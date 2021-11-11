РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6654 посетителя онлайн
Новости Видео
4 316 39

Суд оставил Семенченко под стражей: "Была команда действовать противозаконно". ВИДЕО

Соломенский райсуд Киева рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения Семену Семенченко и оставил его под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Была команда суду действовать противозаконно... продолжаем борьбу", - сказал Семенченко.

Смотрите также: Соломенский райсуд Киева рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения Семенченко. ВИДЕО

8 ноября суд продлил арест Семенченко до 1 января.

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО

Читайте: Жену Семенченко Музыку вызывают на допрос в СБУ: "Приходите поддержать все, кому надоел судейский или СБУшный произвол"

Автор: 

суд (25096) Семенченко Семен (380)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Проклятий Порошенко, Свинарчуки бариги на крові, вбив брата і зїв, борщовий набір, опшори! опшори! Бе-е-е-е! Бе-е-е! Гав-гав....скавул..скавул...
показать весь комментарий
11.11.2021 10:09
+13
За шо боролся - на то и напоролся.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:03
+12
Це ж не Медвечук. Цей посидить.
показать весь комментарий
11.11.2021 09:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ж не Медвечук. Цей посидить.
показать весь комментарий
11.11.2021 09:53 Ответить
І то добре.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:24 Ответить
ПНХ кацап. Семене держись ми з тобою. Клован вже всіх дістав. Щоб було зрозуміло що ворог взяв реванш треба і через це пройти
показать весь комментарий
11.11.2021 11:46 Ответить
так семен того ворога сам до влади и привел! Пусть наслаждается!
показать весь комментарий
11.11.2021 23:47 Ответить
На жаль наш казковий співанково-вишиванковий нарід допускає таку наругу над законом і законністю.
Нарід з овечими мізками.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:01 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2021 10:04 Ответить
На Різдво ще підготовлять "подарунок"
показать весь комментарий
11.11.2021 10:01 Ответить
Гадю посадять?
показать весь комментарий
11.11.2021 11:25 Ответить
Може здуру і "посадить" якийсь "науківець".
показать весь комментарий
11.11.2021 13:39 Ответить
Нехай сидить.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:01 Ответить
За шо боролся - на то и напоролся.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:03 Ответить
Проклятий Порошенко, Свинарчуки бариги на крові, вбив брата і зїв, борщовий набір, опшори! опшори! Бе-е-е-е! Бе-е-е! Гав-гав....скавул..скавул...
показать весь комментарий
11.11.2021 10:09 Ответить
Добекались , догавкались і догралися справжні борцуни проти Пороха , як внутрішні вороги п'ятої колони кремля , так і кремлівські виродки , які вбивають нас !
показать весь комментарий
11.11.2021 10:44 Ответить
А как комфортно недавно жилось жулику и прохиндею Косте Гришину: квартира в Киеве, внедорожник, доступ к средствам фондов, сборы и поборы, интервью на телеканалах..
показать весь комментарий
11.11.2021 10:11 Ответить
И заметь - съёмная квартира! За 5 лет депутатства не купил.
показать весь комментарий
11.11.2021 14:51 Ответить
кожній владі не подобаються пасіонарії,
які можуть бути лідерами, яких не можливо
залучити на свій бік
показать весь комментарий
11.11.2021 10:13 Ответить
Опозиції також. Злопамятні.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:22 Ответить
Ні. Просто пам'ять хороша.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:54 Ответить
Это ты в Семенченке лидера разглядел ? ))
показать весь комментарий
11.11.2021 12:27 Ответить
ТЫ создал добробат, который без оружия воевал с сепарами ? Что бы там не было после, но Гришин-Семенченко оставил свой след в истории, а ты только можешь жидко нагадить
показать весь комментарий
12.11.2021 01:44 Ответить
Жидко нагадить ?

Ты считаешь мое мнение это «жидкость», а своё прям хоть в энциклопедию записей как единственно правильное ?

Я его осуждаю не за его как ты пишешь «следы в истории» , а за тот бардак который сейчас происходит в стране ,и то что с ним сейчас такая история, виноват в первую очередь именно он, так как он принимал прямое участие возведения клоуна на трон .

