Закон про відновлення незалежності НАБУ і САП: як проголосували нардепи у Раді. СПИСОК

31 липня Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт №13533 про відновлення незалежності НАБУ та САП. Рішення підтримав 331 нардеп. Однак деякі депутати не проголосували.

Як інформує Цензор.НЕТ, поіменний перелік по фракціях опубліковано на сайті ВР.

Так, не голосували за документ "слуги народу" Аліна Загоруйко, Вікторія Кінзбурська, Ганна Лічман, Роксолана Підласа та Ольга Савченко.

Минулого тижня усі вони проголосували за ухвалення законопроєкту №12414 щодо ліквідації незалежності антикорупційних органів.

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Водночас депутати від партії "Батьківщина" Андрій Кожем’якін, Валентин Наливайченко, Андрій Ніколаєнко та Олег Мейдич проголосували "за" президентський законопроєкт, попри те, що лідерка партії Юлія Тимошенко відмовлялася підтримувати його.

Присутні у залі депутати від інших фракцій і груп проголосували "за".

Зокрема, депутати від ПЗЖМ, "Довіри" та "За майбутнє", які минулого тижня підтримали обмеження незалежності НАБУ і САП.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

31 липня Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13533 про повернення незалежності НАБУ та САП.

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