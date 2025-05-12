УКР
Військові на передовій отримали порохи "вкрай низької якості" у нових мінометних пострілах. ФОТО

У нових мінометних пострілах, які отримали українські захисники на одному із найгарячіших напрямків, помітили порохи "вкрай низької якості".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив ведучий ТРК "Перший західний", ветеран та член Громадської антикорупційної ради при Міноборони Віктор Біщук.

"Порохи, або пакети метального заряду, — напишу так, щоб не забанили — "вкрай низької якості". Цитую хлопців: "Під час пострілу й коригування міна себе веде неконтрольовано (переліт, недоліт). На однакових установках прицілу різниця в дальності сягала до 500 метрів. Порохи розпаковувались перед стрільбою"", - зазначив Біщук.

Він додав, що з такою похибкою – це "стрільба впусту", що особливо погано в умовах наступу ворога на цій ділянці фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Павлоградський хімзавод", який поставив Силам оборони браковані міни, знову отримав держзамовлення на 59 млрд грн, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

6 грудня у Верховній Раді міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми з мінами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху.

Також читайте: Від початку року Україна отримала 400 тис. снарядів за чеською ініціативою, - глава Міноборони Чехії Чернохова

31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.

9 січня 2025 року Бутусов заявив, що після публікації матеріалу про браковані міни 151-й бригаді доставили якісні боєприпаси.

У Командуванні Сил логістики ЗСУ заявили, що військові 151 окремої механізованої бригади не отримували неякісних мін.

Читайте також: Справа про 120 тис. бракованих мін: ГАР МО вимагає невідкладно направити на завод професійну команду керівників та знайти решту підозрюваних

Автор: 

