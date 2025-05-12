РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8787 посетителей онлайн
Новости Фото Снабжение бракованных мин ВСУ
9 027 64

Военные на передовой получили порох "крайне низкого качества" в новых минометных выстрелах. ФОТО

В новых минометных выстрелах, которые получили украинские защитники на одном из самых горячих направлений, заметили пороха "крайне низкого качества".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил ведущий ТРК "Первый западный", ветеран и член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Виктор Бищук.

"Пороха, или пакеты метательного заряда, - напишу так, чтобы не забанили - "крайне низкого качества". Цитирую ребят: "Во время выстрела и корректировки мина себя ведет неконтролируемо (перелет, недолет). На одинаковых установках прицела разница в дальности достигала до 500 метров. Пороха распаковывались перед стрельбой", - отметил Бищук.

Он добавил, что с такой погрешностью - это "стрельба впустую", что особенно плохо в условиях наступления врага на этом участке фронта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Павлоградский химзавод", который поставил Силам обороны бракованные мины, снова получил госзаказ на 59 млрд грн, - Сюмар. ДОКУМЕНТ

На фронте военные снова заметили проблемные 120-мм мины
На фронте военные снова заметили проблемные 120-мм мины
На фронте военные снова заметили проблемные 120-мм мины

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

Также читайте: С начала года Украина получила 400 тыс. снарядов по чешской инициативе, - глава Минобороны Чехии Чернохова

31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времовское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.

Читайте также: Дело о 120 тыс. бракованных мин: ГАР МО требует безотлагательно направить на завод профессиональную команду руководителей и найти остальных подозреваемых

Автор: 

