УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9445 відвідувачів онлайн
Новини Фото Справа Руслана Магамедрасулова
614 5

Суд розглядає продовження запобіжного заходу детективу НАБУ Магамедрасулову. ФОТОрепортаж

Печерський райсуд розглядає продовження запобіжного заходу детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Суддя - Сергій Вовк.

Справа Магамедрасулова: суд розглядає продовження тримання під вартою
Справа Магамедрасулова: суд розглядає продовження тримання під вартою
Справа Магамедрасулова: суд розглядає продовження тримання під вартою

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування. 

Читайте: Справа Магамедрасулова: В суді свідок Мамешев заявив про тиск. ФОТО

Автор: 

Київ (20309) суд (11909) Магамедрасулов Руслан (38)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока пленки Миндича не отдаст Узбекистан будет называться Дагестаном.
показати весь коментар
17.10.2025 11:28 Відповісти
У Малюка своя географія.
показати весь коментар
17.10.2025 11:29 Відповісти
Нє-нє-нє.
Ніяких плівок Міндіча з откровеннями ЗЄ на золотому унітазі не повинно бути!!!
Маринувати до останнього!!!
показати весь коментар
17.10.2025 11:28 Відповісти
Точно, бо "мудрий 73% нарід" зможе почути, в який отвір найвеличніший їх "полюбить"
показати весь коментар
17.10.2025 11:32 Відповісти
Навіть про гарну картинку з суду і обробку населення через ОПівські помийки, що цей детектив злочинець - не вірю. Самі великі злочинці сьогодні в Україні - це діюча влада. Своє злочинне нутро прикрили військовом одностроєм, порівнюючи себе із захисниками України.
показати весь коментар
17.10.2025 12:05 Відповісти
 
 