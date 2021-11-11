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Суд залишив Семенченка під вартою: "Була команда діяти протизаконно". ВIДЕО

Солом'янський райсуд Києва розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу Семену Семенченку та залишив його під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Була команда суду діяти протизаконно... продовжуємо боротьбу", - сказав Семенченко.

8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дружину Семенченка Музику викликають на допит у СБУ: "Приходьте підтримати всі, кому набридло суддівське чи СБУшне свавілля"

Автор: 

суд (11676) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+18
Проклятий Порошенко, Свинарчуки бариги на крові, вбив брата і зїв, борщовий набір, опшори! опшори! Бе-е-е-е! Бе-е-е! Гав-гав....скавул..скавул...
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11.11.2021 10:09
+13
За шо боролся - на то и напоролся.
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11.11.2021 10:03
+12
Це ж не Медвечук. Цей посидить.
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11.11.2021 09:53
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Це ж не Медвечук. Цей посидить.
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11.11.2021 09:53 Відповісти
І то добре.
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11.11.2021 11:24 Відповісти
ПНХ кацап. Семене держись ми з тобою. Клован вже всіх дістав. Щоб було зрозуміло що ворог взяв реванш треба і через це пройти
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11.11.2021 11:46 Відповісти
так семен того ворога сам до влади и привел! Пусть наслаждается!
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11.11.2021 23:47 Відповісти
На жаль наш казковий співанково-вишиванковий нарід допускає таку наругу над законом і законністю.
Нарід з овечими мізками.
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11.11.2021 10:01 Відповісти
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11.11.2021 10:04 Відповісти
На Різдво ще підготовлять "подарунок"
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11.11.2021 10:01 Відповісти
Гадю посадять?
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11.11.2021 11:25 Відповісти
Може здуру і "посадить" якийсь "науківець".
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11.11.2021 13:39 Відповісти
Нехай сидить.
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11.11.2021 10:01 Відповісти
За шо боролся - на то и напоролся.
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11.11.2021 10:03 Відповісти
Проклятий Порошенко, Свинарчуки бариги на крові, вбив брата і зїв, борщовий набір, опшори! опшори! Бе-е-е-е! Бе-е-е! Гав-гав....скавул..скавул...
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11.11.2021 10:09 Відповісти
Добекались , догавкались і догралися справжні борцуни проти Пороха , як внутрішні вороги п'ятої колони кремля , так і кремлівські виродки , які вбивають нас !
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11.11.2021 10:44 Відповісти
А как комфортно недавно жилось жулику и прохиндею Косте Гришину: квартира в Киеве, внедорожник, доступ к средствам фондов, сборы и поборы, интервью на телеканалах..
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11.11.2021 10:11 Відповісти
И заметь - съёмная квартира! За 5 лет депутатства не купил.
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11.11.2021 14:51 Відповісти
кожній владі не подобаються пасіонарії,
які можуть бути лідерами, яких не можливо
залучити на свій бік
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11.11.2021 10:13 Відповісти
Опозиції також. Злопамятні.
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11.11.2021 10:22 Відповісти
Ні. Просто пам'ять хороша.
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11.11.2021 10:54 Відповісти
Это ты в Семенченке лидера разглядел ? ))
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11.11.2021 12:27 Відповісти
ТЫ создал добробат, который без оружия воевал с сепарами ? Что бы там не было после, но Гришин-Семенченко оставил свой след в истории, а ты только можешь жидко нагадить
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12.11.2021 01:44 Відповісти
Жидко нагадить ?

Ты считаешь мое мнение это «жидкость», а своё прям хоть в энциклопедию записей как единственно правильное ?

Я его осуждаю не за его как ты пишешь «следы в истории» , а за тот бардак который сейчас происходит в стране ,и то что с ним сейчас такая история, виноват в первую очередь именно он, так как он принимал прямое участие возведения клоуна на трон .

