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Новини Операція Форест Гамп Підозра Ірині Мудрій
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Мудрій сьогодні обиратимуть запобіжний захід, - ВАКС

Ірині Мудрій обиратимуть запобіжний захід: стало відомо, коли

Вищий антикорупційний суд сьогодні обиратиме запобіжний захід ексзаступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій.

Про це повідомила пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Засідання розпочнеться о 14:00.

Читайте: Мудра допомагала Микитасю із захопленням майна, а він фінансував її та навчання доньки, - матеріали слідства

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

Також читайте: Микитась був удома в Мудрої, коли НАБУ і САП прийшли до неї з обшуками, - ЗМІ

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (1646) запобіжний захід (710) Мудра Ірина (36)
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Топ коментарі
+7
Якщо 2 шоколадки в атб украла то дали 7 років а так на крові Українців смародерила міліарди то поїде до юзіка в іспанію
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21.08.2026 11:57 Відповісти
+6
Цікаво їй теж чєтирє мєшка денег на колядують?
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21.08.2026 11:46 Відповісти
+6
Цензор, термін "зексзаступниця" - це знахідка)
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21.08.2026 11:49 Відповісти

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