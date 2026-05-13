Червинский хочет быть свидетелем обвинения по делу Ермака: подано ходатайство

Бывший сотрудник разведки Роман Червинский подал ходатайство в САП и ВАКС, чтобы выступить в качестве свидетеля по делу против бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Подробности

"Именно поэтому я хочу поддержать сторону обвинения, которая пытается добиться для Ермака, чтобы он не мог влиять на свидетелей, подтвердить тот факт, что он действительно назначает людей на должности, имеет влияние на назначения. И через этих людей он может влиять на свидетелей, на следствие и на другие органы.

Поэтому я хочу быть свидетелем, потому что столкнулся с давлением с его стороны", - отметил Червинский.

На данный момент экс-разведчик уже подал ходатайство по этому поводу в САП и в ВАКС.

Что предшествовало?

В январе 2026 года Червинский заявил, что Андрей Ермак был зачислен в штат Службы внешней разведки.

По его мнению, кадровые решения уже бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака негативно повлияли на обороноспособность Украины накануне полномасштабного российского вторжения.

13 мая Червинский и Ермак устроили перепалку в ВАКС, где рассматривали меру пресечения в отношении экс-руководителя ОП.

Тогда экс-разведчик вспомнил о брате Ермака, который, по его словам, требовал по 10 тысяч долларов США за встречу с тогдашним руководителем ОП.

Позже в комментарии Цензор.НЕТ он назвал причины этой перепалки.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации в отношении "вагнеровцев". Также Зеленский заявил, что спецоперация в отношении "вагнеровцев" - идея других стран, и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о сговоре в отношении операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными делами.

По словам Червинского, Ермак сказал ГУР уничтожить все материалы по делу "вагнеровцев".

Дело Дениса Ермака

Напомним, 29 марта 2020 года нардеп Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (мошенничество), статья 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (разглашение государственной тайны) и статья 365 (превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производство по созданию муралов в отношении депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства по видеозаписям с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме того, он назвал Дениса Ермака "болтуном", а депутата СН Лероса, который опубликовал записи, - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что на основании записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса президента.

