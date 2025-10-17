Печерський райсуд розглядає продовження запобіжного заходу Шабуніну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд міста Києва проводить засідання щодо продовження запобіжного заходу голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Суддя Світлана Шапутько розпочала засідання.

За словами Шабуніна, провадження про нього - політично вмотивоване.

"На попередніх судах я говорив це з аргументів публічно доступних. За цей час я ознайомився з усіма майже матеріалами провадження і тепер можу говорити базуючись ще на цих матеріалах. Обвинувачення підозрює мене в тому, що я не виконував своїх функцій в НАЗК та таким чином ухилявся від служби. Це зовсім інше, ніж за поданням сторони обвинувачення розповсюджувалося в медіа, зокрема про крадіжку авто.

Під час розслідування сторона обвинувачення не провела допити ключових свідків до вручення підозри. Зокрема керівників НАЗК, які попросили мою військову частину мене відкомандирувати. Такі допити провелися після вручення підозри", - пояснив голова правління ЦПК.

Шабунін зазначив, що не збирається тікати від розслідування, про що каже сторона обвинувачення. Проте він нагадав, що в перші дні повномасштабного вторгнення стояв в черзі до ТРО та призвався добровільно.

Водночас прокурор, коментуючи обґрунтованість підозри, зауважив, що Шабунін не оскаржив повідомлення про підозру.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

Дивіться: Продовження запобіжного заходу обґрунтували тим, що я буду тікати від слідства, - Шабунін. ВIДЕО