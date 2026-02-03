Рашисты атаковали Киевщину: трое пострадавших, повреждены дома в Обуховском районе (обновлено)
В результате атаки оккупантов пострадал человек в Киевской области, полицейские работают на месте происшествия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, сегодня армия РФ в очередной раз нанесла вражеские удары по Киевской области.
Последствия
В Обуховском районе повреждены два частных дома, транспортное средство и хозяйственная постройка. Телесные повреждения получил 41-летний мужчина.
"На местах происшествий правоохранители Киевской области документируют последствия атаки врага, а также работают медики и спасатели", - говорится в сообщении.
Обновленная информация
Как позже сообщили в ОВА, враг сознательно и цинично избивал по мирным людям, жилым кварталам и энергетическим объектам. В Обуховском районе повреждены 9 объектов, в том числе 5 частных жилых домов, 3 транспортных средства и учебно-реабилитационный центр. В одном из домов частично разрушена стена, взрывной волной также повреждено хозяйственное сооружение.
"Предварительно известно о трех пострадавших - женщина и двое мужчин. Всем оказана медицинская помощь на месте происшествия, в госпитализации не нуждались", - говорится в сообщении.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
