Маріковський про голосування за законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП: Ми маємо вміти виправляти помилки

Народний депутат України "Слуга народу" Олександр Маріковський приніс у Верховну раду картонку, на якій написав про підтримку законопроєкту №13533.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

"Я ніколи не писав свою позицію щодо попереднього голосування. Тоді я не голосував, згодом отримав декілька десятків слів підтримки і вдячності.



Але я сьогодні приніс свою картонку до залу та написав тезу "відновлена довіра", яку вважаю візією сьогоднішнього дня. Ми маємо вміти виправляти помилки, ми маємо вміти відновлювати довіру", - йдеться в дописі.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.