Нардеп Юрченко спростував крадіжку пива: "На мене впали фейки". ВIДЕО
Підозрюваний у справі про хабарництво нардеп Олександр Юрченко спростував інформацію про те, що 11 років тому його затримали за крадіжку чотирьох пляшок пива в столичному магазині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі "Радіо Свобода".
Коментуючи інформацію про те, що в 2009 році він нібито вкрав з магазину кілька пляшок пива, Юрченко сказав, що це фейк.
"Це один із тих фейків, які зараз на мене впали, я найближчим часом це спростую так, щоб всім було зрозуміло, що ця інформація є недійсною", - додав нардеп.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що проти нардепа Олександра Юрченка у 2009 році реєстрували кримінальне провадження за крадіжку пива в супермаркеті Києва.
Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.
18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.
25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.
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Слова Зеленского :
"Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, то завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії «Слуга народу»
Сентябрь этого года.
Депутат Иванисов клал/ложил с прибором на Зеленского и спокойно продолжает быть депутатом.
вот ещё такое же :
Украсть спиртное смелость есть.
Темно, опять же ...
а пиво - то мелко и постыдно )))))
Пиво вышло - три копейки...
них. я себе, неф.я себя !
с дуба- ясеня фейки падают,
но мандыты -нихто не складует !
а ваще - не так поняли и вырвали (и с контекста тоже))))
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Моя ж ты, рыба-золотая...........и кто ж это пАсмел?...........
лучше бы это )))
Я звідтам ноги, аж дивлюсь - а фейки навіть в сумку попадали!"
животное насекомоепресмыкающееся !