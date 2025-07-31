Мариковский о голосовании за законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП: Мы должны уметь исправлять ошибки

Народный депутат Украины "Слуга народа" Александр Мариковский принес в Верховную Раду картонку, на которой написал о поддержке законопроекта №13533.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил на своей фейсбук-странице.

"Я никогда не писал свою позицию относительно предыдущего голосования. Тогда я не голосовал, впоследствии получил несколько десятков слов поддержки и благодарности.



Но я сегодня принес свою картонку в зал и написал тезис "восстановленное доверие", которую считаю видением сегодняшнего дня. Мы должны уметь исправлять ошибки, мы должны уметь восстанавливать доверие", - говорится в заметке.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.