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Новини Фото Фотошопи політиків
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Гібрид неонацизма, невідворотність покарання, путінський бестселер, "майбутні міндічі". Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

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Коротко

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... а винен у всьому Порошенко

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фотожаба

Десь у Лондоні...

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фотожаба

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фотожаба

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фотожаба

Знайшов таки заначку...

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Гібрид неонацизма

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Бестселер

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фотожаба

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Всі й так знають хто вони такі...

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Невідворотність покарання

фотожаба

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фотожаба

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Автор: 

політика (5323) путін володимир (25434) фотожаба (14767) Галущенко Герман (653)
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Смерть путінській сросії!
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21.02.2026 10:25 Відповісти
Наваріть борщу пані Мосейчук, поки "майбутні міндічі" у вас борщовий набір не вкрали...
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21.02.2026 10:50 Відповісти
влучно +++++
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21.02.2026 12:00 Відповісти
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21.02.2026 12:14 Відповісти
Сосново-зелено-валютний "партактив": гринчук, богуцька, верещук, мо-скабей-сейчучка, безумна, третьякова, кормишкіна, стефанішина, свириденко, в.-смаглюк, чернишова, левченко, володіна, глиняна, діденко, дроздова, дума, кравець, марченко, підласа, скороход, шуляк, венедіктова, андрієвська, шол, джапарова, крупа, зарівна, ясько, мендель, кардаш, хланта, ілащук, павелецька.........
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21.02.2026 12:35 Відповісти
 
 