оружие (10398) недостача (15) закупки (808) мина (333)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
Чергові мерзоти крадуть на військових замовленнях під час страшної війни за існування країни...
показать весь комментарий
12.05.2025 18:05 Ответить
+34
Непокарані українські гниди і рашистські агенти при владі роблять нажаль свою погану роботу.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:07 Ответить
+31
Ці мразоти давно відомі. Вказівки на фінансування закупівель неякісних мін надходять від Єрмака і Камишина. Гроші в общак Зеленьського на вибори, підкуп ЛОМів.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергові мерзоти крадуть на військових замовленнях під час страшної війни за існування країни...
показать весь комментарий
12.05.2025 18:05 Ответить
Ці мразоти давно відомі. Вказівки на фінансування закупівель неякісних мін надходять від Єрмака і Камишина. Гроші в общак Зеленьського на вибори, підкуп ЛОМів.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:16 Ответить
УМЄРОВ МАЄ ДВА КОРУПЦІЙНИХ РОЗСЛІДУВАННЯ - як голова Держмайна у2023 р й вже як Міністр Оборони у 2025 му І ШО??? Знову поїде до Турції в голові команди перемовників?
показать весь комментарий
12.05.2025 18:24 Ответить
КАНЄЙ НА МАРАДЬОРСТВЕ НЕ МЄНЯЮТ?
показать весь комментарий
12.05.2025 18:25 Ответить
Це диверсія в першу чергу і займатись цим повинна контррозвідка.
показать весь комментарий
12.05.2025 23:38 Ответить
А я думав навіщо їхнього керівника героєм зробили
показать весь комментарий
13.05.2025 06:52 Ответить
Точно так - за те що диверсантів тільки на залізничних коліях шукає.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:43 Ответить
А де порох беруть? Змінити постачальника негайно! Чи тут біЗЬнЬЄс інтЄрЬЄс із шобли слуг є?
показать весь комментарий
12.05.2025 18:07 Ответить
Зараз потужніч відосік запілить,і все буде ок.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:07 Ответить
Непокарані українські гниди і рашистські агенти при владі роблять нажаль свою погану роботу.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:07 Ответить
Та це вже воші, а гниди ще у верховній зраді сидять...
показать весь комментарий
12.05.2025 18:10 Ответить
И Сметанин с Умеровым как всегда "не при делах". Чисты как слеза младенца.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:08 Ответить
Знову!!! А приймальник з мо, де воно??? Зсунути йому в сраку та підпалити, де прилетить там йому і місце!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 18:08 Ответить
Все так задумано - ми просто не все розуміємо....
показать весь комментарий
12.05.2025 18:09 Ответить
Ну все, догрався завод. Нехай готуються до нового держзамовлення.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:12 Ответить
Суки...
показать весь комментарий
12.05.2025 18:15 Ответить
ЗЕлень, на чолі з самім ЗЕ, вимазана кровю українців з ног по голову.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:15 Ответить
То все Трамп і пшеки і ще якісь підораси
показать весь комментарий
12.05.2025 18:17 Ответить
Касаб, да ти хворий. На всю голову.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:37 Ответить
А хто винен по твоєму?Якби винен виробник-його б покарали по законам воєнного часу.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:39 Ответить
Касаби ВСІ хворі на голову то чому ти повинен бути виключенням?
показать весь комментарий
12.05.2025 19:00 Ответить
Ну хоч би тому,що не придурок,як ти.Тільки нездорова людина буде безпідставно ображати інших.Звернись до лікаря
показать весь комментарий
12.05.2025 19:03 Ответить
Касаб, ти ж не людина, ти КАСАБ. Або блювотина людства з тавром "росіянин".
показать весь комментарий
12.05.2025 19:34 Ответить
Закази отримують свої,лояльні зевладі під пильним контролем Умерова
показать весь комментарий
12.05.2025 18:16 Ответить
А шо ви хотіли? Нещодавно була новина, шо зелені суки знову замовили міни в того самого заводу, шо постачав неякісні міни. І ось одразу новина... а хто ж це зробив?
показать весь комментарий
12.05.2025 18:18 Ответить
зелена зрадницька мразото творить свою чорну справу....
показать весь комментарий
12.05.2025 18:21 Ответить
Наживатися на війні - це одвіку святе!
Ге ж, "хазяї життя"?
показать весь комментарий
12.05.2025 18:22 Ответить
Немає з кого спитати і немає кому спитати - всі кивають один на одного
показать весь комментарий
12.05.2025 18:24 Ответить
Нас Контора ЗеОПешників вбиває не гірше кацапів, але з тилу. Напевно коли нап'ються, то співають на портрет Пуйла "Етат дєнь пабєди, ми прібліжалі как моглі!"
показать весь комментарий
12.05.2025 18:24 Ответить
то все певно Трамп нашкодив .
показать весь комментарий
12.05.2025 18:30 Ответить
Нене,то пшеки.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:38 Ответить
Винен Венс чи Трамп, а може Порошенко?
показать весь комментарий
12.05.2025 18:42 Ответить
Точно,Яценюк,як раніше не здогадався
показать весь комментарий
12.05.2025 18:49 Ответить
