РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4410 посетителей онлайн
Новости
3 641 10

Главные новости 19 апреля: Евродепутаты за ПДЧ для Украины, вечеринка Тищенко

Главные новости 19 апреля: Евродепутаты за ПДЧ для Украины, вечеринка Тищенко

Украина должна получить план действий для членства в НАТО, "слуги народа" просят Зеленского расторгнуть отношения с Россией, Тищенко празднует день рождения жены во время локдауна, - главные новости 19 апреля.

Евродепутаты требуют представить Украине ПДЧ в НАТО

С таким заявлением выступила Европейская народная партия. Она требует провести дебаты о наращивании Россией войск на границе с Украиной. И считает, что нашей стране должен быть предоставлен план действий по членству в НАТО.

Россия собрала на границе с Украиной крупнейшие силы, - Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и заявил о наибольшем сосредоточение российских войск, которое когда-либо было. При этом он заявил, что ЕС не собирается вводить против России новые санкции, хотя "это может измениться".

"Слуги народа" просят Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией

Заявление от имени "слуг народа" опубликовала в Фейсбуке нардеп этой партии Елизавета Богуцкая. Авторы заявления требуют, чтобы Зеленский расторг отношения с Россией и обратился к США и Великобритании с призывом разместить на территории Украины силы и вооружение. Сколько именно нардепов "СН" подписали заявление, пока неизвестно.

"Слуга народа" Тищенко закатил гулянку в разгар локдауна

Накануне он отпраздновал в пятизвездочном отеле в центре Киева день рождения супруги - при том, что массовые мероприятия во время локдауна запрещены. Около 30 гостей были без масок. Полиция приезжала в отель, но почти сразу уехала. Из-за вечеринки открыли уголовное производство.

Марченко и Саакашвили "обменялись любезностями"

"Шулер с большой дороги, это приезжий гастарбайтер. Он приехал, чтобы попытаться воплотить какие-то идеи, которые не зашли, и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я это не потерплю", - сказал министр финансов Марченко о главе исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили.

"Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество. Позор, что в Украине такое никто может называться "министром финансов"", - ответил Саакашвили.

Оккупированным Ялте и Алуште не хватает воды

Чтобы пройти курортный сезон и дожить до сезона дождей, Ялте нужно аккумулировать 21 миллион кубометров воды, накоплено чуть более 13 миллионов. Оккупированная РФ Алушта пошла на сокращение подачи воды вдвое. С 20 апреля вода будет подаваться один раз в сутки с 18.00 до 23.00.

Автор: 

Крым (26470) россия (97281) Саакашвили Михеил (3307) Донбасс (26966) вода (934) Марченко Сергей (302) Слуга народа (2668) Боррель Жозеп (785) Тищенко Николай (338)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
https://mobile.twitter.com/Yablonyka

https://mobile.twitter.com/Yablonyka Яблунька @Yablonyka

https://mobile.twitter.com/Yablonyka https://mobile.twitter.com/Yablonyka



Аха-ха-ха.
Головне - телевізори пруть покидьки. Сором який

Це свинопсячі дипломати, вишвирнуті з Чехії

Главные новости 19 апреля: Евродепутаты за ПДЧ для Украины, вечеринка Тищенко - Цензор.НЕТ 7721
показать весь комментарий
19.04.2021 22:24 Ответить
+4
Главные новости 19 апреля: Евродепутаты за ПДЧ для Украины, вечеринка Тищенко - Цензор.НЕТ 7765
показать весь комментарий
19.04.2021 22:24 Ответить
+4
А з унітазами що там?! )
показать весь комментарий
19.04.2021 22:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3534677.html А оце - ПО НАШОМУ, БРАВО! Чехія закликала країни ЄС вислати нах дипломатів Лаптестану! Уряд Чехії закликав своїх союзників, у тому числі Великобританію, розглянути можливість висилки російських дипломатів.Про це заявив віцепрем'єр-міністр і глава дипломатії Чехії Ян Гамачек, повідомляє https://news.sky.com/story/uk-urged-to-expel-russian-diplomats-over-attack-carried-out-by-salisbury-suspects-in-czech-republic-12280419 Sky News . Він зазначив, що Чехія "дуже цінує голос Великобританії" і відчуває підтримку з боку Євросоюзу і Сполучених Штатів. "Ми просимо про солідарність, і я попросив своїх колег також розглянути можливість висилки російських посадових осіб, які працюють на їх території. Але це, очевидно, рішення, яке повинні приймати ці країни", - заявив віцепрем'єр Чехії. Гамачек нагадав, що його уряд вислав трьох росіян, коли Великобританія закликала союзників приєднатися до масової висилки російських чиновників після отруєння Скрипалів у 2018 році. Також віцепрем'єр додав, що Прага була б рада побачити "аналогічну реакцію з боку союзників" і розцінила б це як знак підтримки.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:21 Ответить
https://mobile.twitter.com/Yablonyka

https://mobile.twitter.com/Yablonyka Яблунька @Yablonyka

https://mobile.twitter.com/Yablonyka https://mobile.twitter.com/Yablonyka



Аха-ха-ха.
Головне - телевізори пруть покидьки. Сором який

Це свинопсячі дипломати, вишвирнуті з Чехії

Главные новости 19 апреля: Евродепутаты за ПДЧ для Украины, вечеринка Тищенко - Цензор.НЕТ 7721
показать весь комментарий
19.04.2021 22:24 Ответить
гени орди...
показать весь комментарий
19.04.2021 22:26 Ответить
А з унітазами що там?! )
показать весь комментарий
19.04.2021 22:28 Ответить
дипломатичною поштою відправили)
показать весь комментарий
19.04.2021 22:32 Ответить
https://mobile.twitter.com/taxfreelt
https://mobile.twitter.com/taxfreelt
https://mobile.twitter.com/taxfreelt Mano vardas Oles Filonenko @taxfreelt

https://mobile.twitter.com/taxfreelt

Вы видите эвакуацию сотрудников https://mobile.twitter.com/MID_RF @MID_RF из фашистской Праги.
Ни пяди барахла врагу! Заберём все, включая гладильную мать ее доску.

Главные новости 19 апреля: Евродепутаты за ПДЧ для Украины, вечеринка Тищенко - Цензор.НЕТ 9035

https://mobile.twitter.com/taxfreelt/status/1384170580937609234/photo/1
показать весь комментарий
19.04.2021 22:34 Ответить
что то унитазов не видно - странно на них это не похоже
показать весь комментарий
19.04.2021 23:28 Ответить
Главные новости 19 апреля: Евродепутаты за ПДЧ для Украины, вечеринка Тищенко - Цензор.НЕТ 7765
показать весь комментарий
19.04.2021 22:24 Ответить
это не новости...новости колы за задом тищенко приглядывает якыйсь абрек круглодобово...
показать весь комментарий
19.04.2021 22:36 Ответить
 
 