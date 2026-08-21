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Новости Операция Форест Гамп Подозрение Ирине Мудрой
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Сегодня Мудрой будет избрана мера пресечения, - ВАКС

Ирине Мудрой будут избирать меру пресечения: стало известно, когда

Сегодня Высший антикоррупционный суд будет выбирать меру пресечения в отношении бывшей заместительницы главы Офиса Президента Ирины Мудрой.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Заседание начнется в 14:00.

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Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" - вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил имена всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

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Антикоррупционный суд (1479) мера пресечения (696) Мудра Ирина (33)
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Топ комментарии
+9
Якщо 2 шоколадки в атб украла то дали 7 років а так на крові Українців смародерила міліарди то поїде до юзіка в іспанію
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21.08.2026 11:57 Ответить
+8
Цікаво їй теж чєтирє мєшка денег на колядують?
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21.08.2026 11:46 Ответить
+7
Цензор, термін "зексзаступниця" - це знахідка)
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21.08.2026 11:49 Ответить

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