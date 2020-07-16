Черга до Шмигаля, Тищенко "хвалиться" відео зі своїм танцем, "страшні ялинки" Шахова та Ківа в обіймах Суркіса, - робота Ради 16 липня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 липня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку Рада підтримала законопроєкт про безпеку донорської крові.

Потім Рада призначила Шевченка головою Нацбанку, Піщанську - главою Антимонопольного комітету, Уруського - віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості і звільнила Штучного з посади глави Апарату парламенту.

Тим часом, під Радою відбувався мітинг на підтримку української мови.

Далі Рада продовжила мораторій на стягнення за валютними іпотечними кредитами до 2022 року.

Крім того, сьогодні Рада внесла зміни до Виборчого кодексу.

Робочий день Ради в об'єктиві парламентського фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради 16 липня 2020 р.

"Слуг народу" в чаті кличуть у сесійний зал.

"Слуги народу" Марина Бардіна та Богдан Яременко.

"Слуга народу" Микола Тищенко "хвалиться" перед колегами своїм танцем у машині під "Попа как у Ким".







Парламентарії прийшли поговорити з новопризначеною очільницею Антимонопольного комітету Ольгою Піщанською.

Глава енергетичного комітету Ради Андрій Герус (СН) з колегами.

Микола Тищенко замислився.

Спікер Дмитро Разумков розмовляє з парламентаріями, зокрема зі "слугою народу" Олександром Качурою.

Ілля Ківа (ОПЗЖ) в обіймах Григорія Суркіса (ОПЗЖ).

"Слуга народу" Святослав Юраш про щось шепоче Вадиму Новинському.

Вадим Новинський (позафракційний).

Вікторія Сюмар (ЄС) та Ірина Геращенко (ЄС).

Сектор ЄС.





Володимир Ар'єв (ЄС) та Олексій Гончаренко (ЄС).

Єлизавета Ясько (СН).

Ясько обговорює зі своєю помічницею Ганною Пашковською робочі моменти: затримку оплати, відпустку і конференцію з "Балтік".

Тим часом, нардепів біля голови Антимонопольного комітету Піщанської стало більше, зокрема прийшов Андрій Клочко (СН).

Не менша черга з нардепів зібралася біля прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Слуги народу" Вадим Струневич і Артем Дубнов.





Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.





Сергій Власенко ("Батьківщина") і Ярослав Юрчишин ("Голос").

"Слуга народу" Галина Третьякова.

Сергій Шахов ("Довіра") читає чат мешканців "Сонячної долини", де він проживає. Їх обурює відсутність спортзалу і висаджені "страшні ялинки", які "роблять відразу". Абонент "Любимая" відповідає: "Згодна на 100%"





"Слуга народу" Жан Беленюк.

"Слуги народу" Данило Гетманцев, Сергій Бабак і Федір Веніславський захоплено дивляться щось на смартфоні.





"Слуга народу" Юрій Мисягін.

"Слуги народу" Артем Дубнов і Артем Культенко.





"Слуги народу" Микола Тищенко і Максим Бужанський.

"Слуги народу" Аліна Загоруйко та Вікторія Подгорна.

Аліна Загоруйко (СН) і Нестор Шуфрич (ОПЗЖ)





Шуфрич в оточенні колег.





Юлія Тимошенко та Андрій Клочко.





Олег Волошин (ОПЗЖ) читає повідомлення від "Володі Пешка": "На банкой сегодня скандал, что короче у них там какой-то треш происходит", "Я по Наде на завтра договорился подъехать. Думаю утресем все будет ок".





Давид Арахамія (СН), Артем Культенко (СН) та Дмитро Разумков.





Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Перегляд смартфона біля Гетманцева і Веніславський привертає дедалі більше "слуг народу".





Черга до прем'єра Шмигаля не зменшується.

Уруський приймає вітання з призначенням.







Спікер Дмитро Разумков, глава фракції "Голос" Сергій Рахманін, співголова фракції ЄС Ірина Геращенко, перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко та Роман Лозинський ("Голос").

Фото: Цензор.НЕТ