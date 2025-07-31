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Новини Новий закон щодо НАБУ і САП
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Закон про відновлення незалежності НАБУ і САП: як проголосували нардепи у Раді. СПИСОК

31 липня Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт №13533 про відновлення незалежності НАБУ та САП. Рішення підтримав 331 нардеп. Однак деякі депутати не проголосували. 

Як інформує Цензор.НЕТ, поіменний перелік по фракціях опубліковано на сайті ВР.

Так, не голосували за документ "слуги народу" Аліна Загоруйко, Вікторія Кінзбурська, Ганна Лічман, Роксолана Підласа та Ольга Савченко.

Минулого тижня усі вони проголосували за ухвалення законопроєкту №12414 щодо ліквідації незалежності антикорупційних органів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС не планує заморожувати фінансування для України після відновлення незалежності НАБУ і САП, - Єврокомісія

Водночас депутати від партії "Батьківщина" Андрій Кожем’якін, Валентин Наливайченко, Андрій Ніколаєнко та Олег Мейдич проголосували "за" президентський законопроєкт, попри те, що лідерка партії Юлія Тимошенко відмовлялася підтримувати його.

Присутні у залі депутати від інших фракцій і груп проголосували "за".

Зокрема, депутати від ПЗЖМ, "Довіри" та "За майбутнє", які минулого тижня підтримали обмеження незалежності НАБУ і САП.

Також читайте: Зеленський підписав закон щодо НАБУ і САП: "Це гарантії незалежної роботи антикорупційних органів"

Новий закон про НАБУ і САП: які нардепи голосували
Новий закон про НАБУ і САП: які нардепи голосували
Новий закон про НАБУ і САП: які нардепи голосували
Новий закон про НАБУ і САП: які нардепи голосували
Новий закон про НАБУ і САП: які нардепи голосували
Новий закон про НАБУ і САП: які нардепи голосували
Новий закон про НАБУ і САП: які нардепи голосували
Новий закон про НАБУ і САП: які нардепи голосували
Новий закон про НАБУ і САП: які нардепи голосували

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

31 липня Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13533 про повернення незалежності НАБУ та САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія про закон щодо НАБУ і САП: Вирішує основні проблеми, але "це - ще не завершення процесу"

Автор: 

НАБУ (5366) ВР (15153) депутат (1795) САП (2431)


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Топ коментарі
+15
Коли повертаєш назад
"зовнішнє управління"
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31.07.2025 16:31 Відповісти
+12
оце й уся депутатська принциповість !

ПРАСТІТУТКИ !

політічєскіє.
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31.07.2025 16:24 Відповісти
+10
Золотий унітаз є. Для повної схожості з елітою Януковича потрібен золотий батон.
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31.07.2025 16:28 Відповісти
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оце й уся депутатська принциповість !

ПРАСТІТУТКИ !

політічєскіє.
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31.07.2025 16:24 Відповісти
навіть дєвочка жЮлєчка в чорному клюв в ср..ку засунула

і як поважати цю зраду?

.
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31.07.2025 16:27 Відповісти
Коли повертаєш назад
"зовнішнє управління"
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31.07.2025 16:31 Відповісти
БабЮля не дарма з косою , як смерть , поховала разом з собою нікчемною бабкою всю фракцію .
До землі аферистка звикла вже.
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31.07.2025 17:31 Відповісти
Щось пішло не так, зняли шкіру, а воно, ЗЄквакати- не перестало)
Якщо чесно, то більше на чорта подібна))
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31.07.2025 17:46 Відповісти
Схожа на *****, таке саме уйобіще ботоксне
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31.07.2025 17:36 Відповісти
Так дуже схожа на мокшанскього *****, мабуть пластичний хірург спільний
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31.07.2025 17:45 Відповісти
Золотий унітаз є. Для повної схожості з елітою Януковича потрібен золотий батон.
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31.07.2025 16:28 Відповісти
А шо там друкувати - окрім відсутніх - всі за
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31.07.2025 16:25 Відповісти
"імперіалісти Заходу" шикнули і всі народні обранці в мить поміняли думку.
тому що.... принципові

