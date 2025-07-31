Закон о восстановлении независимости НАБУ и САП: как проголосовали нардепы в Раде

31 июля Верховная Рада поддержала президентский законопроект №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. Решение поддержал 331 нардеп, однако некоторые депутаты не проголосовали.

Как информирует Цензор.НЕТ, поименный перечень по фракциям опубликован на сайте ВР.

Так, не голосовали за документ "слуги народа" Алина Загоруйко, Виктория Кинзбурская, Анна Личман, Роксолана Пидласа и Ольга Савченко.

На прошлой неделе все они проголосовали за принятие законопроекта №12414 о ликвидации независимости антикоррупционных органов.

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В то же время депутаты от партии "Батькивщина" Андрей Кожемякин, Валентин Наливайченко, Андрей Николаенко и Олег Мейдич проголосовали "за" президентский законопроект, несмотря на то, что лидер партии Юлия Тимошенко отказывалась поддерживать его.

Присутствующие в зале депутаты от других фракций и групп проголосовали "за".

В частности, депутаты от ПЗЖМ, "Довіри" и "За майбутнє", которые на прошлой неделе поддержали ограничение независимости НАБУ и САП.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

31 июля Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13533 о возвращении независимости НАБУ и САП.

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