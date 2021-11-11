Суд оставил Семенченко под стражей: "Была команда действовать противозаконно". ВИДЕО
Соломенский райсуд Киева рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения Семену Семенченко и оставил его под стражей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Была команда суду действовать противозаконно... продолжаем борьбу", - сказал Семенченко.
8 ноября суд продлил арест Семенченко до 1 января.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО.
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Нарід з овечими мізками.
які можуть бути лідерами, яких не можливо
залучити на свій бік
Ты считаешь мое мнение это «жидкость», а своё прям хоть в энциклопедию записей как единственно правильное ?
Я его осуждаю не за его как ты пишешь «следы в истории» , а за тот бардак который сейчас происходит в стране ,и то что с ним сейчас такая история, виноват в первую очередь именно он, так как он принимал прямое участие возведения клоуна на трон .
Не нравилась прошлая власть, наслаждайся этой
просто семен запутался в облаках и начал клепать свою армию, точнее не свою а жида каломойши. странно другое почему беня бросил своего пса, может команды не слушал, а может решил стать свободным псом. неясно
Найдите в инете первое интервью гришина в апреле-мае14 года (минут 40). Я тогда посмотрела-послушала, вроде все ничего, но на вопрос кто виноват и с кем воюем , он отвечает, что никаких срузких там нет и они там ни при чем, это все проделки ахметки...Думайте!