.
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31.07.2025 16:29 Відповісти
Звичайно, "оновлене" Зебубуїном НАБУ тепер ніколи не відкриє справ проти Свиридури, Вересуки, Дєрьмака, та і будь-кого з зеленого кодла. Хіба що будуть поодинокі жертви для відводу очей, щоб не чіпали головних мародерів
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31.07.2025 16:27 Відповісти
Напроти. Тепер вони показово саме за цих і візьмуться. Ібо нєхрєн.
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31.07.2025 16:34 Відповісти
десь відбувається конкурс на саму всрату ***** згенеровану ШІ….?
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31.07.2025 16:48 Відповісти
Мені цікаво чим відрізняється цей закон від того що був? Де тут лазівка для поціновувачів чужих коштів? Адже не вірю що квартал95 за день написав новий текст, над яким місяці працювали раніше.
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31.07.2025 16:29 Відповісти
а може й немає - портянка ж сконав.
ото був прохіндєй і сутяга
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31.07.2025 16:32 Відповісти
ну "слуги" це звичайні флюгери. А жульківці це п'ята, ще гірша ніж ОПЗДупу
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31.07.2025 16:34 Відповісти
Але перевірку на поліграфі у СБУ залишили , хоч маленький , а зашморг. А що там щодо обшуків без рішення суду? Не на часі?
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31.07.2025 16:45 Відповісти
Жодного проти!!! Сцикливі, однако... Але помилки виправляють!
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31.07.2025 16:55 Відповісти
Не вірю, що падлюки не встромили в закон корупційну лазівку. Треба ретельно вивчити текст.
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31.07.2025 17:03 Відповісти
Перевірка на поліграфі - не важливі результати, важливі оцінювачі. Окрім того, що апарат можна "підкрутити", і от ти вже кацапський шпійон
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31.07.2025 17:47 Відповісти
Є десять заповідей керівника.Серед них - ніколи не приймай поспішних рішень і ніколи не змінюй власного рішення...
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31.07.2025 17:07 Відповісти
Всьо тепер заживемо - свободи та демократії відновлені в Україні . Тепер кінець свавіллю ТЦК , можна спокійно виїзджати за кордон -приїзджати назад , м'ясні штурми закінчилися, красти чиновнники перестали . З чого роблю висновки? Бо всі дємократічні змі, актівсти -валантьори розходяться по домам - барьба закінчена , можна знову вертаться до самоцензури раді світлої перемоги в далекому майбутньому ....
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31.07.2025 17:07 Відповісти
ви, мабуть, учасник революції 1917 року..., там, коли Аврора вистрілила й одразу всі, хто були бідними, стали багатими й навпаки...
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31.07.2025 17:21 Відповісти
Ні просто бачив "революції " 2004 , 2014 і теперішню - і бачу як в черговий раз "активісти-борцюни " використовують ідеалістичні пориви людей . Правда чомусь люди не стають жити краще - а борцюни -активісти - потрапляють на жирні державні посади чи в наглядові ради- Каськіви ,Наєми , Лєщенки і так далі... Мабуть просто збіг ....
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31.07.2025 17:39 Відповісти
Воно бідне, дурне і "какаяразніца", тому - в спам
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31.07.2025 17:52 Відповісти
Слугі нарота...
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31.07.2025 17:22 Відповісти
ахахаха. особливо аферюга давидик)))
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31.07.2025 17:31 Відповісти
арахамія як з бодуна, чи утамльонний солнцелікім
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31.07.2025 17:49 Відповісти
ЗЕ заставив цілу ніч теніс грати бо єрмак спати хотів.
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31.07.2025 18:13 Відповісти
Все що я хочу зрозуміти це Мустафа Джемільов і Южаніна...
Те що ПП утримався перший раз це питання десяте або навіть соте...
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31.07.2025 18:17 Відповісти
 
 