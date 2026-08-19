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Завершение войны и вступление в ЕС и НАТО: Сибига назвал приоритеты внешней политики Украины

Сибига о внешней политике

Министерство иностранных дел Украины ставит целью "максимальную прагматизацию и экономизацию внешней политики".

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в Верховной Раде в среду, 19 августа, во время голосования за его переназначение на должность министра иностранных дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Дипломатия

Так, Сибига заявил, что МИД берет курс на "максимальную прагматизацию и экономизацию внешней политики". По его словам, чтобы завершить войну, нужна сила на поле боя и за столом переговоров.

"Здесь на первый план выходит дипломатия. Привлечение США, активная роль Европы, давление на Москву и укрепление Украины: новые пакеты военной поддержки, пакет сдерживания, расширение оборонного сектора", — сказал он.

Членство в ЕС и НАТО

Также глава МИД подчеркнул приоритетность вступления Украины в Европейский Союз.

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"Цель - открыть все кластеры как можно быстрее. Работаем с соседями, ключевыми столицами, Брюсселем и другими кандидатами. Прагматичное добрососедство. Правильная прагматика перевесит любые эмоции", - подчеркнул он.

Сибига добавил, что интеграция Украины в НАТО - это неизменный приоритет, который переходит "в практическую плоскость".

Кроме того, он обратил внимание и на приоритетность продовольственного экспорта в Черном море, а также на сохранение связей и идентичности украинцев, выехавших из страны.

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  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
  • 18 августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел.

Автор: 

МИД (7316) Сибига Андрей (1097)
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