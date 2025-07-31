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Новости Новый закон о НАБУ и САП
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Закон о восстановлении независимости НАБУ и САП: как проголосовали нардепы в Раде

31 июля Верховная Рада поддержала президентский законопроект №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. Решение поддержал 331 нардеп, однако некоторые депутаты не проголосовали.

Как информирует Цензор.НЕТ, поименный перечень по фракциям опубликован на сайте ВР.

Так, не голосовали за документ "слуги народа" Алина Загоруйко, Виктория Кинзбурская, Анна Личман, Роксолана Пидласа и Ольга Савченко.

На прошлой неделе все они проголосовали за принятие законопроекта №12414 о ликвидации независимости антикоррупционных органов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не планирует замораживать финансирование для Украины после восстановления независимости НАБУ и САП, - Еврокомиссия

В то же время депутаты от партии "Батькивщина" Андрей Кожемякин, Валентин Наливайченко, Андрей Николаенко и Олег Мейдич проголосовали "за" президентский законопроект, несмотря на то, что лидер партии Юлия Тимошенко отказывалась поддерживать его.

Присутствующие в зале депутаты от других фракций и групп проголосовали "за".

В частности, депутаты от ПЗЖМ, "Довіри" и "За майбутнє", которые на прошлой неделе поддержали ограничение независимости НАБУ и САП.

Также читайте: Зеленский подписал закон о НАБУ и САП: "Это гарантии независимой работы антикоррупционных органов"

Новый закон о НАБУ и САП: какие нардепы голосовали
Новый закон о НАБУ и САП: какие нардепы голосовали
Новый закон о НАБУ и САП: какие нардепы голосовали
Новый закон о НАБУ и САП: какие нардепы голосовали
Новый закон о НАБУ и САП: какие нардепы голосовали
Новый закон о НАБУ и САП: какие нардепы голосовали
Новый закон о НАБУ и САП: какие нардепы голосовали
Новый закон о НАБУ и САП: какие нардепы голосовали
Новый закон о НАБУ и САП: какие нардепы голосовали

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

31 июля Верховная Рада поддержала президентский законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13533 о возвращении независимости НАБУ и САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия о законе по НАБУ и САП: Решает основные проблемы, но "это - еще не завершение процесса"

Автор: 

НАБУ (4479) ВР (29370) депутат (3334) САП (2254)


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Топ комментарии
+7
оце й уся депутатська принциповість !

ПРАСТІТУТКИ !

політічєскіє.
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31.07.2025 16:24 Ответить
+7
Золотий унітаз є. Для повної схожості з елітою Януковича потрібен золотий батон.
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31.07.2025 16:28 Ответить
+6
Коли повертаєш назад
"зовнішнє управління"
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31.07.2025 16:31 Ответить
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оце й уся депутатська принциповість !

ПРАСТІТУТКИ !

політічєскіє.
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31.07.2025 16:24 Ответить
навіть дєвочка жЮлєчка в чорному клюв в ср..ку засунула

і як поважати цю зраду?

.
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31.07.2025 16:27 Ответить
Коли повертаєш назад
"зовнішнє управління"
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31.07.2025 16:31 Ответить
Золотий унітаз є. Для повної схожості з елітою Януковича потрібен золотий батон.
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31.07.2025 16:28 Ответить
А шо там друкувати - окрім відсутніх - всі за
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31.07.2025 16:25 Ответить
"імперіалісти Заходу" шикнули і всі народні обранці в мить поміняли думку.
тому що.... принципові

.
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31.07.2025 16:29 Ответить
Звичайно, "оновлене" Зебубуїном НАБУ тепер ніколи не відкриє справ проти Свиридури, Вересуки, Дєрьмака, та і будь-кого з зеленого кодла. Хіба що будуть поодинокі жертви для відводу очей, щоб не чіпали головних мародерів
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31.07.2025 16:27 Ответить
Напроти. Тепер вони показово саме за цих і візьмуться. Ібо нєхрєн.
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31.07.2025 16:34 Ответить
десь відбувається конкурс на саму всрату ***** згенеровану ШІ….?
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31.07.2025 16:48 Ответить
Мені цікаво чим відрізняється цей закон від того що був? Де тут лазівка для поціновувачів чужих коштів? Адже не вірю що квартал95 за день написав новий текст, над яким місяці працювали раніше.
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31.07.2025 16:29 Ответить
а може й немає - портянка ж сконав.
ото був прохіндєй і сутяга
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31.07.2025 16:32 Ответить
ну "слуги" це звичайні флюгери. А жульківці це п'ята, ще гірша ніж ОПЗДупу
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31.07.2025 16:34 Ответить
Але перевірку на поліграфі у СБУ залишили , хоч маленький , а зашморг. А що там щодо обшуків без рішення суду? Не на часі?
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31.07.2025 16:45 Ответить
Жодного проти!!! Сцикливі, однако... Але помилки виправляють!
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31.07.2025 16:55 Ответить
Не вірю, що падлюки не встромили в закон корупційну лазівку. Треба ретельно вивчити текст.
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31.07.2025 17:03 Ответить
Є десять заповідей керівника.Серед них - ніколи не приймай поспішних рішень і ніколи не змінюй власного рішення...
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31.07.2025 17:07 Ответить
Всьо тепер заживемо - свободи та демократії відновлені в Україні . Тепер кінець свавіллю ТЦК , можна спокійно виїзджати за кордон -приїзджати назад , м'ясні штурми закінчилися, красти чиновнники перестали . З чого роблю висновки? Бо всі дємократічні змі, актівсти -валантьори розходяться по домам - барьба закінчена , можна знову вертаться до самоцензури раді світлої перемоги в далекому майбутньому ....
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31.07.2025 17:07 Ответить
 
 