Главные новости 9 декабря: локдаун после Нового года, похищение адвоката Микитася

Локдаун будет в январе, Минобороны ждет Бутусова завтра на собеседовании, адвоката Микитася похитили и тут же нашли, Хомчак говорит, что Донбасс нельзя вернуть силой - главные новости 9 декабря.

Локдаун введут с 8 по 24 января

Так решил Кабинет Министров. Премьер Денис Шмыгаль назвал локдаун "Зимними каникулами ради безопасности" и рассказал, какие будут действовать ограничения. С 8 до 24 января закроют все, кроме продуктовых магазинов, аптек, банков, почты и гостиниц. Метро в Киеве будет работать без ограничений.

Бутусов напомнил Минобороны, что его звали на работу, Минобороны тут же назначило собеседование

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов возмутился, что Министерство обороны пригласило его на работу, но после этого никто из должностных лиц с ним так и не связался. Через 2 часа после публикации поста Бутусова Минобороны публично заявило, что приглашает его завтра на собеседование и пообещало провести "ликбез" о доступных вакансиях и должностных обязанностях.

Юриста Микитася выкрали и нашли, он намекнул, что похищение устроил Татаров

Четверо неизвестных похитили адвоката скандального застройщика Максима Микитася. Юриста силой затолкали в машину и вывезли из Дарницкого района столицы в Днепровский. Похитителей задержали, в полиции говорят, что похитители вымогали несуществующий долг в 800 тыс. долларов.

Микитась записал обращение к Зеленскому с просьбой о помощи. "Помогите, пожалуйста! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета!!" - заявил он, намекая, по-видимому, на заместителя главы ОП Олега Татарова.

Вечером у здания Офиса Президента состоялась акция с требованием отправить Татарова в отставку.

Донбасс: переговоры в тупике, силой оккупированные территории не вернуть

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что оккупированный Донбасс невозможно освободить военным путем. По его словам, в случае активных боевых действий будет много жертв среди гражданского населения, а потери среди военнослужащих будут исчисляться трех- и четырехзначными цифрами. "Мы готовы к этому?", - задался вопросом Хомчак.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что переговоры о Донбассе с Россией себя исчерпали. "Мы официально должны сказать: мы сделали все, исчерпали все возможности и видим тупик", - сказал он.

Пропаганда на марше

Россия на заседании Совета Европы попыталась обвинить Украину в неонацизме, но не очень удачно: обвинения поддержала только одна делегация - российская.

Телеканалы кума Путина Медведчука активно рекламируют российскую вакцину от коронавируса, которая не прошла положенные испытания, и рассказывают о том, что ее якобы готовы производить в Украине (накануне потенциальный производитель опроверг эту информацию).

При этом спикер украинской делегации в ТКГ и внештатный советник главы ОП Ермака Алексей Арестович не считает вещание каналов Медведчука угрозой национальной безопасности. Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, работающих по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность", - сказал Арестович.

А сбежавший в Россию экс-премьер Николай Азаров в эфире одного из этих телеканалов дал президенту Зеленскому непрошенный совет по борьбе с критикой. Он считает, что на критикующих нужно натравить силовиков. "Дай команду, и завтра против этого Филатова возбудят столько дел! По-другому не может быть", - посоветовал Азаров.