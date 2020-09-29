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Новини
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Нардеп Юрченко спростував крадіжку пива: "На мене впали фейки". ВIДЕО

Підозрюваний у справі про хабарництво нардеп Олександр Юрченко спростував інформацію про те, що 11 років тому його затримали за крадіжку чотирьох пляшок пива в столичному магазині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі "Радіо Свобода".

Коментуючи інформацію про те, що в 2009 році він нібито вкрав з магазину кілька пляшок пива, Юрченко сказав, що це фейк.

"Це один із тих фейків, які зараз на мене впали, я найближчим часом це спростую так, щоб всім було зрозуміло, що ця інформація є недійсною", - додав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко не збирається здавати мандат: У жодному разі. Мене обрали люди. ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що проти нардепа Олександра Юрченка у 2009 році реєстрували кримінальне провадження за крадіжку пива в супермаркеті Києва.

Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Також читайте: ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка, - ЗМІ

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

Автор: 

злодійство (395) пиво (167) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+45
Ти прызнайся мені, звідки в тебе то пиво
Нардеп Юрченко опроверг кражу пива: "На меня упали фейки" - Цензор.НЕТ 7066
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29.09.2020 14:17
+22
Опровергнуть взятки он не хочет, а о ворованном пиве переживает....
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29.09.2020 14:16
+14
Нардеп Юрченко опроверг кражу пива: "На меня упали фейки" - Цензор.НЕТ 1286
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29.09.2020 14:13
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Нардеп Юрченко опроверг кражу пива: "На меня упали фейки" - Цензор.НЕТ 1286
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29.09.2020 14:13 Відповісти
Ти прызнайся мені, звідки в тебе то пиво
Нардеп Юрченко опроверг кражу пива: "На меня упали фейки" - Цензор.НЕТ 7066
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29.09.2020 14:17 Відповісти
они воруют в бане!!!
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29.09.2020 14:21 Відповісти
Шкода що Зеленський втратив вплив на своїх депутатів і не може примусити депутата Слуги Народу скласти мандат народного депутата! Влада не може бути слабкою, бо це початок кінця. Якщо Юрченко бикує і відмовляється від складання мандату, то він має сидіти в СІЗО і давати покази а як це станеться це вже технічне питання!
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29.09.2020 14:33 Відповісти
Ноябрь прошлого года. Депутат-насильник Иванисов.

Слова Зеленского :

"Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, то завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії «Слуга народу»

Сентябрь этого года.

Депутат Иванисов клал/ложил с прибором на Зеленского и спокойно продолжает быть депутатом.
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29.09.2020 14:49 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЕЩАЛ ПОКИНУТЬ ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
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29.09.2020 14:52 Відповісти
вырвано из контекста.
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29.09.2020 15:20 Відповісти
Не так поняли!
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29.09.2020 18:00 Відповісти
Да разве только один "наклал", со всех сторон "обложили" и банкомат в ЕС закрыли.
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29.09.2020 18:12 Відповісти
шкода що зЕЛЕНСЬКИЙ президент, щоб цей ублюдок не прийшов до влади не було би таких подонків депкутатів
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29.09.2020 15:14 Відповісти
шкода, що ні ти ні тим більш шмаркля не читали Конституцію, у нього й не було впливу на депутатів, і у нього у власності немає депутатів, депутати, якщо вже тобі так хочеться є у народу України. тому шмаркля ніяк не може примусити жодного депутата скласти мандат, а якщо спробує, це буде порушення закону, ну впринципві цим він не гребує, але слуг урода не чіпає.
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29.09.2020 18:01 Відповісти
Президент є лідером політичної сили від якої обраний депутат і якщо в партії існує партійна дисципліна то депутат має підкорятись рішенням Президента та керівництва партії, щоб не псувати загальний рейтинг партії, особливо перед виборами! Тому у Президента є всі ричаги тиснути на Юрченка безпосередньо і через керівництво партії і парламенту задля складання Юрченком своїх повноважень народного депутата! Те що Юрченко відкрито відмовляється складати мандат показує що партійної дисципліни в партії немає і жодного партійного контролю в партії немає, отже і самої партії немає як політичної структури! Отже Слуга Народу це лише збіговисько випадкових людей, частково з кримінальним бекграундом. Вся ця історія показує слабкість Президента, який привів до влади неконтрольований кримінал і нічого не може з цим криміналом зробити! Це стає проблемою і народ України буде вимушений вирішувати цю проблему перевіреним способом - черговим Майданом!
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29.09.2020 18:27 Відповісти
от був би грицацуєв, то всі депутати танцювали під його дудку. дурню, це і демократія і незалежність гілок влади. але питання в іншому, у них немає поваги навіть до тих дебілів, які їх обрали, ну воно й не дивно, але й самоповаги нема, але інших туди не брали.
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29.09.2020 21:05 Відповісти
Був би Гриценко Президентом, ці депутати, як і попередні вже в більшості сиділи б в тюрмі!
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29.09.2020 22:21 Відповісти
бугага
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29.09.2020 23:12 Відповісти
Тебе же сказали, ПРОЧТИ Конституцию)))
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29.09.2020 21:19 Відповісти
а я сразу понял, что это постановочное фото снято завистниками в Голливуде.