+43
Чергові мерзоти крадуть на військових замовленнях під час страшної війни за існування країни...
показати весь коментар
12.05.2025 18:05 Відповісти
+34
Непокарані українські гниди і рашистські агенти при владі роблять нажаль свою погану роботу.
показати весь коментар
12.05.2025 18:07 Відповісти
+31
Ці мразоти давно відомі. Вказівки на фінансування закупівель неякісних мін надходять від Єрмака і Камишина. Гроші в общак Зеленьського на вибори, підкуп ЛОМів.
показати весь коментар
12.05.2025 18:16 Відповісти
УМЄРОВ МАЄ ДВА КОРУПЦІЙНИХ РОЗСЛІДУВАННЯ - як голова Держмайна у2023 р й вже як Міністр Оборони у 2025 му І ШО??? Знову поїде до Турції в голові команди перемовників?
показати весь коментар
12.05.2025 18:24 Відповісти
КАНЄЙ НА МАРАДЬОРСТВЕ НЕ МЄНЯЮТ?
показати весь коментар
12.05.2025 18:25 Відповісти
Це диверсія в першу чергу і займатись цим повинна контррозвідка.
показати весь коментар
12.05.2025 23:38 Відповісти
А я думав навіщо їхнього керівника героєм зробили
показати весь коментар
13.05.2025 06:52 Відповісти
Точно так - за те що диверсантів тільки на залізничних коліях шукає.
показати весь коментар
13.05.2025 20:43 Відповісти
А де порох беруть? Змінити постачальника негайно! Чи тут біЗЬнЬЄс інтЄрЬЄс із шобли слуг є?
показати весь коментар
12.05.2025 18:07 Відповісти
Зараз потужніч відосік запілить,і все буде ок.
показати весь коментар
12.05.2025 18:07 Відповісти
Та це вже воші, а гниди ще у верховній зраді сидять...
показати весь коментар
12.05.2025 18:10 Відповісти
И Сметанин с Умеровым как всегда "не при делах". Чисты как слеза младенца.
показати весь коментар
12.05.2025 18:08 Відповісти
Знову!!! А приймальник з мо, де воно??? Зсунути йому в сраку та підпалити, де прилетить там йому і місце!!!
показати весь коментар
12.05.2025 18:08 Відповісти
Все так задумано - ми просто не все розуміємо....
показати весь коментар
12.05.2025 18:09 Відповісти
Ну все, догрався завод. Нехай готуються до нового держзамовлення.
показати весь коментар
12.05.2025 18:12 Відповісти
Суки...
показати весь коментар
12.05.2025 18:15 Відповісти
ЗЕлень, на чолі з самім ЗЕ, вимазана кровю українців з ног по голову.
показати весь коментар
12.05.2025 18:15 Відповісти
То все Трамп і пшеки і ще якісь підораси
показати весь коментар
12.05.2025 18:17 Відповісти
Касаб, да ти хворий. На всю голову.
показати весь коментар
12.05.2025 18:37 Відповісти
А хто винен по твоєму?Якби винен виробник-його б покарали по законам воєнного часу.
показати весь коментар
12.05.2025 18:39 Відповісти
Касаби ВСІ хворі на голову то чому ти повинен бути виключенням?
показати весь коментар
12.05.2025 19:00 Відповісти
Ну хоч би тому,що не придурок,як ти.Тільки нездорова людина буде безпідставно ображати інших.Звернись до лікаря
показати весь коментар
12.05.2025 19:03 Відповісти
Касаб, ти ж не людина, ти КАСАБ. Або блювотина людства з тавром "росіянин".
показати весь коментар
12.05.2025 19:34 Відповісти
Закази отримують свої,лояльні зевладі під пильним контролем Умерова
показати весь коментар
12.05.2025 18:16 Відповісти
А шо ви хотіли? Нещодавно була новина, шо зелені суки знову замовили міни в того самого заводу, шо постачав неякісні міни. І ось одразу новина... а хто ж це зробив?
показати весь коментар
12.05.2025 18:18 Відповісти
зелена зрадницька мразото творить свою чорну справу....
показати весь коментар
12.05.2025 18:21 Відповісти
Наживатися на війні - це одвіку святе!
Ге ж, "хазяї життя"?
показати весь коментар
12.05.2025 18:22 Відповісти
Немає з кого спитати і немає кому спитати - всі кивають один на одного
показати весь коментар
12.05.2025 18:24 Відповісти
Нас Контора ЗеОПешників вбиває не гірше кацапів, але з тилу. Напевно коли нап'ються, то співають на портрет Пуйла "Етат дєнь пабєди, ми прібліжалі как моглі!"
показати весь коментар
12.05.2025 18:24 Відповісти
то все певно Трамп нашкодив .
показати весь коментар
12.05.2025 18:30 Відповісти
Нене,то пшеки.
показати весь коментар
12.05.2025 18:38 Відповісти
Винен Венс чи Трамп, а може Порошенко?
показати весь коментар
12.05.2025 18:42 Відповісти
Точно,Яценюк,як раніше не здогадався
показати весь коментар
12.05.2025 18:49 Відповісти
Або Залужний.
показати весь коментар
12.05.2025 18:53 Відповісти
Ніколи такого не було, і от знову.
показати весь коментар
12.05.2025 18:34 Відповісти
Це те, про що мертвечук пуйлові перед 24.02.2022 розповідав.
показати весь коментар
12.05.2025 18:37 Відповісти
