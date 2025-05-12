Військові на передовій отримали порохи "вкрай низької якості" у нових мінометних пострілах. ФОТО

У нових мінометних пострілах, які отримали українські захисники на одному із найгарячіших напрямків, помітили порохи "вкрай низької якості".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив ведучий ТРК "Перший західний", ветеран та член Громадської антикорупційної ради при Міноборони Віктор Біщук.

"Порохи, або пакети метального заряду, — напишу так, щоб не забанили — "вкрай низької якості". Цитую хлопців: "Під час пострілу й коригування міна себе веде неконтрольовано (переліт, недоліт). На однакових установках прицілу різниця в дальності сягала до 500 метрів. Порохи розпаковувались перед стрільбою"", - зазначив Біщук.

Він додав, що з такою похибкою – це "стрільба впусту", що особливо погано в умовах наступу ворога на цій ділянці фронту.

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Також журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

6 грудня у Верховній Раді міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що з мільйонів вироблених мін військові зафіксували лише 417 випадків нештатного спрацювання. Проблеми з мінами Сметанін пояснив якістю імпортного пороху.

31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.

9 січня 2025 року Бутусов заявив, що після публікації матеріалу про браковані міни 151-й бригаді доставили якісні боєприпаси.

У Командуванні Сил логістики ЗСУ заявили, що військові 151 окремої механізованої бригади не отримували неякісних мін.