Не нравилась прошлая власть, наслаждайся этой
показать весь комментарий
12.11.2021 06:04 Ответить
Стрелки переводишь как еврей. Я имею своё отношение к Семенченко-Гришину, но он создавал добробат, тогда как менты сдавались пачками оккупантам. И мне по кую его политические предпочтения, он имеет заслуги перед Украиной и не может сидеть, пока ОПЗЖ жирует в ВР
показать весь комментарий
12.11.2021 17:24 Ответить
це не дило патрыотов и героев забижать, бедный сема вин як похудел - кожа да кости, свободу узникам зеленых застенков!
показать весь комментарий
11.11.2021 10:42 Ответить
А чо там, скоро адепты этого Семена свергать Зеленского будут ? ))) Много там у этого жиртреста сторонников ? Вызволили уже Сеню из тюрьмы ? ))) Порошенко ему был не такой. Вякать можно было все, что угодно. Пусть теперь посидит при Зеленском.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:49 Ответить
Щось поменшало парашоботів, які підскакують з радості від арешту Семенченка.
показать весь комментарий
11.11.2021 10:54 Ответить
Это не радость, а чувство справедливости, он же сам сделал все, чтобы оказаться там, где сейчас находиться, кстати, ты платежку за отопление, электричество и газ уже получил, или еще ждешь чуда и снижения тарифов в два раза?
показать весь комментарий
11.11.2021 11:18 Ответить
Це означае лише одне- псевдопатріотизм від порохоботні
показать весь комментарий
11.11.2021 11:47 Ответить
Так давно ж известно, что есть же "правильные" диванные патриоты, которые на службе у Барыги, а есть "неправильные", которые при необходимости родину защищают. И рассадник правильных - этот сайт.
показать весь комментарий
11.11.2021 14:58 Ответить
Ну у вас же есть бубочка, есть его генпрокурор, глава СБУ, парламент, весь кабинет министров, что вам еще для счастья надо? Закрыть цензор, где вашего царька не лобызают? Или может это из-за цензора тарифы растут, которые бубочка обещал понизить в двое, или это редакторы цензора назначили всех друзей и кумовей бубачки на должности, хотя он обещал прекратить кумовство, или может это лично главред цензора Бутусов вывел в офшоры бубачки более миллиарда гривен, украденные у вкладчиков приватбанка, чем вам цензор мешает?
показать весь комментарий
11.11.2021 15:04 Ответить
Всем адептам сЭмЭна. Просто помните о том что семен разом со своими прохиндеями охранял выводок КАЛОмойши в лесу, куда жидок привез ручных артемонов. помните как семен верещал про торговлю на крови? так вот жид каломойша (сторонник руцкага мира, внезапно) завез тот самый уголек, естественно с гешефтом. Вот такой вот семен, "борец".
просто семен запутался в облаках и начал клепать свою армию, точнее не свою а жида каломойши. странно другое почему беня бросил своего пса, может команды не слушал, а может решил стать свободным псом. неясно
показать весь комментарий
11.11.2021 10:58 Ответить
Сиди на нарах аферюга, там тебе самое место.
показать весь комментарий
11.11.2021 11:20 Ответить
Шо, мало сперми здав? Free semen!
показать весь комментарий
11.11.2021 11:22 Ответить
Свободу Семену Семенченко! Негодяи..
показать весь комментарий
11.11.2021 11:39 Ответить
на видео севастопольский мученик Семенченко Гришин
показать весь комментарий
11.11.2021 12:18 Ответить
До речі , одне із обвинувачень прокуратури проти Семенченка це організація блокади, як сказано " гуманітарних вантажів " в ОРДЛО в 2017 , так що ЗЕ це просто продовження Пороха.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:25 Ответить
Свободу Семену!
показать весь комментарий
11.11.2021 12:33 Ответить
Диктатура сс* т патриотов...И это - единственная причина по которой сидит Семенченко и тысячи других...без приговора..годАми... с издевательским бесконечным переносом сроков... и это - по пропорции 37-гогода закончится когда каждый третий в стране будет сидеть.
показать весь комментарий
11.11.2021 12:49 Ответить
С какого это перепуга гришин-патриот??? Конъюктурщик и заробитчанин, бенина шавка, возомнившая себя хероем)))
Найдите в инете первое интервью гришина в апреле-мае14 года (минут 40). Я тогда посмотрела-послушала, вроде все ничего, но на вопрос кто виноват и с кем воюем , он отвечает, что никаких срузких там нет и они там ни при чем, это все проделки ахметки...Думайте!
показать весь комментарий
11.11.2021 23:55 Ответить
 
 