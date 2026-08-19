Завершення війни та вступ до ЄС і НАТО: Сибіга назвав пріоритети зовнішньої політики України

Міністерство закордонних справ України бере курс на "максимальну прагматизацію та економізацію зовнішньої політики".

Про це сказав глава МЗС Андрій Сибіга у Верховній Раді в середу, 19 серпня, під час голосування за його перепризначення на посаду міністра закордонних справ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Дипломатія

Так, Сибіга заявив, що МЗС бере курс на "максимальну прагматизацію та економізацію зовнішньої політики". За його словами, щоб завершити війну, потрібна сила на полі бою та за столом переговорів.

"Тут дипломатія виходить на передній план. Залучення США, активна роль Європи, тиск на Москву та посилення України: нові пакети військової підтримки, пакет стримування, масштабування оборонки", – сказав він.

Членство в ЄС і НАТО

Також глава МЗС наголосив на пріоритетності вступу України до Європейського Союзу.

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"Мета - відкрити всі кластери якнайшвидше. Працюємо із сусідами, ключовими столицями, Брюсселем та іншими кандидатами. Прагматичне добросусідство. Правильна прагматика переважить будь-які емоції", – наголосив він.

Сибіга додав, що інтеграція України до НАТО - це незмінний пріоритет, який переходить "в практичну площину".

Крім того, він звернув увагу й на пріоритетність продовольчого експорту в Чорному морі, а також збереження звʼязків та ідентичності українців, які виїхали з країни.

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