Главные новости 19 апреля: Евродепутаты за ПДЧ для Украины, вечеринка Тищенко

Украина должна получить план действий для членства в НАТО, "слуги народа" просят Зеленского расторгнуть отношения с Россией, Тищенко празднует день рождения жены во время локдауна, - главные новости 19 апреля.

Евродепутаты требуют представить Украине ПДЧ в НАТО

С таким заявлением выступила Европейская народная партия. Она требует провести дебаты о наращивании Россией войск на границе с Украиной. И считает, что нашей стране должен быть предоставлен план действий по членству в НАТО.

Россия собрала на границе с Украиной крупнейшие силы, - Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и заявил о наибольшем сосредоточение российских войск, которое когда-либо было. При этом он заявил, что ЕС не собирается вводить против России новые санкции, хотя "это может измениться".

"Слуги народа" просят Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией

Заявление от имени "слуг народа" опубликовала в Фейсбуке нардеп этой партии Елизавета Богуцкая. Авторы заявления требуют, чтобы Зеленский расторг отношения с Россией и обратился к США и Великобритании с призывом разместить на территории Украины силы и вооружение. Сколько именно нардепов "СН" подписали заявление, пока неизвестно.

"Слуга народа" Тищенко закатил гулянку в разгар локдауна

Накануне он отпраздновал в пятизвездочном отеле в центре Киева день рождения супруги - при том, что массовые мероприятия во время локдауна запрещены. Около 30 гостей были без масок. Полиция приезжала в отель, но почти сразу уехала. Из-за вечеринки открыли уголовное производство.

Марченко и Саакашвили "обменялись любезностями"

"Шулер с большой дороги, это приезжий гастарбайтер. Он приехал, чтобы попытаться воплотить какие-то идеи, которые не зашли, и сейчас он пытается обвинить в своих проблемах кого-то другого. Выбрал меня. Я это не потерплю", - сказал министр финансов Марченко о главе исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Саакашвили.

"Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество. Позор, что в Украине такое никто может называться "министром финансов"", - ответил Саакашвили.

Оккупированным Ялте и Алуште не хватает воды

Чтобы пройти курортный сезон и дожить до сезона дождей, Ялте нужно аккумулировать 21 миллион кубометров воды, накоплено чуть более 13 миллионов. Оккупированная РФ Алушта пошла на сокращение подачи воды вдвое. С 20 апреля вода будет подаваться один раз в сутки с 18.00 до 23.00.