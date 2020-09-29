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Нардеп Юрченко опроверг кражу пива: "На меня упали фейки". ВИДЕО

Подозреваемый по делу о взяточничестве нардеп Александр Юрченко опроверг информацию о том, что 11 лет назад его задержали за кражу четырех бутылок пива в столичном магазине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии "Радіо Свобода".

Комментируя информацию о том, что в 2009 году он якобы украл из магазина несколько бутылок пива, Юрченко сказал, что это фейк.

"Это один из тех фейков, которые сейчас на меня упали, я в ближайшее время это опровергну так, чтобы всем было понятно, что эта информация является недействительной", - добавил нардеп.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что против нардепа Александр Юрченко в 2009 году регистрировали уголовное производство за кражу пива в супермаркете Киева.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Читайте: Нардепа Юрченко допросили, его хотят отправить в СИЗО с залогом в 6,5 млн грн, - САП

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Также смотрите: Зеленский о ситуации со "слугой народа" Юрченко: Он обязательно сядет в тюрьму. ВИДЕО

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

Автор: 

воровство (662) пиво (148) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+45
Ти прызнайся мені, звідки в тебе то пиво
Нардеп Юрченко опроверг кражу пива: "На меня упали фейки" - Цензор.НЕТ 7066
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29.09.2020 14:17
+22
Опровергнуть взятки он не хочет, а о ворованном пиве переживает....
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29.09.2020 14:16
+14
Нардеп Юрченко опроверг кражу пива: "На меня упали фейки" - Цензор.НЕТ 1286
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29.09.2020 14:13
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Нардеп Юрченко опроверг кражу пива: "На меня упали фейки" - Цензор.НЕТ 1286
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29.09.2020 14:13 Ответить
Ти прызнайся мені, звідки в тебе то пиво
Нардеп Юрченко опроверг кражу пива: "На меня упали фейки" - Цензор.НЕТ 7066
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29.09.2020 14:17 Ответить
они воруют в бане!!!
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29.09.2020 14:21 Ответить
Шкода що Зеленський втратив вплив на своїх депутатів і не може примусити депутата Слуги Народу скласти мандат народного депутата! Влада не може бути слабкою, бо це початок кінця. Якщо Юрченко бикує і відмовляється від складання мандату, то він має сидіти в СІЗО і давати покази а як це станеться це вже технічне питання!
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29.09.2020 14:33 Ответить
Ноябрь прошлого года. Депутат-насильник Иванисов.

Слова Зеленского :

"Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, то завтра я змушу цю людину скласти мандат і піти з партії «Слуга народу»

Сентябрь этого года.

Депутат Иванисов клал/ложил с прибором на Зеленского и спокойно продолжает быть депутатом.
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29.09.2020 14:49 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЕЩАЛ ПОКИНУТЬ ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
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29.09.2020 14:52 Ответить
вырвано из контекста.
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29.09.2020 15:20 Ответить
Не так поняли!
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29.09.2020 18:00 Ответить
Да разве только один "наклал", со всех сторон "обложили" и банкомат в ЕС закрыли.
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29.09.2020 18:12 Ответить
шкода що зЕЛЕНСЬКИЙ президент, щоб цей ублюдок не прийшов до влади не було би таких подонків депкутатів
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29.09.2020 15:14 Ответить
шкода, що ні ти ні тим більш шмаркля не читали Конституцію, у нього й не було впливу на депутатів, і у нього у власності немає депутатів, депутати, якщо вже тобі так хочеться є у народу України. тому шмаркля ніяк не може примусити жодного депутата скласти мандат, а якщо спробує, це буде порушення закону, ну впринципві цим він не гребує, але слуг урода не чіпає.
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29.09.2020 18:01 Ответить
Президент є лідером політичної сили від якої обраний депутат і якщо в партії існує партійна дисципліна то депутат має підкорятись рішенням Президента та керівництва партії, щоб не псувати загальний рейтинг партії, особливо перед виборами! Тому у Президента є всі ричаги тиснути на Юрченка безпосередньо і через керівництво партії і парламенту задля складання Юрченком своїх повноважень народного депутата! Те що Юрченко відкрито відмовляється складати мандат показує що партійної дисципліни в партії немає і жодного партійного контролю в партії немає, отже і самої партії немає як політичної структури! Отже Слуга Народу це лише збіговисько випадкових людей, частково з кримінальним бекграундом. Вся ця історія показує слабкість Президента, який привів до влади неконтрольований кримінал і нічого не може з цим криміналом зробити! Це стає проблемою і народ України буде вимушений вирішувати цю проблему перевіреним способом - черговим Майданом!
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29.09.2020 18:27 Ответить
от був би грицацуєв, то всі депутати танцювали під його дудку. дурню, це і демократія і незалежність гілок влади. але питання в іншому, у них немає поваги навіть до тих дебілів, які їх обрали, ну воно й не дивно, але й самоповаги нема, але інших туди не брали.
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29.09.2020 21:05 Ответить
Був би Гриценко Президентом, ці депутати, як і попередні вже в більшості сиділи б в тюрмі!
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29.09.2020 22:21 Ответить
бугага
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29.09.2020 23:12 Ответить
Тебе же сказали, ПРОЧТИ Конституцию)))
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29.09.2020 21:19 Ответить
а я сразу понял, что это постановочное фото снято завистниками в Голливуде.

