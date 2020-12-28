ВАКС продлил срок действия обязательств подозреваемому во взяточничестве нардепу Юрченко

ВАКС продлил срок действия обязательств народному депутату, подозреваемому в получении неправомерной выгоды

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.

"В четверг, 24 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила срок действия процессуальных обязательств, возложенных на народного депутата Верховной Рады Украины. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что подозреваемый обязан прибывать к детективу, в производстве которого находиться уголовное производство, прокурору и в суд по первому вызову; не покидать Киев без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору и суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с лицом, указанным в постановлении; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из страны.

По данным пресс-службы, срок действия обязательств - до 24 февраля 2021 включительно.

Также напоминается, что по версии следствия, правоохранители разоблачили в получении неправомерной выгоды гражданина, подозреваемого в пособничестве. Полученные средства предусматривались для народного избранника за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

ВАКС не называет имени нардепа, в отношении которого продлена мера пресечения. Однако, из вышеизложенных фактов можно сделать вывод, что речь идет об Александре Юрченко.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

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Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

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Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен. Позже Высший антикоррупционный суда принял решение снять электронный браслет с подозреваемого в коррупции народного депутата Александра Юрченко. Меру пресечения в отношении нардепа продлили до 3 января 2021 года