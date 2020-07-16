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Черга до Шмигаля, Тищенко "хвалиться" відео зі своїм танцем, "страшні ялинки" Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 липня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку Рада підтримала законопроєкт про безпеку донорської крові.

Потім Рада призначила Шевченка головою Нацбанку, Піщанську - главою Антимонопольного комітету, Уруського - віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості і звільнила Штучного з посади глави Апарату парламенту.

Тим часом, під Радою відбувався мітинг на підтримку української мови.

Далі Рада продовжила мораторій на стягнення за валютними іпотечними кредитами до 2022 року.

Крім того, сьогодні Рада внесла зміни до Виборчого кодексу.

Робочий день Ради в об'єктиві парламентського фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 01

Пленарне засідання Верховної Ради 16 липня 2020 р.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 02

"Слуг народу" в чаті кличуть у сесійний зал.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 03

"Слуги народу" Марина Бардіна та Богдан Яременко.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 04

"Слуга народу" Микола Тищенко "хвалиться" перед колегами своїм танцем у машині під "Попа как у Ким".


Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 05
Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 06

Парламентарії прийшли поговорити з новопризначеною очільницею Антимонопольного комітету Ольгою Піщанською.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 07

Глава енергетичного комітету Ради Андрій Герус (СН) з колегами.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 08

Микола Тищенко замислився.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 09

Спікер Дмитро Разумков розмовляє з парламентаріями, зокрема зі "слугою народу" Олександром Качурою.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 10

Ілля Ківа (ОПЗЖ) в обіймах Григорія Суркіса (ОПЗЖ).

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 11

"Слуга народу" Святослав Юраш про щось шепоче Вадиму Новинському.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 12

Вадим Новинський (позафракційний).

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 13

Вікторія Сюмар (ЄС) та Ірина Геращенко (ЄС).

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 14

Сектор ЄС.


Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 15

Володимир Ар'єв (ЄС) та Олексій Гончаренко (ЄС).

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 16

Єлизавета Ясько (СН).

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 17

Ясько обговорює зі своєю помічницею Ганною Пашковською робочі моменти: затримку оплати, відпустку і конференцію з "Балтік".

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 18

Тим часом, нардепів біля голови Антимонопольного комітету Піщанської стало більше, зокрема прийшов Андрій Клочко (СН).

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 19

Не менша черга з нардепів зібралася біля прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 20

"Слуги народу" Вадим Струневич і Артем Дубнов.


Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 21

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.


Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 22

Сергій Власенко ("Батьківщина") і Ярослав Юрчишин ("Голос").

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 23

"Слуга народу" Галина Третьякова.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 24

Сергій Шахов ("Довіра") читає чат мешканців "Сонячної долини", де він проживає. Їх обурює відсутність спортзалу і висаджені "страшні ялинки", які "роблять відразу". Абонент "Любимая" відповідає: "Згодна на 100%"


Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 25

"Слуга народу" Жан Беленюк.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 26

"Слуги народу" Данило Гетманцев, Сергій Бабак і Федір Веніславський захоплено дивляться щось на смартфоні.


Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 27

"Слуга народу" Юрій Мисягін.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 28

"Слуги народу" Артем Дубнов і Артем Культенко.


Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 29

"Слуги народу" Микола Тищенко і Максим Бужанський.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 30

"Слуги народу" Аліна Загоруйко та Вікторія Подгорна.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 31

Аліна Загоруйко (СН) і Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)


Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 32

Шуфрич в оточенні колег.


Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 33

Юлія Тимошенко та Андрій Клочко.


Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 34

Олег Волошин (ОПЗЖ) читає повідомлення від "Володі Пешка": "На банкой сегодня скандал, что короче у них там какой-то треш происходит", "Я по Наде на завтра договорился подъехать. Думаю утресем все будет ок".


Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 35

Давид Арахамія (СН), Артем Культенко (СН) та Дмитро Разумков.


Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 36

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 37

Перегляд смартфона біля Гетманцева і Веніславський привертає дедалі більше "слуг народу".


Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 38

Черга до прем'єра Шмигаля не зменшується.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 39

Уруський приймає вітання з призначенням.

Черга до Шмигаля, Тищенко хвалиться відео зі своїм танцем, страшні ялинки Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня 40

Спікер Дмитро Разумков, глава фракції "Голос" Сергій Рахманін, співголова фракції ЄС Ірина Геращенко, перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко та Роман Лозинський ("Голос").

