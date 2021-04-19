Головні новини 19 квітня: Євродепутати за ПДЧ для України, вечірка Тищенка

Україна має отримати план дій для членства в НАТО, "слуги народу" просять Зеленського розірвати відносини з Росією, Тищенко святкує день народження дружини під час локдауну, - головні новини 19 квітня.

Євродепутати вимагають надати Україні ПДЧ в НАТО

З такою заявою виступила Європейська народна партія. Вона вимагає провести дебати про нарощування Росією військ на кордоні з Україною. І вважає, що нашій країні треба надати план дій щодо членства в НАТО.

Росія зібрала на кордоні з Україною найбільші сили, - Боррель

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель знову закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною і заявив про найбільше зосередження російських військ, яке коли-небудь було. При цьому він заявив, що ЄС не збирається вводити проти Росії нові санкції, хоча "це може змінитися".

"Слуги народу" просять Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією

Заяву від імені "слуг народу" опублікувала у Фейсбуці нардепка цієї партії Єлизавета Богуцька. Автори заяви вимагають, щоб Зеленський розірвав відносини з Росією і звернувся до США і Великої Британії із закликом розмістити на території України сили та озброєння. Скільки саме нардепів "СН" підписали заяву поки невідомо.

"Слуга народу" Тищенко закотив гулянку в розпал локдауну

Напередодні він відсвяткував у п'ятизірковому готелі в центрі Києва день народження дружини - при тому, що масові заходи під час локдауну заборонені. Близько 30 гостей були без масок. Поліція приїжджала в готель, але майже відразу поїхала. Через вечірку відкрили кримінальне провадження.

Марченко і Саакашвілі "обмінялися люб'язностями"

"Шулер з великої дороги, це приїжджий гастарбайтер. Він приїхав, щоб спробувати втілити якісь ідеї, які не зайшли, і зараз він намагається звинуватити у своїх проблемах когось іншого. Вибрав мене. Я це не потерплю", - сказав міністр фінансів Марченко про голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Саакашвілі.

"Дешева козявка, що прокралась, і нікчема. Ганьба, що в Україні таке ніхто може називатися "міністром фінансів"", - відповів Саакашвілі.

Окупованим Ялті та Алушті не вистачає води

Щоб пройти курортний сезон і дожити до сезону дощів, Ялті потрібно акумулювати 21 мільйон кубометрів води, накопичено трохи більше 13 мільйонів. Окупована РФ Алушта пішла на скорочення подачі води вдвічі. З 20 квітня воду подаватимуть один раз на добу з 18.00 до 23.00.