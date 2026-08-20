Федоров 7 років був частиною "старої системи", тому має назвати і свої помилки, - Кротевич

Михайло Федоров, коли говорить про проблеми, корупцію та кризу управління, має пояснити, яку частину всього цього він відносить до власної відповідальності.

Про це заявив колишній начальник штабу 12 бригади НГУ "Азов", захисник "Азовсталі" Богдан (Тавр) Кротевич, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Він нагадав, що Федоров із 2019 року обіймав найвищі державні посади, впливав на кадрові рішення та був одним із найбільш публічних представників влади.

"Тому коли сьогодні він говорить про системні проблеми держави, корупцію, втрату довіри, кризу управління або відсутність надії, для мене природно виникає питання: яку частину всього цього він відносить до власної відповідальності?

Мені недостатньо почути, що людина "не свята", що вона "теж помилялася" або що "треба було сильніше боротися". Це дуже зручні формулювання. Вони створюють враження самокритичності, але майже нічого не пояснюють. Якщо ти справді говориш про відповідальність, назви свої конкретні помилки", - наголосив Кротевич.

Також читайте: Зеленський у зверненні навіть про ДТП в Києві згадав, але про протести - жодного слова, - ветеран Козятинський

Різні заяви

Також він порівняв публічні висловлювання Федорова після відставки.

"16 липня, одразу після відставки, він говорив про Сирського в максимально персональній формі: що той "не готовий особисто в очі говорити про проблеми", що він "плете інтриги", що він "поставив ультиматум", що замість того, щоб "асиметрично перемогти росію", він "придумав, як розколоти країну".



29 липня в інтерв'ю Українській правді причина відставки вже інша: закупівлі й тендери. ... Пізніше з'являється теза про те, що він не воює з конкретними прізвищами, а бореться із системою", - пояснив він.

Кротевич зазначив, що не бачить проблеми в тому, що людина змінює думку.

"Змінюються обставини, з'являється нова інформація, людина набуває нового досвіду. Проблема починається тоді, коли між кількома суттєво різними версіями однієї події немає пояснення.



Якщо твоя позиція змінилася, скажи коли і чому. Якщо політичні амбіції з'явилися після відставки, це можна прокомунікувати. Якщо вони існували раніше, варто це визнати", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди виходять не за Федорова, а за проведення реформ в оборонці, зокрема антикорупційних, - ветеран Козятинський

"Стара система"

"Що таке "стара система"? Федоров вийшов із цієї системи місяць тому. Сім років він був її частиною на найвищих посадах. У тому ж зверненні він говорить, що "головним критерієм для призначення людини є не її професійність, не результат і не здатність змінювати країну, а особиста лояльність до системи". Він сам сім років призначав людей.



У цій конструкції "стара система" стає зовнішньою силою, яка діє окремо від конкретних людей і рішень.

І в цю зовнішню силу дуже зручно виноситься персональна відповідальність", - підсумував він.

18 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров записав звернення до українців, в якому заявив, що країна повинна знайти механізм для виборів під час війни.

Читайте: Ветеран Козятинський оголосив про завершення протестів на підтримку Федорова

Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

Читайте: Україна зможе бити по Росії балістичними ракетами власного виробництва за 3-6 місяців, - Федоров