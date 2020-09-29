Нардеп Юрченко спростував крадіжку пива: "На мене впали фейки". ВIДЕО

Підозрюваний у справі про хабарництво нардеп Олександр Юрченко спростував інформацію про те, що 11 років тому його затримали за крадіжку чотирьох пляшок пива в столичному магазині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі "Радіо Свобода".

Коментуючи інформацію про те, що в 2009 році він нібито вкрав з магазину кілька пляшок пива, Юрченко сказав, що це фейк.

"Це один із тих фейків, які зараз на мене впали, я найближчим часом це спростую так, щоб всім було зрозуміло, що ця інформація є недійсною", - додав нардеп.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що проти нардепа Олександра Юрченка у 2009 році реєстрували кримінальне провадження за крадіжку пива в супермаркеті Києва.

Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

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Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.