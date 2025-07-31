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Новини Новий закон щодо НАБУ і САП
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Маріковський про голосування за законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП: Ми маємо вміти виправляти помилки

Маріковський про голосування у ВР

Народний депутат України "Слуга народу" Олександр Маріковський приніс у Верховну раду картонку, на якій написав про підтримку законопроєкту №13533.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

"Я ніколи не писав свою позицію щодо попереднього голосування. Тоді я не голосував, згодом отримав декілька десятків слів підтримки і вдячності.

Але я сьогодні приніс свою картонку до залу та написав тезу "відновлена довіра", яку вважаю візією сьогоднішнього дня. Ми маємо вміти виправляти помилки, ми маємо вміти відновлювати довіру", - йдеться в дописі.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Автор: 

НАБУ (5366) голосування (487) САП (2431) Слуга народу (2837)


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Топ коментарі
+7
Це якийсь треш.... Дивишся на ці пики - і рука в кишеню лізе гроші сховати....
З народом вони, *****!
А повсиралися б ви....
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31.07.2025 13:36 Відповісти
+7
Ошибка - это вы.
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31.07.2025 13:36 Відповісти
+7
"Ми з народом..."
Божечки, яка єдність панів з кріпаками!

(сякається розчулено)
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31.07.2025 13:38 Відповісти
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Але й довбойоби
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31.07.2025 13:34 Відповісти
Шось з головою? і бібізяна збоку
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31.07.2025 13:35 Відповісти
Це якийсь треш.... Дивишся на ці пики - і рука в кишеню лізе гроші сховати....
З народом вони, *****!
А повсиралися б ви....
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31.07.2025 13:36 Відповісти
Ошибка - это вы.
показати весь коментар
31.07.2025 13:36 Відповісти
"Ми з народом..."
Божечки, яка єдність панів з кріпаками!

(сякається розчулено)
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31.07.2025 13:38 Відповісти
Ось найкраща картонка.

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31.07.2025 13:38 Відповісти
В першу чергу ви повинні вміти мізки вмикати та не припускатися таких помилок, щоб потім не ох#ївати від реакції народу та західних партнерів.
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31.07.2025 13:39 Відповісти
зельоні уйобки

принесли модифікований законопроект з порізаними правами САП та НАБУ

цинічні ********
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31.07.2025 13:39 Відповісти
А Арахамия каким боком примостился? Уже свое дело сделал при разрушении независимости. Теперь хочет отбелиться.
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31.07.2025 13:42 Відповісти
Фотка завдяки суспільству,але не вірю в ікренність цих людей.Вони виконують волю однієї людини-Зеленського,можливо двох,ще Єрмака.Вони ніколи не зрозуміють що у нас парламентсько-президентська,в не президентська форма правління Парламент повинен контролювати і президента з його Охвісом.
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31.07.2025 13:42 Відповісти
Граються собі, кайфують, знають що "караул устал" не буде.
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31.07.2025 13:47 Відповісти
За обіцяні їм гроші, абрахамій і шобло, привселюдно проведуть, статевий акт, у неприродній спосіб!!! І це лайно носиться з корочками Народний депутат, щоб красти, усе де йому дають…??
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31.07.2025 13:49 Відповісти
Порахуй вартість тих помилок - мінус 1,5 млрд.грн.європейської допомоги.Втрачена репутації Україна.Ви обісралися,разом з вашим патроном ЗЕленським і Єрмаком теж.
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31.07.2025 13:50 Відповісти
Щоб ви повиздихали в муках всією фракцією зельоних слугоригів - то звісно буде помилка але ржачна
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31.07.2025 14:03 Відповісти
Зелене лецимірство в повній красі !!
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31.07.2025 14:09 Відповісти
після всіх подій як це все було закручено перекручено вивернуте....ця влада має піти як найшвидше, в стані війни найкраще рішення створення - ради національного порятунку країни..але це все мрії лише....бо так це болото владу не покине само, лицемірство та брехня лише зростатиме
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31.07.2025 14:21 Відповісти
Кнопкодави корчать з себе депутатів.
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31.07.2025 14:21 Відповісти
Ці "слуги народу" - тупі маріонетки Зелі і Ермака.
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31.07.2025 14:32 Відповісти
Марковський, то хоча б вибачись перед Народом України, якщо не хочеш брати відповідальність за помилку.
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31.07.2025 14:33 Відповісти
Це була не "помилка", мразі ви смарагдові.
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31.07.2025 14:43 Відповісти
Мразі просто всрались, але довіри вже не відновити ніколи, поки при владі зелена мразота
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31.07.2025 14:45 Відповісти
 
 