац (одразу під відео).
показать весь комментарий
13.05.2026 14:40 Ответить
Слухайте, це просто шедевр диванної юриспруденції. 🤡Наш Кримінальний кодекс можна викидати на смітник. Ти впевнений, що взагалі розумієш значення слова «свідок»? Виявляється, щоб стати свідком злочину, треба обов'язково бути або подільником, або коханцем, або кумом. Тобто, якщо у тебе на очах чиновник краде мільярди, ти маєш мовчати, бо ви з ним разом у баню не ходили і горілку не пили. Логіка - просто залізобетонна. Окремий кайф - це бойового офіцера розвідки, який усе життя веде таємні операції, порівняти з Юлею Мендель. Ну дійсно, яка різниця між зривом спецоперацій та постами про шовковицю в Інстаграмі? Для автора коментаря це одне й те саме...... Ти так смішно намагаєшся знецінити заяву Червінського, що це виглядає не як аналітика, а як відчайдушне гавкання моськи на лева. Схоже, слово «Єрмак» у твоєму всесвіті викликає такий же трепет, як у кріпаків - ім'я поміщика. Продовжуй «висирати» свої безглузді коментарі, це знаєш дуже допомагає... ну, принаймні, точно показує, хто є хто в цій ситуації. Вибач, що потурбував твій затишний диванний світ реальністю. Далі не заважаю - пиши ще, це ж так «глибоко» і «сміливо».....Бо коли сказати по суті нічого, а дупа начальства з Офісу Президента сама себе не захистить, у хід ідуть розмови про якісь «висери». Методичка максимально тупа і палиться з першого слова. Старання зараховано, біжи за премією.
показать весь комментарий
13.05.2026 14:58 Ответить
Йо майо. Вже всі відкрито говорять про банду Зеленського-Єрмака та інших. Що то воно буде
показать весь комментарий
13.05.2026 14:35 Ответить
 
 