вот ещё такое же :

Нардеп Юрченко спростував крадіжку пива: "На мене впали фейки" - Цензор.НЕТ 4538
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29.09.2020 14:22 Відповісти
Говорю же, скоро обвинят детектива НАБУ в намеренном фальсификации дела и подброске денег и вообще незаконной фото/виде сьемке и аудиозаписи и возьмут под стражу. Вспомни куда подевались все эти пленки Ермака, тогдашних советников бубы и т.д., правильно вникуда, уже никто ничего и не вспоминает.
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29.09.2020 14:24 Відповісти
І навіщо його п*єш, будеш пісяти криво.
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29.09.2020 18:26 Відповісти
Водку воровал или жвачки?...
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29.09.2020 14:14 Відповісти
Дождь на витрину.

Украсть спиртное смелость есть.

Темно, опять же ...
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29.09.2020 15:19 Відповісти
презервативы...а с чем поведешься-тем и станешь .лучше б алкашом стал.и себе приятнее,и людям меньше проблем было бы.
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29.09.2020 15:33 Відповісти
да какое там пиво/ Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова / "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", Зеленский об Иванисове.- Привычно соврал четыреждыуклонист.
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29.09.2020 14:15 Відповісти
я взагалі дивуюсь, як можна було проголосувати за людину з таким прізвищем причому в місті, до якого воно не має жодного відношення. а чому вони його не викинули, ну немає механізму, примусити він не може, тільки збрехати, і, той гвалтівник пройшов по мажоритарці ніби, якщо його викинути, то треба проводити вибори по новому по тому округу, а другий раз слугу урода не виберуть, а так ручна мавпочка, що натискатиме кнопочки як скажуть.
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29.09.2020 18:06 Відповісти
Нардеп Юрченко опроверг кражу пива: "На меня упали фейки" - Цензор.НЕТ 2290
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29.09.2020 14:16 Відповісти
Нардеп Юрченко опроверг кражу пива: "На меня упали фейки" - Цензор.НЕТ 1763
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29.09.2020 14:16 Відповісти
Опровергнуть взятки он не хочет, а о ворованном пиве переживает....
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29.09.2020 14:16 Відповісти
Взятки нафиг не упали...
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29.09.2020 14:28 Відповісти
взятки - то по-взрослому... престижно почти ...
а пиво - то мелко и постыдно )))))
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29.09.2020 14:31 Відповісти
ЗеДятлы, уточните, на вашего избранника упали фейки или фекалии? За кражу пива. Как по мне, так фекалии упали на фекалии.
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29.09.2020 14:17 Відповісти
"На меня упали фейки"...

Пиво вышло - три копейки...
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29.09.2020 14:17 Відповісти
вот это зелёный поворот!!впервые такое слышу чтоб ,,фейк"до суда доходил!! что называется!!,,безграничная зелёная фантазия!!"(и ведь поверят!!)
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29.09.2020 14:18 Відповісти
Нардеп Юрченко опроверг кражу пива: "На меня упали фейки" - Цензор.НЕТ 3060
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29.09.2020 14:18 Відповісти
Аха ха, взятка тоже фейк? Шура Балаганов зеленого разлива
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29.09.2020 14:20 Відповісти
не для себя корысти ради, а только волей пославшей мя любовницы пива )
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29.09.2020 14:22 Відповісти
фейки падают, с дуба с ясеня,
них. я себе, неф.я себя !
с дуба- ясеня фейки падают,
но мандыты -нихто не складует !
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29.09.2020 14:23 Відповісти
Губит людей не пиво...Но ведь врет же, правда, зебобики?
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29.09.2020 14:26 Відповісти
Лучше бы на тебя петля упала. На шею. Падлюга...
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29.09.2020 14:28 Відповісти
Сейчас начнется ,и не пива а виски и не четыре бутылки а ящика ,не украл ,а вымогал😂😂😂😂🤭🤫
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29.09.2020 14:28 Відповісти
и не вымогал - а до ланоса подносил ))))
а ваще - не так поняли и вырвали (и с контекста тоже))))
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29.09.2020 14:33 Відповісти
"Вырвали из контекста" - фирменная отмазка "слуг", на иное фантазии не хватает.
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29.09.2020 18:17 Відповісти
На меня упали фейки(с)......
-----------------
Моя ж ты, рыба-золотая...........и кто ж это пАсмел?...........
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29.09.2020 14:30 Відповісти
Нардеп Юрченко спростував крадіжку пива: "На мене впали фейки" - Цензор.НЕТ 2930

