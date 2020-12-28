ВАКС продовжив термін дії обов’язків підозрюваному у хабарництві нардепу Юрченку

ВАКС продовжив термін дії обов’язків народному депутату, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВАКС.

"У четвер, 24 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії процесуальних обов’язків, покладених на народного депутата Верховної Ради України. Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України", - підкреслюється в повідомленні.

Крім цього зазначається, що підозрюваний зобов’язаний: прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із особою, зазначеною в ухвалі; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

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За даними пресслужби, термін дії обов’язків - до 24 лютого 2021 року включно.

Також нагадується, що за версією слідства, правоохоронці викрили на отриманні неправомірної вигоди громадянина, якого підозрюють у пособництві. Вилучені кошти передбачалися для народного обранця за законопроект, пов'язаний із побутовими відходами.

ВАКС не називає імені нардепа, щодо якої продовжено запобіжний захід. Однак, з вищевикладених фактів можна зробити висновок, що йдеться про Олександра Юрченка.

Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

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Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.