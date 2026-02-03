Рашисты атаковали Киевщину: трое пострадавших, повреждены дома в Обуховском районе (обновлено)

В результате атаки оккупантов пострадал человек в Киевской области, полицейские работают на месте происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, сегодня армия РФ в очередной раз нанесла вражеские удары по Киевской области.

Последствия

В Обуховском районе повреждены два частных дома, транспортное средство и хозяйственная постройка. Телесные повреждения получил 41-летний мужчина.







"На местах происшествий правоохранители Киевской области документируют последствия атаки врага, а также работают медики и спасатели", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

Как позже сообщили в ОВА, враг сознательно и цинично избивал по мирным людям, жилым кварталам и энергетическим объектам. В Обуховском районе повреждены 9 объектов, в том числе 5 частных жилых домов, 3 транспортных средства и учебно-реабилитационный центр. В одном из домов частично разрушена стена, взрывной волной также повреждено хозяйственное сооружение.

"Предварительно известно о трех пострадавших - женщина и двое мужчин. Всем оказана медицинская помощь на месте происшествия, в госпитализации не нуждались", - говорится в сообщении.

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