лучше бы это )))
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29.09.2020 14:49 Відповісти
Маловато будет.
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29.09.2020 18:29 Відповісти
по темечку - хватит )))
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29.09.2020 18:32 Відповісти
Уж коль так, - то с Богом.
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29.09.2020 19:22 Відповісти
Никак не мог понять, что мне этот ******* ЗЕцирк напоминает смутно...А потом припомнил - первый сезон сериала "Убойная сила", про аркашу Боголепова - такие же беспринципные жулики, бандюганы, убийцы и насильники с такими же отмазками (когда Боголепова закрыли) и с такими же лозунгами перед тем
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29.09.2020 14:30 Відповісти
оболгали пацана . на самом деле все происходило не в магазине а в детском доме . он не украл а принес . и не пиво а молоко . детям
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29.09.2020 14:38 Відповісти
Потом ещё расскажет, что брал взятки и отдавал деньги сиротам и малоимущим.
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29.09.2020 14:38 Відповісти
упали фейкалии.
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29.09.2020 14:39 Відповісти
вот такая мразота живёт себе и жирует за наши деньги,а 20-тилетние пацаны,реальная элита - бьётся в старых самолётах...
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29.09.2020 14:45 Відповісти
Блин... а какой отмазки вы ожидали от этого организма? Типо он выйдет и скажет: "Да, я лошара, даже без палива пару бутылок пивосяндра с....здить не смог, а тут на кучу бабла позарился. Где следователь, буду писать чистосердечное!". Он сей час включит турборежим зебилоида и будет дауном прикидываться по любому вопросу. А потом об этой истории забудут и через пять лет его Нелохи опять в ВР заведут.
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29.09.2020 14:54 Відповісти
Нардеп Юрченко спростував крадіжку пива: "На мене впали фейки" - Цензор.НЕТ 3090
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29.09.2020 15:02 Відповісти
Санек, ты плюшками там еще не подавился?
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29.09.2020 15:33 Відповісти
"Заходжу в супермаркет, іду повз стелаж, аж раптом на мене як посипались фейки!
Я звідтам ноги, аж дивлюсь - а фейки навіть в сумку попадали!"
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29.09.2020 15:45 Відповісти
Забіг сказати що початок вогонь, що більше нічого немає чим займатись у столиці ? всі сідять і думають про "пиво"...
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29.09.2020 15:51 Відповісти
Пиво было Славутич?
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29.09.2020 16:03 Відповісти
мелочное ссыкотное ...животное насекомое пресмыкающееся !
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29.09.2020 16:03 Відповісти
Сам себя облил, и обтекаешь, красавец!
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29.09.2020 17:21 Відповісти
Що на нього впало невідомо, але пива було небагато.
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29.09.2020 16:32 Відповісти
Вот вся суть нашей политики, а вы говорите о более высоких материях..нами пытаются управлять беспринципные и бесстыжие люди..да будь даже прецедент, ни то что сам факт в цивилизованной Европе депутат бы ушел ни то что из парламента из политики, в монастырь блин, в Японии харакири бы себе сделал..у нас же завернувшись в цветастое одеяло "депутат" продолжает(!) врать нагло, при очевидных фактах
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29.09.2020 16:38 Відповісти
Не, только сила мандюлей способна повлиять на таких индивидумов.
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29.09.2020 18:19 Відповісти
Нардеп Юрченко не может опровергнуть факт кражи пива. Он может его только отрицать. Вы шо, разницы не понимаете? Или нарочно так пишете?
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30.09.2020 10:44 Відповісти
 
 