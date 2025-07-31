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Новости Новый закон о НАБУ и САП
2 019 24

Мариковский о голосовании за законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП: Мы должны уметь исправлять ошибки

Мариковский о голосовании в ВР

Народный депутат Украины "Слуга народа" Александр Мариковский принес в Верховную Раду картонку, на которой написал о поддержке законопроекта №13533.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил на своей фейсбук-странице.

"Я никогда не писал свою позицию относительно предыдущего голосования. Тогда я не голосовал, впоследствии получил несколько десятков слов поддержки и благодарности.

Но я сегодня принес свою картонку в зал и написал тезис "восстановленное доверие", которую считаю видением сегодняшнего дня. Мы должны уметь исправлять ошибки, мы должны уметь восстанавливать доверие", - говорится в заметке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала законопроект о независимости НАБУ и САП

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Автор: 

НАБУ (4479) голосование (1398) САП (2254) Слуга народа (2650)


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Топ комментарии
+12
Це якийсь треш.... Дивишся на ці пики - і рука в кишеню лізе гроші сховати....
З народом вони, *****!
А повсиралися б ви....
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31.07.2025 13:36 Ответить
+10
"Ми з народом..."
Божечки, яка єдність панів з кріпаками!

(сякається розчулено)
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31.07.2025 13:38 Ответить
+10
Ось найкраща картонка.

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31.07.2025 13:38 Ответить
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Але й довбойоби
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31.07.2025 13:34 Ответить
Шось з головою? і бібізяна збоку
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31.07.2025 13:35 Ответить
Це якийсь треш.... Дивишся на ці пики - і рука в кишеню лізе гроші сховати....
З народом вони, *****!
А повсиралися б ви....
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31.07.2025 13:36 Ответить
Ошибка - это вы.
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31.07.2025 13:36 Ответить
"Ми з народом..."
Божечки, яка єдність панів з кріпаками!

(сякається розчулено)
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31.07.2025 13:38 Ответить
Ось найкраща картонка.

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31.07.2025 13:38 Ответить
В першу чергу ви повинні вміти мізки вмикати та не припускатися таких помилок, щоб потім не ох#ївати від реакції народу та західних партнерів.
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31.07.2025 13:39 Ответить
зельоні уйобки

принесли модифікований законопроект з порізаними правами САП та НАБУ

цинічні ********
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31.07.2025 13:39 Ответить
А Арахамия каким боком примостился? Уже свое дело сделал при разрушении независимости. Теперь хочет отбелиться.
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31.07.2025 13:42 Ответить
Фотка завдяки суспільству,але не вірю в ікренність цих людей.Вони виконують волю однієї людини-Зеленського,можливо двох,ще Єрмака.Вони ніколи не зрозуміють що у нас парламентсько-президентська,в не президентська форма правління Парламент повинен контролювати і президента з його Охвісом.
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31.07.2025 13:42 Ответить
Граються собі, кайфують, знають що "караул устал" не буде.
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31.07.2025 13:47 Ответить
За обіцяні їм гроші, абрахамій і шобло, привселюдно проведуть, статевий акт, у неприродній спосіб!!! І це лайно носиться з корочками Народний депутат, щоб красти, усе де йому дають…??
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31.07.2025 13:49 Ответить
Порахуй вартість тих помилок - мінус 1,5 млрд.грн.європейської допомоги.Втрачена репутації Україна.Ви обісралися,разом з вашим патроном ЗЕленським і Єрмаком теж.
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31.07.2025 13:50 Ответить
Щоб ви повиздихали в муках всією фракцією зельоних слугоригів - то звісно буде помилка але ржачна
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31.07.2025 14:03 Ответить
Зелене лецимірство в повній красі !!
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31.07.2025 14:09 Ответить
після всіх подій як це все було закручено перекручено вивернуте....ця влада має піти як найшвидше, в стані війни найкраще рішення створення - ради національного порятунку країни..але це все мрії лише....бо так це болото владу не покине само, лицемірство та брехня лише зростатиме
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31.07.2025 14:21 Ответить
Кнопкодави корчать з себе депутатів.
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31.07.2025 14:21 Ответить
Ці "слуги народу" - тупі маріонетки Зелі і Ермака.
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31.07.2025 14:32 Ответить
Марковський, то хоча б вибачись перед Народом України, якщо не хочеш брати відповідальність за помилку.
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31.07.2025 14:33 Ответить
Це була не "помилка", мразі ви смарагдові.
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31.07.2025 14:43 Ответить
Мразі просто всрались, але довіри вже не відновити ніколи, поки при владі зелена мразота
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31.07.2025 14:45 Ответить
Лицеміри
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31.07.2025 15:18 Ответить
Краще б ви усі написали на кордоні -"Відстав від України. Подаю у відставку"...повісили б на шию...та на вокзал...з очей долой до своїх сел та ларьків...
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31.07.2025 15:32 Ответить
Ви називаєте це помилкою? Фарисеї...
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31.07.2025 16:02 Ответить
 
 