Федоров 7 лет был частью "старой системы", поэтому должен назвать и свои ошибки, - Кротевич

Михаил Федоров, говоря о проблемах, коррупции и кризисе управления, должен объяснить, какую часть всего этого он считает своей ответственностью.

Об этом заявил бывший начальник штаба 12-й бригады НГУ "Азов", защитник "Азовстали" Богдан (Тавр) Кротевич, передает Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что Федоров с 2019 года занимал высшие государственные должности, влиял на кадровые решения и был одним из самых публичных представителей власти.

"Поэтому, когда сегодня он говорит о системных проблемах государства, коррупции, потере доверия, кризисе управления или отсутствии надежды, у меня естественно возникает вопрос: какую часть всего этого он относит к своей собственной ответственности?

Мне недостаточно услышать, что человек "не святой", что он "тоже ошибался" или что "нужно было сильнее бороться". Это очень удобные формулировки. Они создают впечатление самокритичности, но почти ничего не объясняют. Если ты действительно говоришь об ответственности, назови свои конкретные ошибки", - подчеркнул Кротевич.

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Различные заявления

Также он сравнил публичные высказывания Федорова после отставки.

"16 июля, сразу после отставки, он говорил о Сырском в максимально персональной форме: что тот "не готов лично в глаза говорить о проблемах", что он "плетет интриги", что он "поставил ультиматум", что вместо того, чтобы "асимметрично победить Россию", он "придумал, как расколоть страну".



29 июля в интервью "Украинской правде" причина отставки уже другая: закупки и тендеры. ... Позже появляется тезис о том, что он не воюет с конкретными фамилиями, а борется с системой", - сказал он.

Кротевич отметил, что не видит проблемы в том, что человек меняет мнение.

"Меняются обстоятельства, появляется новая информация, человек приобретает новый опыт. Проблема возникает тогда, когда между несколькими существенно разными версиями одного события нет объяснения.



Если твоя позиция изменилась, скажи, когда и почему. Если политические амбиции появились после отставки, об этом можно рассказать. Если они существовали раньше, стоит это признать", - подчеркнул он.

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"Старая система"

"Что такое "старая система"? Федоров вышел из этой системы месяц назад. Семь лет он был ее частью, занимая самые высокие должности. В том же обращении он говорит, что "главным критерием для назначения человека является не его профессионализм, не результат и не способность менять страну, а личная лояльность к системе". Он сам семь лет назначал людей.



В этой конструкции "старая система" становится внешней силой, действующей отдельно от конкретных людей и решений. И на эту внешнюю силу очень удобно возлагать личную ответственность", - подытожил он.

18 августа бывший министр обороны Михаил Федоров записал обращение к украинцам, в котором заявил, что страна должна найти механизм для проведения выборов во время войны.

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