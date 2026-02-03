Рашисти атакували Київщину: троє постраждалих, пошкоджено будинки в Обухівському районі (оновлено)

Внаслідок атаки окупантів постраждала людина на Київщині, поліцейські працюють на місці події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, сьогодні армія РФ вчергове завдала ворожих ударів по Київській області.

Наслідки

В Обухівському районі пошкоджено два приватних будинки, транспортний засіб та господарчу будівлю. Тілесних ушкоджень зазнав 41-річний чоловік.

Обстріл Київської області
"На місцях подій правоохоронці Київщини документують наслідки атаки ворога, а також працюють медики та рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Оновлена інформація

Як пізніше повідомили в ОВА, ворог свідомо й цинічно бив по мирних людях, житлових кварталах та енергетичних обʼєктах. В Обухівському районі пошкоджено 9 об’єктів, зокрема 5 приватних житлових будинків , 3 транспортні засоби та навчально-реабілітаційний центр. В одному з будинків частково зруйновано стіну, вибуховою хвилею також пошкоджено господарську споруду.

"Попередньо відомо про трьох постраждалих осіб - жінка та двоє чоловіків. Усім надано медичну допомогу на місці події, госпіталізації не потребували", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Казяться московські убивці з *******, від своєї нікчемності в Україні з 2014 року!!! Їх уже здохло в Україні, майже 2,000,000 орків, з 2014 року!
Тримаймося гуртом Українці, знищуючи орків і кабміндічів з бакановим і їх шлахбауми!!
Слава Україні!!
