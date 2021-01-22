В Харькове нашли еще два дома престарелых, работающих с нарушениями

В Холодногорском районе Харькова, где 21 января во время пожара в доме престарелых погибли 15 человек, обнаружили еще два подобных дома с нарушением норм.

Об этом сообщила руководитель администрации Холодногорского района Инна Уварова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Всего на территории района проверили восемь объектов, где массово находятся люди. Пять объектов - еще вечером и ночью, три - сегодня утром. На двух объектах подтверждено нарушение, а именно, преувеличения норм пребывания людей на конкретной площади. Начато оперативно-следственные действия по установлению законности их пребывания", - отметила Уварова.

Она добавила, что по предварительным данным, нарушение обнаружили именно в пансионатах для пожилых людей: "Информацию о деятельности этих объектов узнали из интернета".

"В нашем районе превалирует частный сектор. Поэтому квартальным комитетам поручено предоставить любую информацию о их деятельности, мы ее проверим", - добавила Уварова.

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В свою очередь В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

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