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Приліт "русского міра", похмілля Димона, випадок у раю. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

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Похмілля

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фотожаба

Прогулянка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про війну в Україні: "Росіяни все потихеньку відгризуть, захоплять і підуть далі"

фотожаба

Усе...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін хоче захопити всю Україну. Йому буде важко зробити це, - Трамп

фотожаба

Подивимося...

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Приліт "русского міра"

фотожаба

Робота така...

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Роз’яснення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мариковский о голосовании за законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП: Мы должны уметь исправлять ошибки

фотожаба

фотожаба

Коли включили пряму трансляцію...

фотожаба

Дорогою до Ради...

фотожаба

Відверто

фотожаба

Кінець епохи бідності?

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Золотые унитазы в квартире владельца "95 квартала" олигарха Миндича – Янукович-стайл, – Железняк. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Будинки людей Зеленського мало чим відрізняються від будинків соратників Януковича, - ЦПК. ФОТО

фотожаба

Як було, так і є...

фотожаба

"СВО" йде за планом...

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Росіяни скаржаться на атаку дронів: план "Ковер" запроваджено у 4 аеропортах

фотожаба

Випадок у раю

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Автор: 

Медведєв Дмитро (1936) політика (4644) путін володимир (24364) Тимошенко Юлія (4699) фотожаба (14100) Безугла Мар’яна (310)


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по перше-то просто собачка яка натій же ж лавці що тарган і моль.
По друге-самі голосували (варили і смажили) тепер їжте самі хоч вдавіться.
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02.08.2025 11:34 Відповісти
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02.08.2025 11:46 Відповісти
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02.08.2025 11:47 Відповісти
 
 