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Венецианская комиссия (423) Зеленский (16621) КС (2130)

Венецианская комиссия в декабре ответит на запрос Зеленского относительно конституционного кризиса в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Венецианская комиссия в декабре ответит на запрос Зеленского относительно конституционного кризиса в Украине

В Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) заявили, что планируют обнародовать мнение о конституционной ситуации в Украине в декабре 2020 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такая информация размещена на сайте Комиссии.

25 ноября Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.

Глава государства, в частности, просит Комиссию предоставить заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, относительно соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения рамок конституционного представления.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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На УкрПравді є цікава стаття щодо цієї дивної іниціативи зелоха:

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/27/7117002/
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27.11.2020 14:56 Ответить
Венецианская комиссия в декабре ответит на запрос Зеленского относительно конституционного кризиса в Украине - Цензор.НЕТ 1524
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27.11.2020 14:59 Ответить
"пролетів" "Блазень"... Вони надіялись на кількамісячну процедуру, щоб "проволинить", і тут - на тобі - у грудні - відповідь!!! Вова, пакуй валізки на Ростов...
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27.11.2020 15:01 Ответить
та Венеция то ответит , я не сомневаюсь..... и шо??? на фига писал? кс на месте, денег мвф не даёт, лугандон тоже на месте..... это типа ты так народ успокаиваешь, шо мол не все так плохо, я реагирую на выклфки и загрозы, я в Венецию пишу? хочется громко выругаться!!!
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27.11.2020 15:04 Ответить
ты хоть на какой-нибудь серьйозный постпок можешь решиться??? ох ты ж и трусливое!!!!!
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27.11.2020 15:06 Ответить
 
 