Та байдуже! 60% підтримують потужну діяльність бубочки криворагульного. На чергових демократичних виборах наркоман знову стане президентом.
показати весь коментар
12.05.2025 18:40 Відповісти
рукалице. Це ж натуральна зрада. Ну жуйте соплі далі, придурки
показати весь коментар
12.05.2025 18:48 Відповісти
Нема слів, одні матюки …
показати весь коментар
12.05.2025 18:56 Відповісти
Панове, та не переймайтеся так через черговий банальний випадок корупції та мародерства. Нам зараз потрібно , яка кажуть найщиріші патріоти : гуртуватися та своє робить, а вже після перемоги будемо розбиратися. Головне вірити в перемогу та не думати про вибори і все буде добре, принаймні у тих хто при владі.
показати весь коментар
12.05.2025 18:58 Відповісти
Як можно зробити порох низької якості? При використанні якісних компонентів порох завжди виходить стабільно чудовим. Якщо все зроблено правильно, порох навіть в сирому вигляді палає.
показати весь коментар
12.05.2025 19:01 Відповісти
Ця ***** взагалі не схожа на порох..якісь кукурудзяни хоп'я...в додаткових зарядах має йти зерно як якісний рис розміром обвалене в графіті щоб зняти статичну електрику...в основному заряді якщо не помиляюсь теж зерно..
показати весь коментар
12.05.2025 20:16 Відповісти
Раніше був трубчастий порох. А ще даже в 80 роках були порохові заряди ще з другої світової. І все було як треба
показати весь коментар
13.05.2025 07:01 Відповісти
Це відповідь на запитання, а де наші крилаті і балістичні ракети🚀
Для них всіх це можливість загрібати 💰.
І в закінчені цієї війни вони явно не зацікавлені.
На прутні вони вертіли всіх, бо є заброньованими від служби в ЗСУ.
Цінність нації бл@ть?!?
Поки когось з них не за-200-ть, доти буде така х#йня.
Суди при Зеленському, це показуха для кріпаків, щоб випустили пар і мовчали.
показати весь коментар
12.05.2025 19:05 Відповісти
Бубочка, а прокукарекай нам, как ты и твоя коМанда наживается на крови. Так ты, шут блеял о президенте Порошенко, что теперь скажеш, шут гороховый?
показати весь коментар
12.05.2025 19:07 Відповісти
Это вообще не похоже на артиллерийский порох. Я знаю как он выглядит. Он выглядит как резанные макароны одинакового размера. А это какое то хлопья и разного размера. Стабильно такой порох гореть не может. Нужно провести химанализ. Что это вообще такое.
показати весь коментар
12.05.2025 19:22 Відповісти
Це вже не "халатность", це диверсія. Нажаль так все і залишится. Знов якусь єрісь скажуть і по новой. Су..і.
показати весь коментар
12.05.2025 19:38 Відповісти
Не буде страху - не буде якісних порохів. На совість працювати вони не вміють, тільки за страх. Трибунал, вирок, розстріл - ось найпростіший та найефективніший алгоритм.
показати весь коментар
12.05.2025 19:48 Відповісти
Чоловіче, ти помиляєшся.
От людина за сало купила диплом кардіохірурга.
І як ти вважаєш, її треба злякати, щоб вона зробил хворому операцію по імплантуванню серцевого клапана?
показати весь коментар
12.05.2025 21:31 Відповісти
Її не треба лякати. Якщо вона непридатна до цієї роботи - її треба відсторонити. Лякати треба тих хто може, але з різних причин не робить.
показати весь коментар
13.05.2025 08:21 Відповісти
порох вже не той
показати весь коментар
12.05.2025 19:49 Відповісти
Це наша відповідь на кацапське велике крадівництво, яка дає паритет..були б китайці нам *****
показати весь коментар
12.05.2025 20:18 Відповісти
впевненний, якби син Зеленського служив там, то вони отримали б порохи найвищої якості..
показати весь коментар
12.05.2025 20:24 Відповісти
Син би Зеленського служив би як і батько Єрмака, тільки в Московії.
показати весь коментар
12.05.2025 22:48 Відповісти
Тобі що постійно фантастика сниться
показати весь коментар
13.05.2025 07:04 Відповісти
Це вже мородерство на крові, чи ще ні?
показати весь коментар
12.05.2025 21:30 Відповісти
потужне менеджерство.
показати весь коментар
12.05.2025 21:34 Відповісти
Вони кладуть вже кізяк, а не порох. А шукати злочинців ніхто , поки Зеленський у нас , не буде.
показати весь коментар
12.05.2025 22:46 Відповісти
Скільки ще можна терпіти цих зелених гнид, шо очолюють Укроборонпром та профільне міністерство - цього швидкозробленого кар'єрного кіндерсюрприза молочного і його покровителя?
показати весь коментар
12.05.2025 23:49 Відповісти
Замість пороха набили набої кукурудзяними пластівцями.
показати весь коментар
13.05.2025 01:19 Відповісти
Оманський сценарій у дії!!!!
показати весь коментар
13.05.2025 02:12 Відповісти
 
 