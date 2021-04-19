УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4513 відвідувачів онлайн
Новини
3 641 10

Головні новини 19 квітня: Євродепутати за ПДЧ для України, вечірка Тищенка

Головні новини 19 квітня: Євродепутати за ПДЧ для України, вечірка Тищенка

Україна має отримати план дій для членства в НАТО, "слуги народу" просять Зеленського розірвати відносини з Росією, Тищенко святкує день народження дружини під час локдауну, - головні новини 19 квітня.

Євродепутати вимагають надати Україні ПДЧ в НАТО

З такою заявою виступила Європейська народна партія. Вона вимагає провести дебати про нарощування Росією військ на кордоні з Україною. І вважає, що нашій країні треба надати план дій щодо членства в НАТО.

Росія зібрала на кордоні з Україною найбільші сили, - Боррель

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель знову закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною і заявив про найбільше зосередження російських військ, яке коли-небудь було. При цьому він заявив, що ЄС не збирається вводити проти Росії нові санкції, хоча "це може змінитися".

"Слуги народу" просять Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією

Заяву від імені "слуг народу" опублікувала у Фейсбуці нардепка цієї партії Єлизавета Богуцька. Автори заяви вимагають, щоб Зеленський розірвав відносини з Росією і звернувся до США і Великої Британії із закликом розмістити на території України сили та озброєння. Скільки саме нардепів "СН" підписали заяву поки невідомо.

"Слуга народу" Тищенко закотив гулянку в розпал локдауну

Напередодні він відсвяткував у п'ятизірковому готелі в центрі Києва день народження дружини - при тому, що масові заходи під час локдауну заборонені. Близько 30 гостей були без масок. Поліція приїжджала в готель, але майже відразу поїхала. Через вечірку відкрили кримінальне провадження.

Марченко і Саакашвілі "обмінялися люб'язностями"

"Шулер з великої дороги, це приїжджий гастарбайтер. Він приїхав, щоб спробувати втілити якісь ідеї, які не зайшли, і зараз він намагається звинуватити у своїх проблемах когось іншого. Вибрав мене. Я це не потерплю", - сказав міністр фінансів Марченко про голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Саакашвілі.

"Дешева козявка, що прокралась, і нікчема. Ганьба, що в Україні таке ніхто може називатися "міністром фінансів"", - відповів Саакашвілі.

Окупованим Ялті та Алушті не вистачає води

Щоб пройти курортний сезон і дожити до сезону дощів, Ялті потрібно акумулювати 21 мільйон кубометрів води, накопичено трохи більше 13 мільйонів. Окупована РФ Алушта пішла на скорочення подачі води вдвічі. З 20 квітня воду подаватимуть один раз на добу з 18.00 до 23.00.

Автор: 

Крим (14240) НАТО (6797) росія (67862) Саакашвілі Міхеіл (2155) Донбас (22366) вода (1207) Марченко Сергій (595) Слуга народу (2857) Боррель Жозеп (1075) Тищенко Микола (353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
https://mobile.twitter.com/Yablonyka

https://mobile.twitter.com/Yablonyka Яблунька @Yablonyka

https://mobile.twitter.com/Yablonyka https://mobile.twitter.com/Yablonyka



Аха-ха-ха.
Головне - телевізори пруть покидьки. Сором який

Це свинопсячі дипломати, вишвирнуті з Чехії

Главные новости 19 апреля: Евродепутаты за ПДЧ для Украины, вечеринка Тищенко - Цензор.НЕТ 7721
показати весь коментар
19.04.2021 22:24 Відповісти
+4
Главные новости 19 апреля: Евродепутаты за ПДЧ для Украины, вечеринка Тищенко - Цензор.НЕТ 7765
показати весь коментар
19.04.2021 22:24 Відповісти
+4
А з унітазами що там?! )
показати весь коментар
19.04.2021 22:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3534677.html А оце - ПО НАШОМУ, БРАВО! Чехія закликала країни ЄС вислати нах дипломатів Лаптестану! Уряд Чехії закликав своїх союзників, у тому числі Великобританію, розглянути можливість висилки російських дипломатів.Про це заявив віцепрем'єр-міністр і глава дипломатії Чехії Ян Гамачек, повідомляє https://news.sky.com/story/uk-urged-to-expel-russian-diplomats-over-attack-carried-out-by-salisbury-suspects-in-czech-republic-12280419 Sky News . Він зазначив, що Чехія "дуже цінує голос Великобританії" і відчуває підтримку з боку Євросоюзу і Сполучених Штатів. "Ми просимо про солідарність, і я попросив своїх колег також розглянути можливість висилки російських посадових осіб, які працюють на їх території. Але це, очевидно, рішення, яке повинні приймати ці країни", - заявив віцепрем'єр Чехії. Гамачек нагадав, що його уряд вислав трьох росіян, коли Великобританія закликала союзників приєднатися до масової висилки російських чиновників після отруєння Скрипалів у 2018 році. Також віцепрем'єр додав, що Прага була б рада побачити "аналогічну реакцію з боку союзників" і розцінила б це як знак підтримки.
показати весь коментар
19.04.2021 22:21 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Yablonyka

https://mobile.twitter.com/Yablonyka Яблунька @Yablonyka

https://mobile.twitter.com/Yablonyka https://mobile.twitter.com/Yablonyka



Аха-ха-ха.
Головне - телевізори пруть покидьки. Сором який

Це свинопсячі дипломати, вишвирнуті з Чехії

Главные новости 19 апреля: Евродепутаты за ПДЧ для Украины, вечеринка Тищенко - Цензор.НЕТ 7721
показати весь коментар
19.04.2021 22:24 Відповісти
гени орди...
показати весь коментар
19.04.2021 22:26 Відповісти
А з унітазами що там?! )
показати весь коментар
19.04.2021 22:28 Відповісти
дипломатичною поштою відправили)
показати весь коментар
19.04.2021 22:32 Відповісти
https://mobile.twitter.com/taxfreelt
https://mobile.twitter.com/taxfreelt
https://mobile.twitter.com/taxfreelt Mano vardas Oles Filonenko @taxfreelt

https://mobile.twitter.com/taxfreelt

Вы видите эвакуацию сотрудников https://mobile.twitter.com/MID_RF @MID_RF из фашистской Праги.
Ни пяди барахла врагу! Заберём все, включая гладильную мать ее доску.

Главные новости 19 апреля: Евродепутаты за ПДЧ для Украины, вечеринка Тищенко - Цензор.НЕТ 9035

https://mobile.twitter.com/taxfreelt/status/1384170580937609234/photo/1
показати весь коментар
19.04.2021 22:34 Відповісти
что то унитазов не видно - странно на них это не похоже
показати весь коментар
19.04.2021 23:28 Відповісти
Главные новости 19 апреля: Евродепутаты за ПДЧ для Украины, вечеринка Тищенко - Цензор.НЕТ 7765
показати весь коментар
19.04.2021 22:24 Відповісти
это не новости...новости колы за задом тищенко приглядывает якыйсь абрек круглодобово...
показати весь коментар
19.04.2021 22:36 Відповісти
 
 