Не нравилась прошлая власть, наслаждайся этой
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12.11.2021 06:04 Відповісти
Стрелки переводишь как еврей. Я имею своё отношение к Семенченко-Гришину, но он создавал добробат, тогда как менты сдавались пачками оккупантам. И мне по кую его политические предпочтения, он имеет заслуги перед Украиной и не может сидеть, пока ОПЗЖ жирует в ВР
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12.11.2021 17:24 Відповісти
це не дило патрыотов и героев забижать, бедный сема вин як похудел - кожа да кости, свободу узникам зеленых застенков!
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11.11.2021 10:42 Відповісти
А чо там, скоро адепты этого Семена свергать Зеленского будут ? ))) Много там у этого жиртреста сторонников ? Вызволили уже Сеню из тюрьмы ? ))) Порошенко ему был не такой. Вякать можно было все, что угодно. Пусть теперь посидит при Зеленском.
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11.11.2021 10:49 Відповісти
Щось поменшало парашоботів, які підскакують з радості від арешту Семенченка.
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11.11.2021 10:54 Відповісти
Это не радость, а чувство справедливости, он же сам сделал все, чтобы оказаться там, где сейчас находиться, кстати, ты платежку за отопление, электричество и газ уже получил, или еще ждешь чуда и снижения тарифов в два раза?
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11.11.2021 11:18 Відповісти
Це означае лише одне- псевдопатріотизм від порохоботні
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11.11.2021 11:47 Відповісти
Так давно ж известно, что есть же "правильные" диванные патриоты, которые на службе у Барыги, а есть "неправильные", которые при необходимости родину защищают. И рассадник правильных - этот сайт.
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11.11.2021 14:58 Відповісти
Ну у вас же есть бубочка, есть его генпрокурор, глава СБУ, парламент, весь кабинет министров, что вам еще для счастья надо? Закрыть цензор, где вашего царька не лобызают? Или может это из-за цензора тарифы растут, которые бубочка обещал понизить в двое, или это редакторы цензора назначили всех друзей и кумовей бубачки на должности, хотя он обещал прекратить кумовство, или может это лично главред цензора Бутусов вывел в офшоры бубачки более миллиарда гривен, украденные у вкладчиков приватбанка, чем вам цензор мешает?
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11.11.2021 15:04 Відповісти
Всем адептам сЭмЭна. Просто помните о том что семен разом со своими прохиндеями охранял выводок КАЛОмойши в лесу, куда жидок привез ручных артемонов. помните как семен верещал про торговлю на крови? так вот жид каломойша (сторонник руцкага мира, внезапно) завез тот самый уголек, естественно с гешефтом. Вот такой вот семен, "борец".
просто семен запутался в облаках и начал клепать свою армию, точнее не свою а жида каломойши. странно другое почему беня бросил своего пса, может команды не слушал, а может решил стать свободным псом. неясно
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11.11.2021 10:58 Відповісти
Сиди на нарах аферюга, там тебе самое место.
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11.11.2021 11:20 Відповісти
Шо, мало сперми здав? Free semen!
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11.11.2021 11:22 Відповісти
Свободу Семену Семенченко! Негодяи..
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11.11.2021 11:39 Відповісти
на видео севастопольский мученик Семенченко Гришин
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11.11.2021 12:18 Відповісти
До речі , одне із обвинувачень прокуратури проти Семенченка це організація блокади, як сказано " гуманітарних вантажів " в ОРДЛО в 2017 , так що ЗЕ це просто продовження Пороха.
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11.11.2021 12:25 Відповісти
Свободу Семену!
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11.11.2021 12:33 Відповісти
Диктатура сс* т патриотов...И это - единственная причина по которой сидит Семенченко и тысячи других...без приговора..годАми... с издевательским бесконечным переносом сроков... и это - по пропорции 37-гогода закончится когда каждый третий в стране будет сидеть.
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11.11.2021 12:49 Відповісти
С какого это перепуга гришин-патриот??? Конъюктурщик и заробитчанин, бенина шавка, возомнившая себя хероем)))
Найдите в инете первое интервью гришина в апреле-мае14 года (минут 40). Я тогда посмотрела-послушала, вроде все ничего, но на вопрос кто виноват и с кем воюем , он отвечает, что никаких срузких там нет и они там ни при чем, это все проделки ахметки...Думайте!
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11.11.2021 23:55 Відповісти
 
 