Завершение войны и вступление в ЕС и НАТО: Сибига назвал приоритеты внешней политики Украины

Министерство иностранных дел Украины ставит целью "максимальную прагматизацию и экономизацию внешней политики".

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в Верховной Раде в среду, 19 августа, во время голосования за его переназначение на должность министра иностранных дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Дипломатия

Так, Сибига заявил, что МИД берет курс на "максимальную прагматизацию и экономизацию внешней политики". По его словам, чтобы завершить войну, нужна сила на поле боя и за столом переговоров.

"Здесь на первый план выходит дипломатия. Привлечение США, активная роль Европы, давление на Москву и укрепление Украины: новые пакеты военной поддержки, пакет сдерживания, расширение оборонного сектора", — сказал он.

Членство в ЕС и НАТО

Также глава МИД подчеркнул приоритетность вступления Украины в Европейский Союз.

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"Цель - открыть все кластеры как можно быстрее. Работаем с соседями, ключевыми столицами, Брюсселем и другими кандидатами. Прагматичное добрососедство. Правильная прагматика перевесит любые эмоции", - подчеркнул он.

Сибига добавил, что интеграция Украины в НАТО - это неизменный приоритет, который переходит "в практическую плоскость".

Кроме того, он обратил внимание и на приоритетность продовольственного экспорта в Черном море, а также на сохранение связей и идентичности украинцев, выехавших из страны.

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