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) Власенко Сергій (111) Геращенко Ірина (1150) Новинський Вадим (535) Суркіс (321) Тимошенко Юлія (4697) Шуфрич Нестор (393) Юрчишин Ярослав (153) Сюмар Вікторія (272) Гончаренко Олексій (488) Кива Ілля (377) Арахамія Давид (1106) Герус Андрій (446) Мисягін Юрій (56) Яременко Богдан (148) Шахов Сергій (116) Рахманін Сергій (137) Беленюк Жан (59) Юраш Андрій (19) Разумков Дмитро (1528) Гетманцев Данило (896) Корнієнко Олександр (666) Бабак Сергій (37) Веніславський Федір (289) Струневич (6) Бужанський Максим (104) Качура Олександр (170) Загоруйко Аліна (4) Клочко Андрій (41) Єлизавета Ясько (79) Третьякова Галина (111) Тищенко Микола (352) Культенко Артем (10) Лозинський Роман (37) Шмигаль Денис (4633) Волошин Олег ОПЗЖ (38) Подгорна Вікторія (8) Бардіна Марина (7) Піщанська Ольга (27) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+21
"Тищенко "хвастается" видео со своим танцем"

Оно еще и хвастается этим? До него так и не дошло, что это дно?.........
Гопник с района остается гопником в какие бы супер-пупер костюмы он не выряжался.
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16.07.2020 17:20
+18
"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти "господа" -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на "князей".
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16.07.2020 17:23
+11
Це в твоїй дупі не хватає колорадки ,а в голові-мізків.
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16.07.2020 17:39
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"Тищенко "хвастается" видео со своим танцем"

Оно еще и хвастается этим? До него так и не дошло, что это дно?.........
Гопник с района остается гопником в какие бы супер-пупер костюмы он не выряжался.
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16.07.2020 17:20 Відповісти
"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти "господа" -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на "князей".
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16.07.2020 17:23 Відповісти
сколько не смотрю на эти фоторепортажи из ВР всегда одно только слово крутиться. ********!!!
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16.07.2020 21:44 Відповісти
Очередь к Шмыгалю, Тищенко "хвастается" видео со своим танцем, "страшные елки" Шахова и Кива в объятиях Суркиса, - работа Рады 16 июля - Цензор.НЕТ 7039
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16.07.2020 17:23 Відповісти
Почему не в масках и ближе 1,5 метра?
Их уже оштрафовали?
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16.07.2020 17:23 Відповісти
"Работают" аж пыль столбом. Пока перездороваются, переобнимаются, перецелуются и просмотрят видосики, уже и день прошёл, пора в рестораны, судьбы воюющей страны решать
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16.07.2020 17:28 Відповісти
У губошлепа гончаренки нехватает колорадской ленточки.
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16.07.2020 17:37 Відповісти
Це в твоїй дупі не хватає колорадки ,а в голові-мізків.
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16.07.2020 17:39 Відповісти
У Коли Попакакуким чего не хватает?
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16.07.2020 17:56 Відповісти
Мені ще оце сподобалось: "страшные елки делают отвращение".
Таке враження, що перекладали гугл транслейтом з якоїсь іноземної мови
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16.07.2020 20:06 Відповісти
Террариум на марше
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16.07.2020 17:43 Відповісти
Суркис мял Киве,где фотки???
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16.07.2020 17:57 Відповісти
Хер поправлял.
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16.07.2020 20:02 Відповісти
Порхобот бзднул
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16.07.2020 17:57 Відповісти
это какую силу воли надо иметь, чтобы сидеть в одном зале с бужанскім, шухрічєм, дубінскім, ківой, новінскім і не костылять им ежедневно по мордасам
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16.07.2020 18:07 Відповісти
Я одна не можу дивитись на нацистську тварину Третьякову ?!?
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16.07.2020 18:16 Відповісти
Ну разве это Рада, это просто какой-то балаган, сборище и сброд. Разве у них на уме народ, о котором они должны побеспокоится, ага, как бы не так, у них свои личные заботы, а народ им теперь до сраки. Народ им был нужен, только лишь, чтоб пролезть им к власти, вот и всё.
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16.07.2020 18:19 Відповісти
А що то шуфрич не битий стоїть ?
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16.07.2020 18:30 Відповісти
тоже заметил, уже вторая половина дня, а ШуфрЫч еще не бит, не крашен
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17.07.2020 13:54 Відповісти
А, собственно, где масочки?
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16.07.2020 19:16 Відповісти
Черга до Шмигаля, Тищенко "хвалиться" відео зі своїм танцем, "страшні ялинки" Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 3589
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16.07.2020 19:18 Відповісти
"Слуги народа" Марина Бардина и Богдан Яременко.

...
Баба да, баба да. Сосна. Один вопрос: анал табу?

Черга до Шмигаля, Тищенко "хвалиться" відео зі своїм танцем, "страшні ялинки" Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 571
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16.07.2020 20:01 Відповісти
Балаган какой-то...
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17.07.2020 11:38 Відповісти
Черга до Шмигаля, Тищенко "хвалиться" відео зі своїм танцем, "страшні ялинки" Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 3178Это скальп у нее в руке?
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17.07.2020 13:53 Відповісти
 
 