вот ещё такое же :

Нардеп Юрченко спростував крадіжку пива: "На мене впали фейки" - Цензор.НЕТ 4538
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29.09.2020 14:22 Ответить
Говорю же, скоро обвинят детектива НАБУ в намеренном фальсификации дела и подброске денег и вообще незаконной фото/виде сьемке и аудиозаписи и возьмут под стражу. Вспомни куда подевались все эти пленки Ермака, тогдашних советников бубы и т.д., правильно вникуда, уже никто ничего и не вспоминает.
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29.09.2020 14:24 Ответить
І навіщо його п*єш, будеш пісяти криво.
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29.09.2020 18:26 Ответить
Водку воровал или жвачки?...
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29.09.2020 14:14 Ответить
Дождь на витрину.

Украсть спиртное смелость есть.

Темно, опять же ...
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29.09.2020 15:19 Ответить
презервативы...а с чем поведешься-тем и станешь .лучше б алкашом стал.и себе приятнее,и людям меньше проблем было бы.
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29.09.2020 15:33 Ответить
да какое там пиво/ Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова / "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", Зеленский об Иванисове.- Привычно соврал четыреждыуклонист.
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29.09.2020 14:15 Ответить
я взагалі дивуюсь, як можна було проголосувати за людину з таким прізвищем причому в місті, до якого воно не має жодного відношення. а чому вони його не викинули, ну немає механізму, примусити він не може, тільки збрехати, і, той гвалтівник пройшов по мажоритарці ніби, якщо його викинути, то треба проводити вибори по новому по тому округу, а другий раз слугу урода не виберуть, а так ручна мавпочка, що натискатиме кнопочки як скажуть.
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29.09.2020 18:06 Ответить
Нардеп Юрченко опроверг кражу пива: "На меня упали фейки" - Цензор.НЕТ 2290
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29.09.2020 14:16 Ответить
Нардеп Юрченко опроверг кражу пива: "На меня упали фейки" - Цензор.НЕТ 1763
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29.09.2020 14:16 Ответить
Опровергнуть взятки он не хочет, а о ворованном пиве переживает....
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29.09.2020 14:16 Ответить
Взятки нафиг не упали...
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29.09.2020 14:28 Ответить
взятки - то по-взрослому... престижно почти ...
а пиво - то мелко и постыдно )))))
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29.09.2020 14:31 Ответить
ЗеДятлы, уточните, на вашего избранника упали фейки или фекалии? За кражу пива. Как по мне, так фекалии упали на фекалии.
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29.09.2020 14:17 Ответить
"На меня упали фейки"...

