Военные на передовой получили порох "крайне низкого качества" в новых минометных выстрелах. ФОТО
В новых минометных выстрелах, которые получили украинские защитники на одном из самых горячих направлений, заметили пороха "крайне низкого качества".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил ведущий ТРК "Первый западный", ветеран и член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Виктор Бищук.
"Пороха, или пакеты метательного заряда, - напишу так, чтобы не забанили - "крайне низкого качества". Цитирую ребят: "Во время выстрела и корректировки мина себя ведет неконтролируемо (перелет, недолет). На одинаковых установках прицела разница в дальности достигала до 500 метров. Пороха распаковывались перед стрельбой", - отметил Бищук.
Он добавил, что с такой погрешностью - это "стрельба впустую", что особенно плохо в условиях наступления врага на этом участке фронта.
Бракованные мины поставили ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.
Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.
6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.
31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времовское направление, в район Большой Новоселки.
9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.
В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.
Ге ж, "хазяї життя"?
Для них всіх це можливість загрібати 💰.
І в закінчені цієї війни вони явно не зацікавлені.
На прутні вони вертіли всіх, бо є заброньованими від служби в ЗСУ.
Цінність нації бл@ть?!?
Поки когось з них не за-200-ть, доти буде така х#йня.
Суди при Зеленському, це показуха для кріпаків, щоб випустили пар і мовчали.
От людина за сало купила диплом кардіохірурга.
І як ти вважаєш, її треба злякати, щоб вона зробил хворому операцію по імплантуванню серцевого клапана?