Або Залужний.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:53 Ответить
Ніколи такого не було, і от знову.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:34 Ответить
Це те, про що мертвечук пуйлові перед 24.02.2022 розповідав.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:37 Ответить
Та байдуже! 60% підтримують потужну діяльність бубочки криворагульного. На чергових демократичних виборах наркоман знову стане президентом.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:40 Ответить
рукалице. Це ж натуральна зрада. Ну жуйте соплі далі, придурки
показать весь комментарий
12.05.2025 18:48 Ответить
Нема слів, одні матюки …
показать весь комментарий
12.05.2025 18:56 Ответить
Панове, та не переймайтеся так через черговий банальний випадок корупції та мародерства. Нам зараз потрібно , яка кажуть найщиріші патріоти : гуртуватися та своє робить, а вже після перемоги будемо розбиратися. Головне вірити в перемогу та не думати про вибори і все буде добре, принаймні у тих хто при владі.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:58 Ответить
Як можно зробити порох низької якості? При використанні якісних компонентів порох завжди виходить стабільно чудовим. Якщо все зроблено правильно, порох навіть в сирому вигляді палає.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:01 Ответить
Ця ***** взагалі не схожа на порох..якісь кукурудзяни хоп'я...в додаткових зарядах має йти зерно як якісний рис розміром обвалене в графіті щоб зняти статичну електрику...в основному заряді якщо не помиляюсь теж зерно..
показать весь комментарий
12.05.2025 20:16 Ответить
Раніше був трубчастий порох. А ще даже в 80 роках були порохові заряди ще з другої світової. І все було як треба
показать весь комментарий
13.05.2025 07:01 Ответить
Це відповідь на запитання, а де наші крилаті і балістичні ракети🚀
Для них всіх це можливість загрібати 💰.
І в закінчені цієї війни вони явно не зацікавлені.
На прутні вони вертіли всіх, бо є заброньованими від служби в ЗСУ.
Цінність нації бл@ть?!?
Поки когось з них не за-200-ть, доти буде така х#йня.
Суди при Зеленському, це показуха для кріпаків, щоб випустили пар і мовчали.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:05 Ответить
Бубочка, а прокукарекай нам, как ты и твоя коМанда наживается на крови. Так ты, шут блеял о президенте Порошенко, что теперь скажеш, шут гороховый?
показать весь комментарий
12.05.2025 19:07 Ответить
Это вообще не похоже на артиллерийский порох. Я знаю как он выглядит. Он выглядит как резанные макароны одинакового размера. А это какое то хлопья и разного размера. Стабильно такой порох гореть не может. Нужно провести химанализ. Что это вообще такое.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:22 Ответить
Це вже не "халатность", це диверсія. Нажаль так все і залишится. Знов якусь єрісь скажуть і по новой. Су..і.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:38 Ответить
Не буде страху - не буде якісних порохів. На совість працювати вони не вміють, тільки за страх. Трибунал, вирок, розстріл - ось найпростіший та найефективніший алгоритм.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:48 Ответить
Чоловіче, ти помиляєшся.
От людина за сало купила диплом кардіохірурга.
І як ти вважаєш, її треба злякати, щоб вона зробил хворому операцію по імплантуванню серцевого клапана?
показать весь комментарий
12.05.2025 21:31 Ответить
Її не треба лякати. Якщо вона непридатна до цієї роботи - її треба відсторонити. Лякати треба тих хто може, але з різних причин не робить.
показать весь комментарий
13.05.2025 08:21 Ответить
порох вже не той
показать весь комментарий
12.05.2025 19:49 Ответить
Це наша відповідь на кацапське велике крадівництво, яка дає паритет..були б китайці нам *****
показать весь комментарий
12.05.2025 20:18 Ответить
впевненний, якби син Зеленського служив там, то вони отримали б порохи найвищої якості..
показать весь комментарий
12.05.2025 20:24 Ответить
Син би Зеленського служив би як і батько Єрмака, тільки в Московії.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:48 Ответить
Тобі що постійно фантастика сниться
показать весь комментарий
13.05.2025 07:04 Ответить
Це вже мородерство на крові, чи ще ні?
показать весь комментарий
12.05.2025 21:30 Ответить
потужне менеджерство.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:34 Ответить
Вони кладуть вже кізяк, а не порох. А шукати злочинців ніхто , поки Зеленський у нас , не буде.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:46 Ответить
Скільки ще можна терпіти цих зелених гнид, шо очолюють Укроборонпром та профільне міністерство - цього швидкозробленого кар'єрного кіндерсюрприза молочного і його покровителя?
показать весь комментарий
12.05.2025 23:49 Ответить
Замість пороха набили набої кукурудзяними пластівцями.
показать весь комментарий
13.05.2025 01:19 Ответить
Оманський сценарій у дії!!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 02:12 Ответить
 
 