Пиво вышло - три копейки...
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29.09.2020 14:17 Ответить
вот это зелёный поворот!!впервые такое слышу чтоб ,,фейк"до суда доходил!! что называется!!,,безграничная зелёная фантазия!!"(и ведь поверят!!)
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29.09.2020 14:18 Ответить
Нардеп Юрченко опроверг кражу пива: "На меня упали фейки" - Цензор.НЕТ 3060
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29.09.2020 14:18 Ответить
Аха ха, взятка тоже фейк? Шура Балаганов зеленого разлива
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29.09.2020 14:20 Ответить
не для себя корысти ради, а только волей пославшей мя любовницы пива )
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29.09.2020 14:22 Ответить
фейки падают, с дуба с ясеня,
них. я себе, неф.я себя !
с дуба- ясеня фейки падают,
но мандыты -нихто не складует !
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29.09.2020 14:23 Ответить
Губит людей не пиво...Но ведь врет же, правда, зебобики?
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29.09.2020 14:26 Ответить
Лучше бы на тебя петля упала. На шею. Падлюга...
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29.09.2020 14:28 Ответить
Сейчас начнется ,и не пива а виски и не четыре бутылки а ящика ,не украл ,а вымогал😂😂😂😂🤭🤫
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29.09.2020 14:28 Ответить
и не вымогал - а до ланоса подносил ))))
а ваще - не так поняли и вырвали (и с контекста тоже))))
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29.09.2020 14:33 Ответить
"Вырвали из контекста" - фирменная отмазка "слуг", на иное фантазии не хватает.
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29.09.2020 18:17 Ответить
На меня упали фейки(с)......
-----------------
Моя ж ты, рыба-золотая...........и кто ж это пАсмел?...........
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29.09.2020 14:30 Ответить
Нардеп Юрченко спростував крадіжку пива: "На мене впали фейки" - Цензор.НЕТ 2930

лучше бы это )))
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29.09.2020 14:49 Ответить
Маловато будет.
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29.09.2020 18:29 Ответить
по темечку - хватит )))
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29.09.2020 18:32 Ответить
Уж коль так, - то с Богом.
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29.09.2020 19:22 Ответить
Никак не мог понять, что мне этот ******* ЗЕцирк напоминает смутно...А потом припомнил - первый сезон сериала "Убойная сила", про аркашу Боголепова - такие же беспринципные жулики, бандюганы, убийцы и насильники с такими же отмазками (когда Боголепова закрыли) и с такими же лозунгами перед тем
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29.09.2020 14:30 Ответить
оболгали пацана . на самом деле все происходило не в магазине а в детском доме . он не украл а принес . и не пиво а молоко . детям
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29.09.2020 14:38 Ответить
Потом ещё расскажет, что брал взятки и отдавал деньги сиротам и малоимущим.
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29.09.2020 14:38 Ответить
упали фейкалии.
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29.09.2020 14:39 Ответить
вот такая мразота живёт себе и жирует за наши деньги,а 20-тилетние пацаны,реальная элита - бьётся в старых самолётах...
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29.09.2020 14:45 Ответить
Блин... а какой отмазки вы ожидали от этого организма? Типо он выйдет и скажет: "Да, я лошара, даже без палива пару бутылок пивосяндра с....здить не смог, а тут на кучу бабла позарился. Где следователь, буду писать чистосердечное!". Он сей час включит турборежим зебилоида и будет дауном прикидываться по любому вопросу. А потом об этой истории забудут и через пять лет его Нелохи опять в ВР заведут.
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29.09.2020 14:54 Ответить
Нардеп Юрченко спростував крадіжку пива: "На мене впали фейки" - Цензор.НЕТ 3090
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29.09.2020 15:02 Ответить
Санек, ты плюшками там еще не подавился?
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29.09.2020 15:33 Ответить
"Заходжу в супермаркет, іду повз стелаж, аж раптом на мене як посипались фейки!
Я звідтам ноги, аж дивлюсь - а фейки навіть в сумку попадали!"
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29.09.2020 15:45 Ответить
Забіг сказати що початок вогонь, що більше нічого немає чим займатись у столиці ? всі сідять і думають про "пиво"...
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29.09.2020 15:51 Ответить
Пиво было Славутич?
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29.09.2020 16:03 Ответить
мелочное ссыкотное ...животное насекомое пресмыкающееся !
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29.09.2020 16:03 Ответить
Сам себя облил, и обтекаешь, красавец!
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29.09.2020 17:21 Ответить
Що на нього впало невідомо, але пива було небагато.
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29.09.2020 16:32 Ответить
Вот вся суть нашей политики, а вы говорите о более высоких материях..нами пытаются управлять беспринципные и бесстыжие люди..да будь даже прецедент, ни то что сам факт в цивилизованной Европе депутат бы ушел ни то что из парламента из политики, в монастырь блин, в Японии харакири бы себе сделал..у нас же завернувшись в цветастое одеяло "депутат" продолжает(!) врать нагло, при очевидных фактах
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29.09.2020 16:38 Ответить
Не, только сила мандюлей способна повлиять на таких индивидумов.
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29.09.2020 18:19 Ответить
Нардеп Юрченко не может опровергнуть факт кражи пива. Он может его только отрицать. Вы шо, разницы не понимаете? Или нарочно так пишете?
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30.09.2020 10:44 Ответить
 
 