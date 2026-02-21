Гібрид неонацизма, невідворотність покарання, путінський бестселер, "майбутні міндічі". Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Коротко
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... а винен у всьому Порошенко
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Десь у Лондоні...
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Знайшов таки заначку...
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Гібрид неонацизма
Бестселер
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Всі й так знають хто вони такі...
Невідворотність покарання
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