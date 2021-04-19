Главные новости 19 апреля: Евродепутаты за ПДЧ для Украины, вечеринка Тищенко
Украина должна получить план действий для членства в НАТО, "слуги народа" просят Зеленского расторгнуть отношения с Россией, Тищенко празднует день рождения жены во время локдауна, - главные новости 19 апреля.
Евродепутаты требуют представить Украине ПДЧ в НАТО
С таким заявлением выступила Европейская народная партия. Она требует провести дебаты о наращивании Россией войск на границе с Украиной. И считает, что нашей стране должен быть предоставлен план действий по членству в НАТО.
Россия собрала на границе с Украиной крупнейшие силы, - Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и заявил о наибольшем сосредоточение российских войск, которое когда-либо было. При этом он заявил, что ЕС не собирается вводить против России новые санкции, хотя "это может измениться".
"Слуги народа" просят Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией
Заявление от имени "слуг народа" опубликовала в Фейсбуке нардеп этой партии Елизавета Богуцкая. Авторы заявления требуют, чтобы Зеленский расторг отношения с Россией и обратился к США и Великобритании с призывом разместить на территории Украины силы и вооружение. Сколько именно нардепов "СН" подписали заявление, пока неизвестно.
"Слуга народа" Тищенко закатил гулянку в разгар локдауна
Накануне он отпраздновал в пятизвездочном отеле в центре Киева день рождения супруги - при том, что массовые мероприятия во время локдауна запрещены. Около 30 гостей были без масок. Полиция приезжала в отель, но почти сразу уехала. Из-за вечеринки открыли уголовное производство.
Марченко и Саакашвили "обменялись любезностями"
"Шулер с большой дороги, это приезжий гастарбайтер. Он приехал, чтобы попытаться воплотить какие-то идеи, которые не зашли, и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я это не потерплю", - сказал министр финансов Марченко о главе исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили.
"Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество. Позор, что в Украине такое никто может называться "министром финансов"", - ответил Саакашвили.
Оккупированным Ялте и Алуште не хватает воды
Чтобы пройти курортный сезон и дожить до сезона дождей, Ялте нужно аккумулировать 21 миллион кубометров воды, накоплено чуть более 13 миллионов. Оккупированная РФ Алушта пошла на сокращение подачи воды вдвое. С 20 апреля вода будет подаваться один раз в сутки с 18.00 до 23.00.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://mobile.twitter.com/Yablonyka Яблунька @Yablonyka
https://mobile.twitter.com/Yablonyka https://mobile.twitter.com/Yablonyka
Аха-ха-ха.
Головне - телевізори пруть покидьки. Сором який
Це свинопсячі дипломати, вишвирнуті з Чехії
https://mobile.twitter.com/taxfreelt
https://mobile.twitter.com/taxfreelt Mano vardas Oles Filonenko @taxfreelt
https://mobile.twitter.com/taxfreelt
Вы видите эвакуацию сотрудников https://mobile.twitter.com/MID_RF @MID_RF из фашистской Праги.
Ни пяди барахла врагу! Заберём все, включая гладильную мать ее доску.
https://mobile.twitter.com/taxfreelt/status/1384170580937609234/photo/1